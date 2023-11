OM eist gevangenisstraf en beroepsverbod voor Harlingse schipper vanwege zijn rol bij de dood van een 12-jarig meisje

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen een 49-jarige man uit Harlingen. Hij wordt verdacht van dood door schuld. De giek van zijn schip bevond zich in een zodanig slechte staat dat deze op 31 augustus 2022 brak tijdens een zeilmanoeuvre, waardoor een 12-jarig meisje uit Den Haag om het leven is gekomen.

Als schipper van het zeilschip de “Risico” wordt de verdachte verweten dat hij ernstig nalatig heeft gehandeld. De keuringscertificaten van het schip waren verlopen waardoor het schip helemaal niet had mogen varen.

Rotte giek

Een schipper is verantwoordelijk voor de veiligheid op een boot. Dat schept verplichtingen. Uit onderzoek blijkt dat de giek van het schip niet op tijd vervangen is. Dat had in de ogen van het OM moeten gebeuren omdat er lange windscheuren in het hout zaten. Omdat er water in is komen te staan, is de giek van binnenuit gaan rotten. Dat heeft geleid tot het afbreken ervan, waardoor dit tragische ongeluk is ontstaan. Het niet vervangen van de giek ziet het OM als een vorm van ernstige nalatigheid.

Certificaten verlopen

Bovendien is de schipper met de boot gaan varen, terwijl meerdere keuringsrapporten van het schip verlopen waren. De verdachte had het schip voor 17 juli 2022 aan moeten bieden voor een tuigagekeuring. Onderdeel van die keuring zou zijn geweest het controleren van de staat van de giek. Deze keuring heeft de verdachte echter niet uit laten voeren, waardoor het schip niet had mogen uitvaren. “Dat is een ernstige fout”, zegt de officier van justitie.

Onzorgvuldigheden

Het niet (laten) controleren van de giek is overigens niet de enige fout die de officier van justitie constateert. Zo zijn er nog meer onzorgvuldigheden aan boord ontdekt. Meerdere borgpinnen waren niet aangebracht. Ook zaten touwen te los en/of schuurden ze langs elkaar heen. Daarnaast was de keuring van de reddingsvesten ruimschoots verlopen.

Gekmakend

Het 12-jarige meisje maakte onderdeel uit van een groep kinderen van een school uit Den Haag. Zij waren op schoolreis en maakten een tocht van Terschelling naar Vlieland.

Duidelijk is dat niemand dit ongeluk heeft gewild en aan zag komen. “Iedereen aan boord had alles willen doen om dit te voorkomen”, aldus de officier van justitie in zijn requisitoir. “Het maakt het allemaal zo verdrietig. Het overlijden van Tara is zo onnodig, zo onbegrijpelijk. Het is gekmakend. Voor iedereen.”

Beroepsverbod

Toch vindt de officier van justitie dat de schipper anders had moeten handelen. Hij had zich meer moeten informeren over de richtlijn die vanuit de branche is gegeven voor het omgaan met onder meer een giek. “De verdachte had de keuring en certificaten van het schip tijdig moeten laten verrichten. (…) Dit is niet alleen slechte bedrijfsvoering, dit raakt aan de kern van zijn verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het schip en de passagiers.”

Daarom eist de officier van justitie naast een gevangenisstraf ook een beroepsverbod. Verdachte mag dan volgens het OM gedurende een periode van 2,5 jaar niet werkzaam zijn als schipper op de Bruine Vloot.

De rechtbank laat later op de dag weten wanneer het uitspraak doet.

