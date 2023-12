Ronald Plasterk aangewezen als nieuwe verkenner kabinetsformatie 2023

28 november 2023

Ronald Plasterk wordt verzocht om een verkenning uit te voeren naar de verschillende opties die er zijn om, op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag, tot de vorming van een nieuw kabinet te komen. Dat maakte Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp vandaag bekend. Ronald Plasterk is door de heer Wilders (PVV) voorgedragen.

Vandaag, 28 november 2023, kwamen de beoogd fractievoorzitters op verzoek van Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp opnieuw bij elkaar. In dit overleg is besloten om Ronald Plasterk te vragen om een verkenning te verrichten ten behoeve van het debat over de verkiezingsuitslag. De heer Plasterk kon rekenen op breed draagvlak bij de aanwezige beoogd fractievoorzitters.

Daarnaast is bevestigd dat de Voorzitter de nieuwe Kamer voorstelt om het debat over de verkiezingsuitslag op donderdag 7 december 2023 te houden. De verkenner wordt verzocht om uiterlijk dinsdag 5 december 2023 verslag uit te brengen aan de Tweede Kamer. Dat verslag wordt op dat moment openbaar gemaakt. Ronald Plasterk wordt ook uitgenodigd om bij het debat aanwezig te zijn, zodat hij eventuele vragen over het verslag kan beantwoorden.

Toelichting verkenner

De rol van een verkenner is niet wettelijk vastgelegd. Het doel van een verkenner is om de dagen tot aan de installatie van de nieuwe Tweede Kamer (6 december 2023) te gebruiken voor een eerste verkenning naar samenwerkingsmogelijkheden. De bevindingen van de verkenner kunnen dan worden betrokken in het debat over de verkiezingsuitslag.

Het debat over de verkiezingsuitslag moet ertoe leiden dat de Kamer één of meer informateurs aanwijst, de opdracht en termijnen vaststelt, en besluit over de manier waarop de Koning wordt geïnformeerd over het verloop van de kabinetsformatie.

Op de website van de Tweede Kamer vindt u meer informatie en een tijdslijn over het verloop van de formatie: Verkiezingen en kabinetsformatie: volg het hier | Tweede Kamer der Staten-Generaal

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket