Politieberichten van vrijdag 7 juli tot en met woensdag 12 juli 2023 // Notisia di polis di djabièrnè 7 di yüli te ku djárason 12 di yüli 2023

Notisia di polis di djabièrnè 7 di yüli te ku djárason 12 di yüli 2023

‘Hit & Run’

Alrededor di 9 or di anochi riba djabièrnè 7 di yüli, un ‘Hit & Run’ a tuma lugá riba Kaya Bonaire. Un outo koló pretu di e marka Audi a dal den un otro outo di hür ku tabata stashoná i despues a kore bai.

Aksidente Kaya Korona

Riba djabièrnè 7 di yüli, alrededor di 5.20 or di atardi, un aksidente entre dos vehíkulo a tuma lugá riba Kaya Korona. Durante un kòntròl a resultá ku un di e shofùrnan no por a mustra un reibeweis bálido ni dokumentonan di seguro. El a haña un prosèsferbal pa esaki.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djasabra 8 di yüli, alrededor di 9.40 or di anochi, un aksidente entre dos vehíkulo a tuma lugá riba Kaminda Onima. Durante un kòntròl ku un tèst di supla a resultá ku un di e shofùrnan tabata bou di influensia. A detené e hòmber di inisial L.N. di 44 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl.

Detenshon pa Lei di Arma BES

Alrededor di 4 or di atardi riba djasabra 8 di yüli, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon di un hòmber ku tabata kana ku un arma blanku riba Kaya Industria. A detené e hòmber di inisial E.P.S.J. di 63 aña di edat pa violashon di Lei di Arma BES.

Detenshon pa maltrato ku arma

Riba djasabra 8 di yüli, alrededor di 11.15 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon di un kaso di hinkamentu na Kaya C.D. Crestian di kual un hòmber a hinka un otro hòmber. Despues e víktima a drenta su outo i a kore bai un otro sitio i a yama ‘meldkamer’ sentral riba e liña di emergensia. Personal di ambulans a duna e víktima tratamentu médiko miéntras ku polis a tuma su deklarashon i keho. A detené e hòmber di inisial H.N.J. di 72 aña di edat pa maltrato ku un arma. Investigashon den e kaso ta andando.

Aksidente Kaya Korona

Alrededor di 8 or di mainta riba djasabra 8 di yüli, un aksidente entre un pikòp i un skuter a tuma lugá riba Kaya Korona. Shofùr di e skuter a resultá heridá i personal di ambulans a dun’é tratamentu médiko. Durante un kòntròl a resultá ku shofùr di e skuter no tabatin un reibeweis bálido ni tampoko dokumentonan di seguro. El a haña un prosèsferbal.

Diferente detenshon pa maltrato

Den oranan di mardugá riba djadumingu 9 di yüli, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon di un kaso di maltrato na Hanchi Amboina. Despues di un aksidente, a surgi un bringamentu di kual tres hòmber a maltratá i atraká e víktima. Relashoná ku e kaso aki, polis a detené tres sospechoso. Ta trata aki di un hòmber di inisial S.I.R.B. di 24 aña di edat, un hòmber di inisial J.M.C. di 28 aña di edat i un homber di inisial R.P.M.F. di 38 aña di edat en konekshon ku maltrato i ladronisia.

Aksidente Kaminda La Union

Riba djadumingu 9 di yüli, alrededor di 9.20 or di anochi, un aksidente ku un outo a tuma lugá riba Kaminda La Union. E vehíkulo a bai resultá den mondi. Shofùr di e outo a resultá heridá i personal di ambulans a dun’é tratamentu médiko.

Outo a bòltu

Alrededor di 7.20 di mainta riba djaluna 10 di yüli, un aksidente a tuma lugá riba Kaminda Tra’i Montaña. Shofùr di un outo a bai purba pasa dos otro vehíkulo na momentu ku un di e vehíkulonan a wanta brek diripiente. E shofùr a purba desviá pero a pèrdè kòntròl i bòltu ku su vehíkulo den mondi kantu di kaminda. Ambulans a transportá e shofùr pa hòspital pa tratamentu médiko.

Detenshon pa maltrato

Riba djamars 11 di yüli, alrededor di 2.15 or di atardi, a surgi un bringamentu entre dos dama na un establesimentu situá na Kaya Soeur Bartola. Un unidat di polis ku tabata den e edifisio pa un otro asistensia, a para e bringamentu entre e dos damanan i a detené ámbos pa maltrato. Ta trata aki di un dama di inisial H.A.R.D. di 29 aña di edat i un dama di inisial K.D.V.T. di 22 aña di edat.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 07 juli tot en met woensdag 12 juli 2023

Hit & run

Op vrijdag 7 juli omstreeks 21.00 uur vond er een hit & run plaats op de Kaya Bonaire waarbij een zwart gelakte voertuig Audi tegen een geparkeerde huurauto botste en reed vervolgens door.

Aanrijding Kaya Korona

Op vrijdag 7 juli omstreeks 17.20 uur vond er een aanrijding plaats op de Kaya Korona tussen twee voertuigen. Tijdens een controle bleek dat één van de bestuurders geen geldig rijbewijs en verzekeringsdocumenten kon tonen en is hierdoor bekeurd.

Aanhouding rijden onder invloed

Op zaterdag 8 juli omstreeks 21.40 uur vond er een aanrijding plaats op de Kaminda Onima tussen twee voertuigen. Tijdens een controle bleek uit een blaastest dat één van de bestuurders onder de invloed van alcohol was. De 44-jarige man met initialen L.N. is aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol.

Aanhouding Wapenwet BES

Op zaterdag 8 juli omstreeks 16.00 uur heeft de centrale meldkamer een melding gekregen van een man met een steekwapen rondliep op de Kaya Industria. De 63-jarige man met initialen E.P.S.J. is aangehouden voor overtreding van de Wapenwet BES.

Aanhouding mishandeling met een wapen

Op zaterdag 8 juli omstreeks 11.15 uur heeft de centrale meldkamer melding gekregen van een steekpartij op de Kaya C.D. Crestian waarbij een man een andere man had gestoken. Na het incident is de slachtoffer in zijn auto gestapt en naar een andere locatie gereden waar hij de centrale meldkamer had gebeld. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en de politie heeft zijn verklaring en aangifte afgenomen. De 72-jarige man met initialen H.N.J. is aangehouden voor mishandeling met een wapen. Onderzoek in de zaak loopt.

Aanrijding Kaya Korona

Op zaterdag 8 juli omstreeks 8.00 uur vond er een aanrijding plaats op de Kaya Korona tussen een pick-up en een scooter. De bestuurder van de scooter is gewond geraakt en is door ambulancepersoneel behandeld. Tijdens de controle bleek dat de bestuurder van de scooter geen geldig rijbewijs en verzekeringsdocumenten bij zicht en is daardoor bekeurd.

Meerdere aanhoudingen voor mishandeling

In de nachtelijke uren van zondag 9 juli heeft de centrale meldkamer melding gekregen van een mishandeling op de Hanchi Amboina. Na een aanrijding is er een vechtpartij ontstaan waarbij het slachtoffer door drie mannen is mishandeld en beroofd. De 24-jarige man met initialen S.I.R.B., de 28-jarige man met initialen J.M.C. en de 38-jarige man met initialen R.P.M.F. zijn aangehouden voor mishandeling en diefstal.

Auto ongeluk Kaminda La Union

Op zondag 9 juli omstreeks 21.20 uur vond er een auto ongeluk plaats op de Kaminda La Union waarbij de bestuurder van een voertuig in de bosjes is beland. De bestuurder is gewond geraakt en is door ambulancepersoneel behandeld.

Auto over de kop

Op maandag 10 juli omstreeks 7.30 uur vond er een ongeluk plaats op de Kaminda Tra’i Montaña. De bestuurder probeerde twee voertuigen in te halen wanneer een van de voertuigen plotseling ging remmen en wanneer de bestuurder deze wilde afwijken is haar auto ondersteboven in de bosjes belandt. De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Aanhoudingen voor mishandeling

Op dinsdag 11 juli omstreeks 14.15 uur ontstond er een vechtpartij tussen twee vrouwen in een vestiging gelegen op de Kaya Soeur Bartola. Een politiepatrouille bevond zich vanwege een andere assistentie in het gebouw en kon het gevecht stoppen en de twee vrouwen aanhouden. De 29-jarige vrouw met initialen H.A.R.D. en de 22-jarige vrouw met initialen K.D.V.T. zijn aangehouden voor mishandeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

