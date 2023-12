OM eist 14 jaar gevangenisstraf voor moord op 79-jarige man uit Sint-Pancras

De officier van justitie eiste vandaag 14 jaar gevangenisstraf tegen een 77-jarige man uit Sint-Pancras die wordt verdacht van moord op een 79-jarige man bij wie de verdachte op het erf woonde. Ook wordt hem diefstal met een valse sleutel verweten omdat hij in de maand voor de moord meerdere keren met de pinpas van het slachtoffer in totaal €2900,- pinde.

Melding

Het is woensdag 4 januari 2023 even voor 14.00 uur wanneer de inmiddels 77-jarige verdachte, 112 belt en vertelt dat er in een schuurtje aan de Broeckerhoek in Sint Pancras een man ligt die niet meer lijkt te leven. Naast het slachtoffer ligt een mes en bloed dat nog niet is opgedroogd. Na de melding waren de politie en ambulance snel ter plaatse. Het 79-jarige slachtoffer bleek niet meer te redden. Er was fors geweld uitgeoefend op zijn hoofd en hij had een snijwond in zijn nek. Vlakbij hem werd inderdaad een mes aangetroffen.

Onderzoek

De politie verrichtte uitgebreid onderzoek op de plaats delict. De forensische opsporing stelde sporen veilig, waaronder het bebloede mes. Al snel volgde een doorbraak in het onderzoek, nadat er een camera bleek te zijn die een groot deel van wat er was gebeurd, had vastgelegd. Uit de beelden bleek dat de melder degene was die het slachtoffer aanviel. De camera legde vast hoe het slachtoffer voorovergebogen zat te bellen op een stoel en hoe de verdachte het slachtoffer van dichtbij observeerde. Daarna is te zien dat de verdachte het slachtoffer van achteren benaderde en hem met een voorwerp meerdere klappen op zijn hoofd gaf. Kort daarna sleepte de verdachte het slachtoffer het schuurtje in waar hij later werd aangetroffen.

Aanhouding

Op donderdag 5 januari werd de verdachte aangehouden en sindsdien zit hij vast. Hij bekende het slachtoffer geslagen te hebben, maar zou hem niet gestoken hebben. De verdachte verklaarde het slachtoffer te hebben geslagen omdat hij er niet meer tegen kon hoe de man zich gedroeg. Ook zou het voornemen van het slachtoffer om een stuk van zijn land te verkopen meespelen. Het slachtoffer, dat groter is dan de verdachte, zat op een stoel. De verdachte dacht: ‘Het is nu of nooit’.

Moord

De officier van justitie zette ter zitting uiteen dat de verdachte handelde met voorbedachten rade. Eerder die ochtend, rond half 11, vond een incident plaats waardoor de gedachte bij verdachte opkwam dat er een eind moest komen aan het gedrag van de verdachte. Uit beelden bleek dat hij voor het misdrijf het slachtoffer zo’n zeven minuten gadesloeg en toen al handschoenen droeg. Hij verklaarde zelf dat hij dacht; ‘Er moet een einde aan komen’. De officier van justitie vermoedt dat de verdachte het mes heeft gebruikt om er zeker van te zijn dat het slachtoffer niet meer zou leven. Zelf ontkent de verdachte het mes te hebben gebruikt. Hij zegt het slachtoffer alleen te hebben geslagen. Onderzoek heeft uitgewezen dat de klappen op het hoofd het slachtoffer fataal zijn geworden.

Ernst van de feiten

Ter zitting gaf de officier van justitie aan dat is overwogen om in de strafmaat rekening te houden met de hoge leeftijd van het slachtoffer. Een lange gevangenisstraf betekent al snel levenslang voor een man van 77 jaar. Uiteindelijk is besloten om geen rekening met de leeftijd te houden, omdat dit geen recht doet aan de situatie. De verdachte heeft het leven van een 79-jarige man plotseling op brute wijze beëindigd en dit weloverwogen gedaan. De officier van justitie ter zitting: ‘Verdachte heeft het recht in eigen hand genomen terwijl hij zelf kon weggaan en heeft het slachtoffer de laatste jaren van zijn leven niet gegund.’ Ook heeft hij de nabestaanden onherstelbaar leed en verdriet toegebracht. Uit onderzoek is gebleken dat de verdachte volledig toerekeningsvatbaar is. Met oog op de ernst van de feiten eiste de officier van justitie 14 jaar gevangenisstraf en toewijzing van schadevergoeding aan de nabestaanden van in totaal €195.137.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak

