Zeven jaar celstraf geëist voor poging doodslag nabij sportpark Meerssen

Tegen een 61-jarige man uit Meerssen heeft het Openbaar Ministerie Limburg (OM) vandaag een gevangenisstraf geëist van zeven jaar voor poging doodslag op een 38-jarige Landgravenaar. Het schietincident vond plaats op 12 april 2023 rond 20.30 uur nabij het sportpark in Meerssen.

Naast poging tot doodslag verdenkt het OM de man van verboden vuurwapenbezit en bezit van munitie.

Domweg geluk

De verdachte heeft volgens het OM minimaal één keer bewust op het slachtoffer geschoten die, nadat hij al fors in elkaar was geslagen, is geraakt in zijn bovenbeen. De officier van justitie op zitting: “Dat uiteindelijk één kogel het slachtoffer in zijn been heeft geraakt, waarbij die kogel gelukkig niet dodelijk was, is niet aan de verdachte te danken maar het gevolg geweest van domweg geluk van het slachtoffer. De verdachte heeft zich op geen enkel moment zichtbaar om het slachtoffer bekommerd. Wegkomen van de politie was belangrijker dan het bieden van hulp aan iemand die mogelijk levensbedreigend gewond was.” Dat rekent het OM de man zwaar aan. Ook speelt het strafblad van de verdachte mee bij de hoogte van de strafeis. Hij is in het verleden onder meer veroordeeld voor meerdere geweldsincidenten.

Hennepplantage

Het slachtoffer wilde niet dat zijn moeder in de problemen zou raken door een hennepplantage die in haar woning werd gebouwd. Hij bracht de spullen terug naar de familie van de verdachte, die daar niet van was gediend. Het slachtoffer is direct aangepakt door andere personen en moest het tenslotte bekopen met een mogelijk dodelijk schot.

Getuigen

De zoon van de verdachte stelt dat hij het 38-jarige slachtoffer met een wapen heeft gezien en het wapen vervolgens heeft afgepakt en weggegooid. Maar die zoon van de verdachte maakt zich uit de voeten nog voordat de politie ter plaatse is. Daarnaast zien getuigen hoe de mensen die wegvluchten zoeken naar iets dat na het schieten door de verdachte in het gras valt. “Tientallen personen zijn getuigen geweest van de gevolgen van het handelen van de verdachte”, zei de officier van justitie vandaag op zitting. “Getuigen hebben schoten gehoord en gezien hoe het slachtoffer – dat nauwelijks op zijn benen kon staan – de sporthal binnen kwam gestrompeld en neerviel.”

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

