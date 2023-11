Notisia di polis di djaluna 20 di novèmber te ku djabièrnè 24 di novèmber 2023 / Politieberichten van maandag 20 november tot en met vrijdag 24 november

Notisia di polis di djaluna 20 di novèmber te ku djabièrnè 24 di novèmber 2023

Kòntròl di tráfiko planiá

Alrededor di 5 or di atardi riba djaweps 23 di novèmber, a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaya Internashonal. Durante e kòntròl a kontrolá 15 vehíkulo i a duna 7 but.

E butnan tabata pa lo siguiente:

3x pa manehá sin reibeweis bálido;

3x pa manehá sin seguro bálido;

1x pa manehá sin faha di seguridat bistí.

Entre djabièrnè 17 di novèmber i djabièrnè 24 di novèmber a duna diferente but pa violashon den tráfiko durante kòntròlnan rutinario.

E butnan tabata pa lo siguiente:

6x pa manehá sin reibeweis bálido;

1x pa manehá sin seguro bálido;

1x pa stashoná robes;

1x pa tene telefòn den man miéntras ta manehá;

3x pa manehá sin hèlm bistí;

3x pa manehá sin faha di seguridat bistí.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Den e dianan binidero, polis lo sigui tene e tipo di kòntròlnan aki.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Detenshon pa insulto, resistensia i menasa

Riba djaweps 23 di novèmber, a detené e hòmber di inisial E.J.R.H. di 30 aña di edat pa insulto di ámtenar den funshon, pa buracheria públiko, pa resistensia ku violensia kontra detenshon i pa menasa ku violensia públiko.

Alrededor di 1 or di mardugá, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un kaso di bringamentu na un establesimentu nokturno na Kaya Hermandad. Na yegada di patruya a topa ku dos persona ku tabata den diskushon fuerte ku otro i mesora a separá nan for di otro pa saka afó e motibu di e diskushon. Un di e personanan involukrá tabata heridá i a ofresé asistensia médiko, kual e no a reakshoná riba esaki. Konforme prodesura a pidié pa identifiká su mes kual el a nenga. Despues e sospechoso a kuminsá insultá e agentenan. Na e momentu ei a bai over pa detenshon di e sospechoso en konekshon ku insulto di un ámtenar den funshon.

Durante su detenshon, e sospechoso a kuminsá resistí fuertemente. E no kier a koperá ku su detenshon i a bira agresivo tantu di forma ferbal komo di forma físiko kontra e agentenan. E agentenan a sigui papia kuné pa trankilis’é i pidié pa koperá. E no a duna oido na esaki. E sospechoso a sigui komportá di forma agresivo i e agentenan a haña nan obligá di hasi uso di ‘pepperspray’ pa tene e situashon bou di kòntròl. Na momentu ku tabata bai transportá e sospechoso pa warda di polis, el a bolbe kuminsá komportá di forma agresivo físikamente. Aki e agentenan a haña nan mes obligá di hasi uso di forsa brutu di forma apropiá pa transportá e sospechoso.

Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta rekordá un i tur ku no ta tolerá niun tipo di violensia ferbal òf físiko kontra agentenan polisial. Agentenan tin tur derecho pa entregá un keho kontra sospechoso(nan) pa kualkier forma di maltrato ku nan eksperensiá tantu ku unifòrm òf sin unifòrm. Un komportashon trankil di un i tur durante kòntròl i na momentu ku konstatá violashon, ta kondusí na un solushon pasífiko ku ta deseabel pa un i tur.

Aksidente

Riba djamars 21 di novèmber, alrededor di 5.50 or di atardi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di un aksidente riba Bulevar Gobernador N. Debrot. Un skuter a dal patras di un outo. Shofùr di e outo a deklará ku e tabata kore den direkshon nort riba Bulevar Gobernador N. Debrot direkshon Hato i a sende su ‘richtingwijzer’ pa lora na man robes. Na momentu ku el a lora, diripiente e skuter a dal tras di e vehíkulo. Shofùr di e skuter a deklará ku el a kaba kumpra e skuter i tabata tèst esaki. El a rekonosé ku e tabata kore duru i no a tuma nota ku e outo su dilanti a sende ‘richtingwijzer’ pa lora ku konsekuensia ku el a dal den e vehíkulo. Pasahero di e skuter a resultá levemente heridá i personal di ambulans a trat’é na e sitio mes. Shofùr di e skuter a haña un but pa manehá sin reibeweis, sin seguro bálido, sin plachi di number i sin hèlm bistí. A bai ku e skuter warda di polis te na momentu ku e doño por mustra un reibeweis bálido, un seguro bálido i un plachi di number.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

