12 december 2023

Het vragenuur van dinsdag 12 december gaat over de volgende onderwerpen: het Rode Kruis is ingeschakeld om hulp te bieden bij de opvang van asielzoekers in Ter Apel en de invoering van de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in Amsterdam.

Dit zijn de vragen in het vragenuur

(D66) aan demissionair staatssecretaris Justitie en Veiligheid Eric van der Burg over het bericht ‘Rode Kruis schiet te hulp bij overvol aanmeldcentrum Ter Apel’ (NOS, 2 december 2023). Olger van Dijk (NSC) aan demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers over de invoering van de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in Amsterdam, terwijl het Openbaar Ministerie dit als geen ‘geloofwaardige maximumsnelheid’ kwalificeert (Trouw, 8 december 2023).

