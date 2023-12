Tweede Kamer benoemt nieuw Presidium

19 december 2023

De Tweede Kamer heeft op 19 december leden van het Presidium benoemd. Het gaat om Tom van der Lee (Groenlinks-PvdA), Roelien Kamminga (VVD), Nicolien van Vroonhoven (NSC), Wieke Paulusma (D66), Henk Vermeer (BBB) en Gidi Markuszower (PVV). Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV) is voorzitter en leidt de werkzaamheden van het Presidium.

Het Presidium spreekt regelmatig – circa twee keer per maand – over de werkwijze en procedures in de Tweede Kamer en over zaken die spelen in de ambtelijke organisatie. De agenda van de Presidiumvergadering wordt daags voor de vergadering gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer; de besluitenlijst komt zo snel mogelijk na de vergadering beschikbaar.

