BELASTINGDIENST MAAKT IN 2024 WERK VAN WINSTBELASTING

Ondernemers die via een rechtspersoon ondernemen, zijn op Curaçao winstbelasting verschuldigd. Met ingang van 2023 is het tarief van de winstbelasting verlaagd van 22% tot 15% voor de eerste NAf 500.000 belastbare winst. De winst boven de NAf 500.000 blijft belast tegen het tarief van 22%. Winstbelasting wordt volledig afgedragen na afloop van het boekjaar. Ondernemers met een boekjaar eindigend op 31 december dienen voor 1 april van het volgend jaar hun voorlopige aangifte in, en voor 1 juli de definitieve aangifte. Een groot deel van de ondernemers vraagt echter uitstel aan voor het indienen van de definitieve aangifte waardoor zij deze pas op uiterlijk 31 december in hoeven te dienen. Indien een ondernemer zijn aangifte niet of niet tijdig indient, of de verschuldigde winstbelasting niet afdraagt, dan leidt dit in de huidige praktijk pas 18 maanden na het einde van het boekjaar tot een aanslag van de belastingdienst. De belastingdienst constateert dat veel ondernemers wel de maandelijkse verplichtingen uit hoofde van de omzet- en loonbelasting nakomen, maar dat er veel achterstanden zijn bij het opstellen van jaarrekeningen en het indienen van de aangiften winstbelasting. Dit is aanleiding geweest voor enkele beleidsmatige aanpassingen.

De eerste aanpassing is dat in april 2024 een voorlopige aanslag winstbelasting 2023 wordt opgelegd op basis van de voorlopige aangifte over het jaar 2023. Ondernemers die geen voorlopige aangifte 2023 indienen en/of de verschuldigde winstbelasting niet voor 1 april 2024 voldoen kunnen dus direct binnen enkele weken een aanslag met boete verwachten.

Een tweede aanpassing is dat de hoogte van de taxatieve aanslagen die worden opgelegd als geen aangifte winstbelasting wordt ingediend, integraal wordt herzien. Door de belastingdienst is namelijk vastgesteld dat diverse ondernemers ervoor kiezen om de ontvangen taxatieve aanslag te betalen in plaats van de aangifte winstbelasting in te dienen. Dit betekent over het algemeen dat de opgelegde taxatieve aanslag te laag is gebleken. Inmiddels is een analyse uitgevoerd naar taxatieve aanslagen winstbelasting die over de jaren 2019 tot en met 2021 zijn opgelegd en die door ondernemers zijn betaald of momenteel in betalingsregelingen zijn opgenomen. In al deze gevallen zullen aanvullende naheffingsaanslagen worden opgelegd om de druk op ondernemers op te voeren om alsnog de achterstallige aangiften in te dienen. Deze analyse zal periodiek door de belastingdienst worden uitgevoerd en er zullen hogere naheffingsaanslagen worden opgelegd indien taxatieve aanslagen door de ondernemer worden betaald. Dit betekent dat alle ondernemers die nog geen aangiften winstbelasting hebben ingediend over de jaren 2019 tot en met heden, dit alsnog zullen moeten doen. Ook als de taxatieve aanslag onderdeel uitmaakte van een eerdere saneringsregeling zullen alsnog hogere naheffingsaanslagen worden opgelegd en ingevorderd.

Een laatste beleidsmatige aanpassing is dat in 2024 geen uitstel bij de belastingdienst hoeft te worden aangevraagd voor het indienen van de definitieve aangifte winstbelasting 2023. Aan alle ondernemers wordt de ruimte geboden om de definitieve aangifte uiterlijk 31 december 2024 in te dienen. Dit betekent een administratieve verlichting voor zowel de ondernemer als voor de belastingdienst.

