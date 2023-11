OM: ‘Noodweer in zaak dodelijke caféruzie’

Bijna anderhalf jaar geleden ontstond bij een café in Geldrop ruzie. Bij die ruzie viel een 52-jarige man als gevolg van een klap met zijn hoofd op de grond. Hij overleed enkele dagen later. Vandaag stond de man die de klap uitdeelde voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat er sprake is van noodweer en wil dat de man wordt vrijgesproken: ‘Deze zaak kent alleen maar verliezers.’

Het is die woensdagavond in eerste instantie gezellig in het café aan De Heuvel in Geldrop. Op enig moment wordt het een vervelende sfeer. Uiteindelijk deelt het latere slachtoffer een klap uit aan een man, waarna de verdachte zich ermee bemoeit. Wanneer hij een klap van het latere slachtoffer weet te ontwijken, geeft hij hem een klap. Het latere slachtoffer valt met zijn hoofd op de grond en blijft bewusteloos liggen. Enkele dagen later overlijdt hij aan ernstig hersenletsel als gevolg van de val op de grond.

Noodweer

Dat de dood van het slachtoffer een gevolg is van de vuistslag, lijdt volgens het OM geen twijfel. Tijdens de zitting vandaag stond de officier van justitie uitgebreid stil bij de juridische betekenis van wat er die avond in Geldrop gebeurde. Hij ging in het bijzonder in op de vraag of verdachte zich kon beroepen op noodweer. Van noodweer kan bijvoorbeeld sprake zijn als je je lijf of dat van een ander beschermt tegen geweld door een ander De verdediging mag niet verder gaan dan noodzakelijk is. Als noodweer is vastgesteld, is sprake van een strafuitsluitingsgrond.

Conclusie

Kern van diverse getuigenverklaringen is dat het slachtoffer als eerste fysiek geweld gebruikte richting een van de aanwezigen. Na de eerste vuistslag is het aannemelijk dat de zogenoemde aanranding nog niet beëindigd was, zo blijkt uit verklaringen. In die situatie, nadat het slachtoffer uithaalde, kreeg hij een klap van de verdachte. Gelet op alle feiten en omstandigheden komt het OM tot de conclusie dat er sprake is van noodweer en dat de verdachte moet worden vrijgesproken.

‘Alleen maar verliezers’

De officier stond ook stil bij de emoties die de zaak en het standpunt van het OM met zich meebrengt: ‘Ik ben me er van bewust welke impact mijn woorden en standpunt hebben op de nabestaanden en op de verdachte. En hoewel ik in de verschillende gesprekken met nabestaanden heb laten doorklinken dat deze conclusie zou kunnen volgen, kan ik me indenken en invoelen als deze nu uitgesproken conclusie tot groot onbegrip leidt bij de nabestaanden. Immers, haar partner, hun vader, hun zoon, hun vriend, hun kennis, hun collega, is overleden als gevolg van de vuistslag en komt nooit meer terug. En ook het slachtoffer zal moeten leven met het feit dat iemand is overleden na het uitdelen van zijn klap, waarbij wat mij betreft duidelijk is dat dit gevolg nimmer zijn bedoeling is geweest. Deze zaak kent alleen maar verliezers.’

De rechter doet over twee weken uitspraak.

