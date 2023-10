Vervolging ingesteld voor grafschennis op begraafplaats Rusthof

Het Openbaar Ministerie vervolgt een 46-jarige vrouw uit Nieuwkoop voor het plegen van grafschennis. De vrouw maakte deel uit van een groep die in september 2021 een paranormale sessie hield op de Amersfoortse begraafplaats Rusthof, gelegen in de gemeente Leusden. In de visie van het Openbaar Ministerie zijn de verrichte handelingen te duiden als grafschennis, wat een strafbaar feit is.

Diverse nabestaanden deden aangifte nadat op de begraafplaats een camera werd gevonden. Op die camera stonden beelden van de paranormale sessie. De politie heeft hierop onder leiding van het Openbaar Ministerie onderzoek verricht. Dat heeft geleid tot de identificatie van de verdachte en de beslissing tot dagvaarden. Dat uit het onderzoek niet meer verdachten naar voren zijn gekomen heeft er onder andere mee te maken dat grafschennis onder een categorie misdrijven valt waarvoor slechts beperkt opsporingsmiddelen mogen worden ingezet.

Het Openbaar Ministerie heeft vanochtend de betrokkenen – al dan niet via hun advocaat – geïnformeerd over de beslissing om de verdachte te dagvaarden. Het is nu aan de verdediging om eventueel onderzoekswensen in te dienen. Er is nog geen zittingsdatum gepland.

