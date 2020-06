Patruyanan intensivo lo kontinua rondo di islanan ABC / Intensivering grensbewaking rondom ABC-eilanden wordt voortgezet

Patruyanan intensivo lo kontinua rondo di islanan ABC

Wardakosta huntu ku Defensa lo kontinuá ku patruyanan intensivo rondo di e islanan di Aruba,

Boneiru i Kòrsou. E patruyanan amplio akí ta prinsipalmente pa evita yegada di lanchanan ku

personanan indokumenta na bordo ku por ta infektá ku e vírùs di COVID-19. Na momentu ku e

personanan akí yega e islanan sin ser kontrolá nan por forma un peliger pa habitantenan.

Ta konosí ku e lanchanan ku ta ser uza pa e biahenan mayoria biaha no ta ekipá pa hasi e tipo

di biahenan akí i ta hiba demasiado persona na bordo di un forma iresponsabel. E biahe for di

Venezuela pa e islanan ABC ta unu peligroso pa motibu ku e laman por ta brutu. Tur e

faktornan menshoná ta forma un riesgo enorme pa esnan na bordo. Den pasando, pero tambe

resientemente famianan a pèrdè nan sernan keri den aksidente ku lancha. Wardakosta ta alertá

personanan pa no kuminsa na e biahe peligroso akí.

E sistema di radar huntu ku unidatnan aéreo i di nabegashon di Wardakosta i Defensa lo siguí

patruyá pa asina tin grip riba e fronteranan marítimo. Tur e patruyanan di Metal Sharks lo risibí

sosten di milisianan di Karibe pa asina efektuá vigilansha 24 ora pa dia durante 7 dia pa siman.

Alabes e patruyanan ta vigilá i protehá e fronteranan di transportenan di droga, trafikashon di

hende i di arma.

Intensivering grensbewaking rondom ABC-eilanden wordt voortgezet

De Kustwacht blijft samen met Defensie intensief rondom de eilanden Aruba, Bonaire en

Curaçao patrouilleren. De uitgebreide grensbewaking is met name ingezet ter voorkoming van

de aanlandingen van ongedocumenteerden die mogelijk met het coronavirus besmet zijn. Deze

mogelijke COVID-19 bronnen kunnen een groot gevaar voor de bevolking van de eilanden

vormen als ze ongecontroleerd aan land aankomen.

Het is alom bekend dat de boten die de personen voor de overtocht gebruiken in zeer slechte

staat verkeren. De Caribische zee is heel ruw en onvoorspelbaar en men vervoert doorgaans

teveel mensen aan boord van deze kleine boten met alle risico’s die dit met zich meebrengt. In

het verleden, maar ook recent hebben diverse familieleden hun dierbaren gedurende deze

tochten met onzeewaardige ‘lanchas’ verloren. De Kustwacht waarschuwt mensen dan ook om

niet aan deze tocht te beginnen.

De radarsystemen werken op volle toeren en de varende en vliegende eenheden van de

Kustwacht en Defensie worden allemaal ingezet om meer grip op de maritieme grenzen te

borgen. Alle patrouilles van de Metal Sharks krijgen ondersteuning van de Caribische militie om

de bewaking van 24 uur per dag en 7 dagen per week mogelijk te maken. De uitgebreide

patrouillering bewaakt ook de grenzen tegen illegale drugstransport, illegale migratie,

mensenhandel en vuurwapensmokkel.