28 november 2023

Den nos afan pa alertá komunidat, direktiva ASPEN a deliberá riba scenarionan indeseá ku nos pais lo por hañe aden den kaso ku laga likidá ENNIA Life. Den gremionan konosedó di e industria aki lo deskonsehá esaki, pasobra e tin efekto negativo riba otro kompanianan tambe.

Seguro ta un negoshi ku ta basá riba konfiansa. Merkado tin un tendensia di perde konfiansa den henter e industria ora kosnan asina’ki tuma lugá.

Den e kaso partikular aki e ‘life’ ta hasi ENNIA e kompania “full fledged” ku merkado, lesa komunidat, ya pa 75 aña a depositá su konfiansa aden. Nos mester pensa i aktua den direkshon di salba e kompania ku un ‘push’ den su lomba pa e mes por kue su ritmo i kontinuá ku su lugá komo kompania di seguro konfiabel den nos país (i otro islanan) su mundu komersial i sosial.

Kapitalisashon di ENNIA ta keda di esensial importansia.

Komponentenan pa esaki por tin diferente variashon mientras e kasonan den korte pa trese e sènnan malversá bèk, lo sigui normal. ASPEN por informá ku nos tambe, huntu ku tur penshonado di ENNIA lo tuma pasonan pa persiguí tur kousante, lokal i no lokal, pa e daño ku nos (t)a sufri pa motibu di nan akshonnan aktivo o pasivo pa perhudiká e kompania i konsekwentemente nos ku ta penshonado.

Pa ilustrá un ke otro nos a para ketu na e efektonan direkto o indirekto riba e diferente grupo di interes i alabes henter nos sosiedat.

Den un dokumento athunto nos ta atvertí riba e KONSEKWENSHANAN SI ‘WIKKEL AF’ ENNIA; pa kua nos ta pidi un atenshon hopi spesial.

Pa e motibunan ku ta keda menshoná ASPEN su logika ta nenga di akseptá ku Banko Sentral por ta traha den direkshon di eliminá ENNIA.

Na mas ku un okashon direktiva a aserká Banko Sentral pa interkambiá puntonan di interes, pero nan a skohe pa no atendé ku representashon di e penshonadonan, ku ta e grupo di interes mas vulnerabel. E grupo ku no tin masha posibilidat pa remplasá perdida di penshun ku otro empleo.

Nos ta invitá Banko Sentral pa laga nos sa kon nan kier salba ENNIA i interes di e miles di penshonadonan i tur ku ta dependé di e penshun ku ENNIA ta paga aktualmente i tin ku paga den futuro.

ASPEN no ta papia di niun sorto di redukshon (korting) den e penshun.

Gobiernu ke pone 30 mion pa aña i e no tin e sen pa hasi esei, kemen lo e mester saka e plaka ei for di komunidat mes. E defisit ku esaki lo kousa lo ta mas grandi pasobra korda ku e impuestonan ku un ENNIA saludabel ta paga di mas ku 20 mion pa aña, lo no tei mas. Pues henter komunidat lo bai sinti e efekto, no solamente esnan ku tin penshun o seguro na ENNIA.

Sin garantia di Gobiernu i/o Banko Sentral pa protehá tur ku lo bira viktima o garantia ku lo tene ENNIA habrí e ekonomia, ku ta swak kaba i SVB ku ta ‘struggle’ tur aña di nobo, lo haña mas problema.

Kaída di ENNIA lo tin un ‘ripple effect’ ferfelu ku lo kousa mas problema finansiero, sosial i evt. éksodo di poblashon.

Direktiva ASPEN

E. Felipa, Presidente

ALGUN KONSEKWENSHA SI ‘WIKKEL AF’ ENNIA

E penshonado aktual ku ta kobrando penshun kaba: su penshun por wórdu redusí of pará su entrada ta baha bou di e mínimo di eksistensia pa e gran mayoria lo no tin posibilidat di buska otro entrada pa via di labor

E futuro penshonado: lo por keda sin kobra penshun (kompletu) si e kobra mes e lo tin ku biba ku un entrada bou di e mínimo di eksistensia su sènnan di spar lo bai perdí. si e haña chèns di kuminsá di nobo su edat a subi pues su prima lo ta mas karu

E trahado di ENNIA: e ta perde trabou (no tin salario mas i no por paga debe, hipotek ets.) komo futuro penshonado puntonan 2 a, b, c i d ta konta pa e tambe

E kliente ku un seguro di bida pa kubri su hipotek: e seguro lo stop di eksistí

b problema ku banko ya ku e fiansa no ta kubrí pa un seguro

sera un seguro nobo lo kosta mas karu (kliente su edat a subi kompará ku dia e a sera e

seguro)

E kliente ku un seguro di spar pa kubri su hipotek: e kapital pa kubri e fiansa na final lo no tei problema ku banko sera seguro nobo ta kosta mas karu (kliente su edat a subi kompará ku dia e a sera e seguro)

E kliente ku un seguro di spar pa paga estudio di su yu: e sèn di spar no tei, e sèn aki tambe a bai Houston pago di gastu di estudio di e yu den futuro ta den peliger.

E problema lo yega bankonan tambe pasobra no tin garantia ku si algu pasa ku e kliente (di banko)nan lo haña nan sèn, dor ku lo no tin pólisa di seguro.

Loke lo hasi e kos pió ta ku banko lo pone beslag riba propiedat di esun ku no por kumpli pa e haňa maske ta parti di e fiansa. Ku otro palabra penshonado riba kaya pasobra banko lo no sinta ketu laga su sen bai perdí.

Otro efekto ku no mester perde for di bista ta kredebilidat o mihó bisá inkredebilidat den Banko Sentral.

ENNIA lo bira otro institushon finansiero (algun banko ya a kai) ku ta sukumbí bou di nanishi di Banko Sentral. No mester straña ningun hende ku stabilidat di nos florin tambe ta bira un riesgo mas pasó Banko Sentral su supervishon ta lek manera un makutu.

Si Gobiernu ke pone 30 mion pa aňa e no tin e sen pa hasi esei ke men lo e mester saka e plaka ei for di komunidat. Pues henter komunidat lo bai sinti e efekto, no solamente esnan ku tin penshun o seguro na ENNIA.

Sin garantia di Gobiernu o Banko Sentral pa protehá tur ku lo bira viktima o garantia ku lo tene ENNIA habrí e ekonomia, ku ta swak kaba i SVB ku ta ‘struggle’ tur luna kaba, lo haña mas problema.

Kaída di ENNIA lo tin un ‘ripple effect’ ferfelu ku lo kousa mas problema sosial i huída di e poblashon.

Direktiva ASPEN

Felipa, Presidente

