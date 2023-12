Reakshon di señora Adely Susana-Jansen, na nòmber di Bonaire Holding Maatschappij (BHM), relashoná ku un artíkulo ku a sali den Boneriano di 30 di novèmber último:

“Ku hopi asombro nos a tuma nota di deklarashon di direktor di Selibon señor Rudsel Leito, ku ta bisa ku no e, sino BHM ta responsabel pa kuentanan anual di Selibon NV. E ponensia aki ta pertinentemente inkorekto. Ta na señor Leito komo direktor statutario pa kumpli ku obligashonnan i responsabilidatnan finansiero, konforme e Statutonan di Selibon í konforme prinsipionan di good governance. E direktor statutariamente ta enkargá ku e maneho i ta representá e empresa.

Kada aña e direktor ta enkargá ku sifranan i relato anual di e maneho ku a hiba e aña ku a transkurí ku despues di un kontrol di akountent ta entregá akshonista (BHM), esaki ku un deklarashon di akountent. Despues di risibí esaki, BHM mester aprobá sifranan i relato anual den un Reunion General di Akshonista Algemene Vergadering van Aandeelhouders, AVA), despues di haña derecho di voto di Entidat Públiko Boneiru. For di dia ku mi a asumí mi posishon na BHM na 2021, mi a topa na Selibon un retraso di no ménos ku 7 aña; e último kuenta anual tabata di 2015.

Hopi biaha mi mes a hiba kòmbersashon ku señor Leito tokante e retraso enorme ku a surgi i mustr’é riba e konsekuensianan di esei pa e empresa i personal. Pasobra, sin un resumen finansiero disponibel ta sumamente difisil pa manehá e empresa na un manera responsabel. Sinembargo, te ku awe señor Leito no a logra kumpli ku e obligashonnan finansiero segun e statunan di Selibon. Na e momentunan aki tin 3 aña ahinda di retraso. E atrasonan ku a akumulá ta debí entre otro na e maneho ku gerensia a hiba e último añanan, pa kua akountent tabata pidi deklarashon adishonal pa por kompletá e relatonan anual.”

Sra. Susana-Jansen ta splika ku BHM ta hasi tur lo posibel pa por presentá na Entidat Públiko Boneiru sifranan anual kontrolá di kada empresa ku ta kai bou di dje, pero ta suprayá ku semper e ta dependé di informashon ku e ta haña.

Reactie van mw. Adely Susana-Jansen, namens Bonaire Holding Maatschappij (BHM), naar aanleiding van een verschenen artikel in de Boneriano d.d. 30 november jl.:

“Met grote verbazing hebben wij kennis genomen van uitspraken gedaan door Selibon-directeur dhr. Rudsel Leito, die stelt dat niet hij, maar BHM verantwoordelijk is voor de jaarrekeningen van Selibon NV. Deze stelling is pertinent onjuist. Het is aan dhr. Leito als statutair directeur om aan de financiële verplichtingen en verantwoordelijkheden te voldoen, zoals opgenomen in de Statuten van Selibon én conform de beginselen van good governance. De directeur is statutair belast met de leiding van de onderneming en vertegenwoordigt de onderneming.

De directeur dient jaarlijks zorg te dragen voor de jaarcijfers en jaarverslag van het uitgevoerde beleid van het afgelopen jaar, die na accountantscontrole met een accountantverklaring aan de aandeelhouder (BHM) overlegd worden. Vervolgens dient BHM deze na ontvangst met een accountantsverklaring in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders goed te keuren, na het verkrijgen van stemrecht van het openbaar lichaam Bonaire (OLB). Sinds mijn aantreden in 2021 trof ik bij Selibon een achterstand aan van maar liefst 7 jaar; de laatste jaarrekening was van 2015.

Zelf heb ik veelvuldig gesprekken met dhr. Leito gevoerd over deze enorm opgelopen achterstanden en hem gewezen op de gevolgen daarvan voor het bedrijf en het personeel. Immers, zonder een duidelijk financieel plaatje is het onmogelijk om het bedrijf op een verantwoordelijke wijze aan te sturen. Echter, tot op heden lukt het dhr. Leito niet om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Zo loopt Selibon nu nog 3 jaar achter. De opgelopen achterstaand is onder andere te wijten aan het door de directie uitgevoerde beleid over de afgelopen jaren, waarvan de accountant aanvullende verklaring eiste om de jaarrekeningen af te kunnen ronden.”

Mw. Susana-Jansen benadrukt dat BHM zich in spant om van elke dochteronderneming gecontroleerde jaarcijfers aan het OLB te kunnen presenteren, maar benadrukt hierbij steeds afhankelijk te zijn van de informatie die wordt verschaft.

