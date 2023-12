Konforme espektativa di merkado tokante desaroyo di tasa federal estadounidense CBCS ta mantené e nivel aktual di su tasa di interes ofisial

WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) a tuma e

desishon di tuma un pousa den su maneho monetario stringente i mantené e tasa di interes

ofisial na e mesun nivel. A tuma e desishon akí mirando ku, segun espektativa, Reserva Federal

Estadounidense (Fed) ta bai mantené su tasa di interes ofisial aktual, awor ku inflashon na

Estádos Unídos a bin ta baha. Fuera di esei, den liñanan general, reserva ofisial bruto i

kobertura di importashon di nos union monetario a bin ta desaroyá segun espektativa. Te asina

leu, bahada di e dos indikadónan akí di maneho monetario tabata limitá, aunke ainda tin

insertidumbre.

Segun e kalkulashonnan di mas resien, e défisit riba kuenta koriente di balansa di pago di union

monetario a kai di 19,4% di Produkto Interno Bruto (PIB) na 2022, te 13,7% di (PIB) na 2023. ‘A

ahustá e sifra di 2023 kompará ku sèptèmber prinsipalmente debí ku e défisit riba kuenta koriente

di union monetario ta mas haltu ku loke a proyektá, miéntras ku e nivel di PIB nominal ta mas abou

ku loke a antisipá. E défisit mas haltu riba kuenta koriente ta debí prinsipalmente na un oumento

ménos rápido den transferensia koriente i balansa di entrada miéntras ku eksportashon neto di

produkto i servisio si a resultá mas positivo’, segun direktor ehekutivo di CBCS, dr. José Jardim.E

ahuste den e sifra di eksportashon neto di produkto i servisio ta reflehá un nivel di eksportashon

mas haltu ku loke a premirá, moderá pa un oumento den importashon. ‘A revisá e proyekshon di

eksportashon di produkto i servisio, mirando ku entrada di divisa for di aktividat turístiko, di bùnker

i di transporte tabata mas haltu ku loke a premirá inisialmente. Pa loke ta e oumento den e

proyekshon di importashon, esaki ta debí prinsipalmente na un oumento mas rápido den

importashon di merkansia den e sektornan di komèrsio por mayor i detal i di konstrukshon’, Jardim

a sigui bisa.

Reserva ofisial bruto a fluktua bastante den transkurso di 2023, pero na fin di novèmber, nan a

bolbe na práktikamente e mesun nivel ku na fin di 2022. E desaroyo akí tabata debí prinsipalmente

na e transferensianan di fondo di parti di Banko Mundial (World Bank) pa rekonstrukshon di Sint

Maarten i di algun fondo di penshun for di eksterior, mitigá pa kompra nèto di divisa dor di

bankonan komersial serka CBCS. Pa 2023 den su totalidat, ta antisipá un bahada leve den e nivel

di reserva.

1 ‘Tasa di interes ofisial’ òf ‘beleningsrente’ ta e tasa ku CBCS ta ofresé e bankonan komersial pa fiansa den kaso ku nan tin

falta di likides.

E kobertura di importashon a baha, di 4,6 luna na desèmber di 2022, pa 4,5 luna na novèmber di

2023. Esaki ta debí na nivel mas haltu di importashon di produkto i servisio proyektá, kombiná ku

e bahada leve den reserva ofisial bruto te ku novèmber. Segun e kalkulashonnan di mas resien,

den luna di desèmber 2023 e kobertura di importashon a sigui baha te na 4,4 luna, ku ainda ta

kómodamente mas haltu ku e norma di tres luna. Na mes momento, likides di e bankonan

komersial a keda relativamente stabil te fin di novèmber di 2023, despues di un bahada den

transkurso di 2022.

Mirando ku, segun ekspektativa, inflashon na Estádos Unídos lo keda moderá, Fed no a sigui

oumentá su tasa ofisial despues di sèptèmber 2023. E siguiente pasonan di Fed lo dependé di e

manera ku inflashon, empleo i strès bankario ta desaroyá na Estádos Unídos. ‘Debí na e tasa di

kambio fiho entre NAf. i dòler estadounidense, oumento di e tasa federal tin un efekto inmediato

riba e tasanan di merkado monetario internashonal i, p’esei mes tambe, riba e tasanan di interes di

e union monetario di Kòrsou i Sint Maarten. No opstante, segun espektativa di merkado, ya ku

inflashon a sigui baha na òktober, Fed no ta bai kambia su tasa di interes na desèmber’, dr. Jardim

a splika.

‘En bista di lo anterior, CBCS a tuma e desishon di laga su tasa ofisial na 5,75%, manteniendo asina

un márgen di 25 punto básiko riba e tasa di Reserva Federal Estadounidense. Por lo demas, CBCS

lo sigui ofresé sertifikado di depósito ku plaso di madures mas largu (di 12, 26 i 52 siman), pa asina

likides di e bankonan por keda mas largu riba merkado lokal i asina yuda mantené un posishon

sólido di divisa’, dr. Jardim a konkluí.

Willemstad, 6 di desèmber 2023

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN

