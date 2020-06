Notisia di polis di djabièrnè 29 di mei te ku djaluna promé di yüni 2020/Politieberichten van vrijdag 29 mei tot en met maandag 1 juni 2020

Notisia di polis di djabièrnè 29 di mei te ku djaluna promé di yüni 2020

Den mardugá di djabièrnè 29 di mei pa djasabra 30 mei, un peaton ku tabata krusa kaya a insultá agentenan polisial den funshon durante di un patruya. Despues ku a atendé ku e peaton tokante esaki, un otro persona a bin aserka i a kuminsá mete ku e situashon i kuminsá insultá polis. E no a duna oido na òrdu di polis i e agentenan a bai ofer na detenshon di e hòmber di inisial E.N.A.T di 31 aña di edat, pa kua e sospechoso a duna resistensia. Seguidamente un kantidat grandi di mirónes a kuminsá atendé ku e situashon i ekspresá menasa dor di kua un di e agentenan polisial a hañ’e ta lòs dos tiru di atvertensia den haltu. E públiko no a duna niun reakshon riba esaki dor di kua un otro agente tambe a hañ’e ta lòs tiru di atvertensia.

Algu mas lat pa mas o ménos 05.15 or di mardugá, a detené un hòmber di inisial R.P.S.E. di 35 aña di edat na Kaya Papa Cornes en konekshon ku menasa, maltrato ku arma i intento di asesinato.

Den oranan trempan di mardugá di djasabra 30 pa djadumingu 31 di mei, a konfiská un bròmer na momentu ku e shofùr a pone ‘fever’ na un manera demonstrativo dilanti di agentenan polisial ku tabata presente. Algun ratu despues un otro persona tambe a buta ‘fever’ i a kore bai. Un otro patruya a mira e bròmer i por a nota ku e shofùr a subi velosidat despues di kua ela pèrdè kontrol den un bògt riba Kaya Internashonal. Ambulans a transport’e pa hòspital pa tratamentu médiko. E shofùr a haña un prosès ferbal pa kore sin reibeweis in tambe komo ku e no a kumpli ku e lei di identifikashon. A konfiská e bròmer.

Alrededor di 3 or di mardugá a patruya di manera preventivo den ‘Centrumgebied’. Shofùr di un outo a kuminsá buta ‘fever’ na un manera demonstrativo den presensia di polis i e públiko presente i despues a kore bai. A kuminsá ku un pèrsekushon ku a terminá den Nort Saliña. A detené shofùr di e outo, un hòmber di inisial Y.J.C. di 28 aña, en konekshon ku ela trese tráfiko den peliger i pa resistensia durante di su detenshon. A detené e otro okupante di e outo, un hòmber di inisial J.M.M.B. di 26 aña en konekshon ku e no a kumpli ku e lei di identifikashon. A konfiská e outo.

Un ratu despues a drenta notifikashon di un kaso di bringamentu den ‘Centrumgebied’. E dos personanan ku tabatin pleitu ku otro tabatin un bòter i e otro un machete. Nan tabata rondoná pa un públiko grandi presente. Despues di no a duna oido na òrdunan di polis pa stòp, un agente polisial a hañ’e ta lòs tiru di emergensia pa al final kita esnan bringando for di otro. A detené un hòmber di inisial E.d.l.C. di 28 aña di edat en konekshon ku violashon di e lei di Arma BES. A detené un dama tambe di inisial D.D. di 22 aña di edat en konekshon ku perturbashon di órden públiko. No por a detené e persona ku tabatin e machete na e momentu ei. Investigashon ta andando.



Den oranan di atardi di djadumingu 31 di mei sentral di polis a risibí notifikashon ku tabatin un sambuyadó den problema na un sitio di sambuyá situá na Bulevar E.E.G. E sambuyadó no tabatin heful na su pianan i ambulans a transport’e pa hòspital pa tratamentu médiko.



Riba djadumingu 31 di mei, pa mas o ménos 4.15 or di atardi, un aksidente ku un skuter a tuma lugá na Kaya Karaña. E shofùr a pèrdè kontrol den un bògt i a kai. E tabata herida na su kara i ambulans transport’e pa hòspital pa tratamentu médiko.



Den oranan di mardugá di djadumingu 31 di mei pa djaluna promé di yüni, a detené un hòmber di inisial E.C.E.C. di 36 aña di edat en konekshon ku maltrato.



Den oranan di mardugá di djaluna promé di yüni, alrededor di 1.50 or, a los kuater tiru for di un outo den sentro di siudat. Despues di investigashon a detené un hòmber di inisial W.M.A.A. di 28 aña di edat na un kas situá na Kaya Kalipso, en konekshon ku violashon di e Lei di Arma BES. A tene un entrada hudisial tambe na e adrès aki, kaminda a konfiská munishon i un kantidat chikitu di supstansia narkótiko.

Polis a tuma nota di oumento di violensia i e molèster ku e ta forma den sentro di siudat i p’esei lo ta visiblemente presente. No ta tolerá violensia i insulto kontra polis i lo aktua kontra esaki. Polis tin un tarea pa mantené òrdu i ta importante pa laga polis ehersé su trabou den situashonnan difísil.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 29 mei tot en met maandag 1 juni 2020

In de nacht van vrijdag 29 mei op zaterdag 30 mei werd tijdens een patrouille op de Kaya L.D. Gerharts de dienstdoende agenten beledigd door een overstekende voetganger. Nadat de voetganger hierover werd aangesproken, kwam iemand anders erbij en begon deze zich ermee te bemoeien en begon de politie te beledigen. Hij gaf geen gehoor aan de bevelen van de politie en de agenten gingen over op tot aanhouding van de man met initialen E.N.A.T. van 31 jaar, waarbij de verdachte zich verzette. Vervolgens begon een groot aantal omstanders zich ermee te bemoeien en bedreigingen te uitten waardoor de agent genoodzaakt was om een waarschuwingsschot te lossen. De menigte reageerde hier niet op waardoor een andere agent ook genoodzaakt was om waarschuwingsschot te lossen.

Iets later omstreeks 05.15 uur werd een man met initialen R.P.S.E. van 35 jaar aangehouden aan de Kaya Papa Cornes wegens bedreiging, mishandeling met een wapen en poging tot doodslag.

In de vroege uren van de nacht van zaterdag 30 mei op zondag 31 mei, werd een brommer in beslag genomen toen de bestuurder in het bijzijn van de aanwezige politieagenten demonstratief ging feveren. Hierna ging nog een persoon op een brommer feveren en reed er vervolgens weg. Een andere patrouille zag de brommer rijden en zag dat de bestuurder zijn snelheid verhoogde waarna hij de macht over het stuur verloor in een bocht op de Kaya Internashonal. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De bestuurder kreeg een proces verbaal voor onder andere het rijden zonder rijbewijs en het niet voldoen aan de identificatieplicht. De brommer werd ook in beslag genomen.

Omstreeks 03.00 uur werd er in het centrumgebied preventief gepatrouilleerd door de politie. Een bestuurder van een auto ging demonstratief feveren in het bijzijn van de politie en de aanwezige menigte en reed vervolgens weg. Er werd achtervolging gestart die in Nort Saliña eindigde. De bestuurder van de auto, een man met initialen Y.J.C. van 28 jaar, werd aangehouden wegens het in gevaar brengen van verkeer en verzet tijdens zijn aanhouding. De medepassagier, een man met initialen J.M.M.B. van 26 jaar, werd aangehouden wegens het niet voldoen aan de identificatieplicht. De auto werd in beslag genomen.

Kort hierop volgde er een melding van een vechtpartij in het centrumgebied. De twee personen die onenigheid hadden een fles en een kapmes bij zich. Zij waren omringd door een grote menigte. Na bevelen van de politie om te stoppen waaraan geen gehoor werd gegeven, was een politieagent genoodzaakt om een waarschuwingsschoten te lossen teneinde de vechtenden te kunnen scheiden. Een man met initialen E.d.l.C, van 28 jaar, werd aangehouden wegens overtreding van de Wapenwet BES en het verstoren van de openbare orde. Er werd ook een vrouw met initialen D.D. van 22 jaar werden aangehouden, wegens het verstoren van de openbare orde. De persoon die een kapmes bij zich had kon op dat moment niet worden aangehouden. Het onderzoek loopt.

In de middaguren van zondag 31 mei kreeg de politiecentrale melding dat er een duiker in nood was bij een duikplek aan de Bulevar E.E.G. De duiker had geen gevoel in zijn benen en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Op zondag 31 mei vond omstreeks 16.15 uur een eenzijdige aanrijding met een scooter plaats aan de Kaya Karaña. De bestuurder verloor de macht over het stuur in de bocht en viel. De bestuurder had letsel aan zijn gezicht en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

In de nachtelijke uren van zondag 31 mei op maandag 1 juni, werd de man met initialen E.C.E.C. van 36 jaar aangehouden in verband met mishandeling.

Op maandag 1 juni, 01.50 uur, werden er 4 schoten vanuit een personenauto afgelost in de binnenstad. Na onderzoek werd een man met initialen W.M.A.A. van 28 jaar bij een woning aan de Kaya Kalipso aangehouden, in verband met het overtreden van de Vuurwapenwet BES. Op dit adres werd ook een huiszoeking verricht waarbij munitie en een kleine hoeveelheid verdovende middelen in beslag werden genomen.

De politie ziet het toenemende geweld en de overlast die wordt veroorzaakt in de binnenstad en zal nadrukkelijker aanwezig zijn. Geweld en beledigingen tegen de politie wordt niet geaccepteerd en daar zal tegen opgetreden worden. De politie heeft de taak om de orde te handhaven en daarom is het is belangrijk om de politie haar werk te laten doen in moeilijke omstandigheden.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.