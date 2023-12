OM in hoger beroep in zaak dodelijk ongeluk op zeilschip “Risico”

Het OM gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 14 december 2023. De rechtbank in Leeuwarden veroordeelde op die dag de schipper van het zeilschip “Risico” vanwege dood door schuld tot een taakstraf van 150 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden. De giek van zijn schip bevond zich in een zodanig slechte staat dat deze op 31 augustus 2022 brak tijdens een zeilmanoeuvre, waardoor een 12-jarig meisje uit Den Haag om het leven is gekomen.

Het OM had een gevangenisstraf van zes maanden en een beroepsverbod van 2,5 jaar geëist. De reden waarom de officier van justitie in hoger beroep is gegaan is tweeledig.

Ten eerste gaat het om het beoordelen van de mate van schuld van de schipper. Het OM vindt dat er sprake is van ernstige schuld, waardoor de straf hoger zou moeten uitvallen. De rechtbank vond dat de schipper “aanmerkelijk nalatig” is geweest, waardoor de opgelegde straf lager is dan de strafeis van het OM. Ook gaat het OM in hoger beroep omdat het vindt dat er een beroepsverbod had moeten worden opgelegd.

De zaak wordt in hoger beroep behandeld door het gerechtshof in Leeuwarden.

