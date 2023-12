KOMUNIKADO DI PRENSA 623/2023

27 desèmber 2023

Mas seguridat na sitionan di almasená vürwerk

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Apenas benta di vürwerk a kuminsá ku ya kaba anterior na esaki, den mardugá di dos dia di

pasku, e promé kiebro den konteiner di vürwerk a tuma lugá.

Riba Kaminda Hensley ‘Ban Ban’ Meulens deskonosínan a bai ku un kantidat konsiderabel di

vürwerk for di e lugá na unda vürwerk ta keda almasená.

E práktika aki último añanan ku regularidat ta bini bèk.

Aparte ku e ta un echo kastigabel, pa motibu ku ta trata aki di kiebro/ladronisia, e ta un

peliger tambe ya ku no ta konosí ku kua propósito e vürwerknan aki ta keda hòrtá.

Ta bini aserka tambe ku kisas esnan ku ta hòrta e vürwerknan aki, no ta tuma e medidanan

apropiá na momentu di warda nan, pa evitá un posibel desgrasia òf te asta un desaster.

Polis ta hasi un yamada na promé lugá na doño di establesimentunan ku ta bende vürwerk,

pa tuma tur medida di prekoushon i seguridat posibel, pa evitá ku fasilmente robo ta tuma

lugá na bo sitio(nan) di almasenahe di vürwerk.

Na komunidat general, e petishon pa no kumpra vürwerk hòrtá ya ku bo tambe ta

kometiendo un echo kastigabel.

Alabes nos ta pidi bo koperashon pa si bo sa algu di e kiebro aki òf tin informashon di

persona(nan) ku ta bende vürwerk prosedente di ladronisia, pa avisá polis mesora.

