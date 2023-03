Hende muhé tin hopi aden i por ta mihó:  ‘Empoderá Dor Di Kere I Ta Prepará Pa Kambio’ 

Willemstad – Den kuadro di preparashon pa e di 20 Konferensia Anual Di Liderasgo Femenino Na Kòrsou for di 2004, ta tuma lugá djadumingu 12 di mart 2023 un evento di empoderashon titulá: ‘Empoderá Dor Di Kere I Ta Prepará Pa Kambio’.

I e mensahe kla pa tur hende muhé hóben mester ta ku hende muhé tin hopi aden i por ta mihó.

Ta trata aki di un evento dirigí riba e hende muhé di kualke edat pero spesífikamente esun ku ta buskando su mes, ku ta ambisioso i ku ta buska hèrmènt pa por logra kos bon den bida.

Ta spera ku hende muhénan ku a logra kaba motivá hóbennan pa partisipá i bini huntu ku nan dunando chèns i ku e oportunidat pa interkambio di eksperensia impagabel.

Oradónan: ta Leonsy ‘Eisy’ Curie BSc, trahadó sosial i promé ganadó di Premio Margaret Star i

Reyna Joe, organisadó di e Konferensia Anual Pa Liderasgo Femenino na Kòrsou for di 2004.

E evento ta tuma lugá di 09.30 pa 14.30 den Bright World Park i kontribushon ta f. 18,–.

Por registrá via https://www.greenapple.care/shop/item/empodera/ i pa mas informashon por komuniká via aboutfemaleleadership@gmail.com i bishitá www.facebook.com/AboutFemaleLeadership

Women have it and can be better

‘Empower by believing and preparing for change’

Willemstad – While preparing for the 20th Annual Female Leadership Conference in Curaçao since 2004, there will be on Sunday March 12, 2023 an empowering event with the title: ‘Empower by believing and preparing for change’.

And the clear message here for every young female is that women have it and can be better.

This event is for ambitious women of any age, and specifically for those looking out for themselves, and who are looking for tools to be better in life.

The desire is to have women who already made it to motivate young women and to participate with them, creating the chance and opportunity for sharing in a priceless experience.

Speakers are: Leonsy ‘Eisy’ Curie BSc, social worker and first winner of the Margaret Star and

Reyna Joe, initiator and organizer of the Annual Female Leadership Conference in Curaçao since 2004.

This great event will be from 09.30 to 14.30 in Bright World Park and your support is $10.

Registration is via https://www.greenapple.care/shop/item/empodera/and for more information: aboutfemaleleadership@gmail.com and you can also visit www.facebook.com/AboutFemaleLeadership

Vrouwen hebben het en kunnen beter

‘Empower door te geloven en je voor te bereiden op verandering’

Willemstad – Terwijl we ons voorbereiden op de 20e jaarlijkse Female Leadership Conference op Curaçao sinds 2004, zal er op zondag 12 maart 2023 een empowerment-evenement plaatsvinden met de titel: ‘Empower by believe and prepare for change’.

En de duidelijke boodschap hier voor elke jonge vrouw is dat vrouwen het hebben en beter kunnen worden.

Dit evenement is voor ambitieuze vrouwen van alle leeftijden, en specifiek voor degenen die voor zichzelf zorgen en die op zoek zijn naar hulpmiddelen om beter in het leven te staan.

De wens is om vrouwen die het al hebben gemaakt, jonge vrouwen motiveren en samen met hen deel te nemen, waardoor de kans en gelegenheid wordt gecreëerd om te delen in een onschatbare ervaring.

Sprekers zijn: Leonsy ‘Eisy’ Curie BSc, maatschappelijk werkster en eerste winnares van de Margaret Star en Reyna Joe, initiatiefnemer en organisator van de jaarlijkse Female Leadership Conference op Curaçao sinds 2004.

Dit geweldige evenement is van 09.30 tot 14.30 uur in Bright World Park en uw bijdrage is f. 18,–.

Aanmelden gaat via https://www.greenapple.care/shop/item/empodera/ en voor meer informatie: aboutfemaleleadership@gmail.com en bezoek ook www.facebook.com/AboutFemaleLeadership.