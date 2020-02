Komunikado triángulo Boneiru sifranan di kriminalidat i tráfiko 2019 / Persbericht driehoek Bonaire Criminaliteit en verkeerscijfers 2019

Komunikado triángulo Boneiru sifranan di kriminalidat i tráfiko 2019

Anualmente Kuerpo Polisial Hulanda Karibense ta presentá un bista general di e sifranan di kriminalidat i tráfiko ku e meta pa duna e siudadano di Boneiru un bista den e desaroyonan riba e isla. Pa duna un mihó bista di e desaroyonan, ta kompará e sifranan anual di 2019 ku e sifranan di 2018 i 2017.

E delitonan di poseshon i propiedat (delito kaminda un malechor ta enrikesé su mes dor di un krímen), kompará ku 2018 ta mustra un bahada di 117 kaso, kompará ku 2017 esaki ta un bahada di 148 insidente, pues – 20 %. Ladronisia a baha ku 176 insidente den 2018 pa 118 insidente den 2019. E kategoria ladronisia di outo na sitio di sambuyá ta mustra un subida di 31 insidente. Esaki ta nifiká ku den 2019 a bai ku artíkulo for di outo na sitio di sambuyá, dos biaha mas tantu ku den 2018.

Den 2019 e delitonan violento ta mustra 250 kaso. Den 2018 esakinan tabata 284. Den 2018 a registrá 6 atrako den bario; komo resultado di èkstra patruya dirigí i aserkamentu integral di EPC, den 2019 a registrá solamente 1 kaso di atrako den un kas.

For di e sifranan di tráfiko ta mustra ku a registrá 1258 kaso. Esaki ta un subida di 17% kompará ku 2018 i 38% kompará ku 2017. Ku implementashon di e lei di tráfiko riba promé di mart 2020 nos ta spera ku tin mehorashon den e situashon di tráfiko na Boneiru.

Polis a kontrolá i avisá preventivamente a base di proyekto riba e prioridatnan ku a stipulá for di lei di tráfiko (manehá bou di influensia, tenementu di un selular ora ta manehá, kore sin stul pa mucha, kore sin faha di seguridat bistí i uzo di hèlmu riba bròmer òf skuter) durante di 2019. Ainda nos no ta kaminda nos mester ta, pero ya por mira ku mas i mas usuario di karetera a kuminsá tene nan mes na e reglanan ku lo drenta na vigor promé di mart 2020.

Persbericht driehoek Bonaire Criminaliteit en verkeerscijfers 2019

Het Korps Politie Caribisch Nederland presenteert jaarlijks een overzicht van criminaliteit- en verkeerscijfers met het doel de burgers van Bonaire inzicht te geven in de ontwikkelingen op het eiland. Om een beter overzicht van de ontwikkelingen te laten zien worden jaarcijfers van 2019 vergeleken met de cijfers van 2018 en 2017.

De vermogensdelicten (delicten waarbij de dader zichzelf verrijkt door middel van een misdrijf), laten vergeleken met 2018 een daling van 117 gevallen zien, vergeleken met 2017 is dat een daling van maar liefst 148 incidenten, dus -20%. Diefstal overige is gedaald van 176 incidenten in 2018 naar 118 incidenten in 2019. De categorie diefstal vanuit auto’s bij duikplaatsen laat een stijging van 31 incidenten zien. Dit betekent dat in 2019 twee keer zo vaak goederen zijn weggenomen uit auto’s bij duikplaatsen als in 2018.

De geweldsdelicten laten in 2019, 250 gevallen zien. In 2018 waren dat er 284. In 2018 waren er 6 overvallen in de wijken geregistreerd; in 2019 is er na gevolgen van extra gerichte patrouilles in de wijken en integrale aanpak met het EPC enkel 1 overval in een huis geregistreerd.

Uit de verkeerscijfers blijkt dat er 1258 zaken zijn gemeld. Dat is een stijging van 17% vergeleken met 2018 en 38% vergeleken met 2017. Met de implementatie van de wegen verkeersverordening op 1 maart 2020 hopen wij op een verbetering van de verkeerssituatie op Bonaire.

Op de prioriteiten die opgesteld zijn uit de wegen – verkeersverordening; (rijden onder invloed, het vasthouden van een mobiel communicatie apparaat tijdens het rijden, rijden zonder kinderzitjes, rijden zonder autogordel en het gebruik van een helm op een motorfiets, scooter of bromfiets) is gedurende 2019 projectmatig preventief gecontroleerd en gewaarschuwd door de politie. We zijn er nog lang niet maar er is al te zien dat steeds meer weggebruikers zich gaan houden aan de nieuwe regels die per 1 maart 2020 gehandhaafd zullen worden.

Aanwezig v.l.n.r: Steven Senior, Chef Opsporing, Edwin van der Giessen, Hoofd Basis Politiezorg, Ronald Zwarter, Plv. Korpschef

Driehoek Bonaire, v.l.n.r. :Jose Rosales, Korpschef, Gezaghebber Edison Rijna, Bote ter Steege, Hoofd Officier.