Openingstijden Hof gedurende komende feestdagen

Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is vanaf 18 december 2023 met kerstreces, tot en met 5 januari 2024. Anders dan algemeen wordt gedacht, betekent het reces niet dat het Hof en de Gerechten dicht gaan. De griffie van het Hof en van de Gerechten op alle eilanden zullen regulier open zijn (behalve op atv en feestdagen), alleen zullen er minder zittingen plaatsvinden gedurende het reces.

In verband met de feestdagen is het Hof en de Gerechten gesloten op:

22 december 2023, 25 december 2023, 26 december 2023, 29 december 2023, 1 januari 2024 en 2 januari 2024

Vanaf woensdag 3 januari 2024 zijn de medewerkers van het Hof en de Gerechten u graag weer van dienst volgens reguliere openingstijden.

18 di desèmber 2023

Orario di Korte di Hustisia durante dianan di fiesta benidero

For di 18 di desèmber 2023 te ku 5 di yanüari 2024 Korte Komun di Hustisia ta ku reseso.

Diferente for di loke generalmente ta asumí, esaki no ta nifiká ku Korte ta será. Grefi di Korte di tur e islanan lo keda habrí segun orarionan regular (ku eksepshon di atv i dianan di fiesta), solamente ku lo tin menos kaso durante e reseso.

En konekshon ku e dianan di fiesta Korte lo ta será riba e siguiente fechanan:

22 di desèmber 2023, 25 di desèmber 2023, 26 di desèmber 2023, 29 di desèmber 2023, 1 di yanüari 2024 i 2 di yanüari 2024.

Djarason 3 di yanüari 2024, empleadonan di Korte lo t’ey pa duna servisio atrobe segun e orarionan regular.

18 di december 2023

Orario di Corte di Husticia durante dianan di fiesta benidero

For di 18 di december 2023 te cu 5 di januari 2024 Corte Comun di Husticia ta ku reseso.

Diferente for di loke generalmente ta asumi, esaki no ta nifika cu Corte ta sera. Griffie di Corte di tur e islanan lo keda habri segun orarionan regular (cu excepcion di atv i dianan di fiesta), solamente cu lo tin menos caso durante e reseso.

En conexion cu e dianan di fiesta Corte lo ta sera riba e siguiente fechanan:

22 di december 2023, 25 di december 2023, 26 di december 2023, 29 di december 2023, 1 di januari 2024 i 2 di januari 2024.

Diaranson 3 di januari 2024, empleadonan di Corte lo t’ey pa duna servisio atrobe segun e orarionan regular.

December 18, 2024

Opening hours of the Court during the upcoming holidays

The Joint Court of Justice will be on Christmas recess from December 18, 2023, until January 5, 2024. Contrary to common belief, the recess does not mean that the Court will be closed. The Court registries on all islands will remain open as usual (except on atv and holidays), but there will be fewer hearings during the recess.

In connection with the holidays, the Court will be closed on:

December 22, 2023, December 25, 2023, December 26, 2023, December 29, 2023, January 1, 2024, and January 2, 2024.

Starting from Wednesday, January 3, 2024, the staff of the Court will be happy to assist you during regular opening hours

