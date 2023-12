Criminelen lichten ouderen op door zich voor te doen al bankmedewerker: OM eist tot twee jaar gevangenisstraf

Het is een bekende oplichtingsmethode: de ‘bank’ belt op en meldt dat er van alles mis is met je bankrekening. Om dreigend misbruik te voorkomen moet de bankpas, voorzien van de pincode, zo snel mogelijk afgegeven worden aan ‘een bankmedewerker’ die daarvoor aan huis langs komt. Nadat de pas is opgehaald, wordt de bankrekening geplunderd. Niet door een bankmedewerker uiteraard, maar door geraffineerde criminelen.

Deze zogenaamde bankhelpdeskfraude vormt een ware plaag. Regelmatig wordt op deze wijze mensen flinke sommen geld afhandig gemaakt. De oplichters mikken daarbij op oudere en kwetsbare slachtoffers, die aan de telefoon op slinkse wijze flink onder druk gezet worden.

Vandaag eiste het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen van twee jaar, anderhalf jaar en één jaar (waarvan telkens een half jaar voorwaardelijk) tegen drie mannen uit Eindhoven, Ittervoort en Heerlen. Zij worden ervan verdacht dat ze – in wisselende samenstelling – met behulp van bankhelpdeskfraude zestien slachtoffers hebben opgelicht en één keer een poging daartoe gedaan hebben. Dat gebeurde door het hele land heen: van Stolwijk tot Vlissingen en van Brunssum tot Werkendam.

De mannen uit Heerlen en Ittervoort werden op 5 januari 2023 op heterdaad aangehouden in Oudewater. Eem echtpaar dat telefonisch benaderd was, vertrouwde het niet en belde de politie. Wat op de aanhoudingen volgde was een uitgebreid onderzoek door de politie naar onder andere de telefoons en online communicatie van de verdachten. Hierop konden de verdachten gekoppeld worden aan een reeks aangiften van vergelijkbare oplichtingen. Ook leidde het onderzoek tot de aanhouding van de man uit Eindhoven. Hij wordt ervan verdacht een aansturende rol te hebben gehad.

In meerdere gevallen hebben de oplichters niet alleen de pinpas en de pincode opgehaald, maar hebben ze ook sieraden en telefoons meegenomen. Zogenaamd om deze veilig op te slaan bij de bank. Dit alles wordt hen zwaar aangerekend. “Vanuit een puur financieel motief hebben de verdachten kwetsbare ouderen keihard geraakt. De slachtoffers blijven achter met verdriet, boosheid, een schuldgevoel en soms met duizenden euro’s aan schade”, aldus de officier van justitie.

Bij het bepalen van de specifieke strafeisen is rekening gehouden met onder meer het aantal oplichtingszaken waar de verdachte verantwoordelijk voor wordt gehouden en de rol die hij hierbij heeft gehad. Ook is zoals gebruikelijk rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden.

Diverse slachtoffers hebben een vordering ingediend om hun schade door de verdachten vergoed te krijgen. Het Openbaar Ministerie houdt daarnaast de optie open om in een later stadium ook nog een ontnemingsvordering in te dienen met als doel criminele winsten af te nemen.

De rechtbank doet naar verwachting op 22 januari 2024 uitspraak.