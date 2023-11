Reactie Kamervoorzitter op verklaring verkenner

27 november 2023

Verkenner Gom van Strien legt zijn taken neer. Dat liet hij op maandagochtend 27 november weten in een korte verklaring. “Het is vervelend om de verkenningsfase zo te starten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de verkenningsfase zorgvuldig en adequaat verloopt”, aldus Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Verkenner Gom van Strien tijdens de persconferentie op vrijdag 24 november 2023.

“Gezien de persoonlijke omstandigheden van de heer Van Strien en de korte tijd die deze fase kent, is het nu zaak dat er snel een nieuwe verkenner wordt aangewezen die onmiddellijk aan de slag kan gaan. Daarover zal ik opnieuw met de lijsttrekkers in gesprek gaan als de heer Wilders met een nieuwe voordracht is gekomen”, zegt Kamervoorzitter Bergkamp.

Verkenner

Van Strien werd vrijdag 24 november aangewezen als verkenner. In een verklaring liet hij op maandagochtend 27 november weten te stoppen met zijn opdracht. “Dit weekend verschenen artikelen in de media over werkzaamheden in mijn verleden, waarin mijn integriteit in twijfel wordt getrokken. Zowel de hierover ontstane onrust als het voorbereiden van een reactie hierop verhouden zich in mijn ogen niet met mijn huidige werk als verkenner. Daarom heb ik Geert Wilders en de voorzitter van de Tweede Kamer laten weten mijn taken als verkenner per direct neer te leggen,” schreef hij in zijn verklaring.

