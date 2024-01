Notisia di polis di djabièrnè 29 di desèmber 2023 te ku djárason 3 di yanüari 2024 / Politieberichten van vrijdag 29 december 2023 tot en met woensdag 3 januari 2024

Notisia di polis di djabièrnè 29 di desèmber 2023 te ku djárason 3 di yanüari 2024

Aksidente Bulevar E.E.G.

Riba djaluna promé di yanüari, alrededor di 7.10 or di anochi, un aksidente entre dos vehíkulo a tuma lugá riba Bulevar E.E.G. Na yegada di patruya a resultá ku un pikòp a dal patras di un outo. Pa motibu di velosidat, shofùr di e pikòp no por a wanta brek na tempu ku konsekuensia ku el a bai dal den e outo su dilanti. Shofùr di e outo a resultá levemente heridá i personal di ambulans a trat’é na e sitio mes. Ambos shofùr tabatin dokumentonan na òrdu.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djaluna promé di yanüari, alrededor di 6.50 or di anochi, a detené un hòmber di inisial D.M.A.L. di 34 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente riba Kaminda Onima. E sospechoso e kore drenta mondi ku su outo. El a resultá levemente heridá i personal di ambulans a trat’é na e sitio mes. A hasi un tèst di supla kuné i a konsekuensia di e resultado, a detené i hib’é warda di polis pa un análisis di rosea. A konfiská reibeweis di e sospechoso.

Riba djaluna promé di yanüari, alrededor di 6.15 or di atardi, a detené un hòmber di inisial C.R.P.V. di 62 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente entre dos vehíkulo riba Kaya Korona. Shofùr di outo 1 a deklará ku e tabata kore direkshon Playa i a mira outo 2 tabata kore zeilu riba kaminda for di direkshon kontrali na momentu ku diripiente outo 2 a dal den su vehíkulo. A hasi un tèst di supla ku shofùr di outo 2 i a konsekuensia di e resultado, a detené i hib’é warda di polis pa un análisis di rosea. A konfiská reibeweis di e sospechoso.

Riba djabièrnè 29 di desèmber, alrededor di 3.35 or di atardi, a detené un hòmber di inisial M.L.D. di 69 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente entre dos vehíkulo riba Kaya Dr. Jose G. Hernandez. Despues di un investigashon, a hasi un tèst di supla ku e sospechoso i a resultá ku e tabata bou di influensia. A detené e sospechoso pa manehá bou di influensia di alkohòl i a hib’é warda di polis.

Aksidente entre skuter i pikòp

Den oranan di mainta riba djaluna promé di yanüari, alrededor di 11.10 or, un aksidente entre un skuter i un pikòp a tuma lugá riba Kaya Nikiboko sùit. Shofùr di e pikòp a deklará ku e shofùr di e skuter, pa motibunan ainda deskonosí, a pèrdè kòntròl i a bin dal den su pikòp. Pa e motibu aki shofùr di e skuter a kai na suela i a resultá heridá. Ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko.

A sera diferente establesimentu durante kòntròl riba aña nobo

Den oranan di mardugá riba djaluna promé di yanüari, alrededor di 4.30 or, Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) durante patruya a para diferente aktividat na establesimentunan di hóreka i a sera un trùk di pan. Esaki relashoná ku violashon di e orario di sera permití. Den kuadro di esaki a para un evenementu na Lagun, a sera dos (2) establesimentu di hóreka i un trùk di pan. Durante e kòntròl a saka tur hende pafó i a sera e negoshinan pa motibu ku nan no tabata disponé di un pèrmit pa keda habrí. Ta trata di un trùk di pan na Kaya Caribe, un establesimentu di hóreka na Kaya Nikiboko nort i unu na Hanchi Amboina. Ademas un di e establesimentunan di hóreka no por a mustra un pèrmit bálido. A papia severamente ku e propietarionan di e establesimentunan i nan a haña un atvertensia.

Aksidente entre dos vehíkulo

Den oranan trempan di mainta, alrededor di 5.40 or, riba promé di yanüari, un aksidente entre un outo i un pikòp a tuma lugá riba Bulevar Gobernador N. Debrot na altura di e krusada di Kaya P.N. Antonio Neuman. Dor di keda sin duna preferensia e dos vehíkulonan a dal den otro. Shofùr di un di vehíkulonan tabata levemente herida i personal di ambulans a trat’e na e sitio mes.

Detenshon pa ladronisia

Riba djadumingu 31 di desèmber, alrededor di 3 or di atardi a detené un hòmber di inisial R.L.M. di 34 aña di edat den un kas situá den Bario Mexico pa ladronisia. E sospechoso tabata enbolbí den un ladronisia ku a tuma lugá riba djárason 18 di òktober den kura di un negoshi situá na Kaya Petra. Via imágen di kámara por a mira ku un hòmber a listra vários vehíkulo di servisio i ku a bai ku sèn kèsh. A rekonosé e hòmber i a detené. Investigashon den e kaso ta andando.

Hit & Run

Riba djasabra 30 di desèmber, alrededor di 10.45 or di anochi, un ‘hit & run’ a tuma lugá riba Kaya Amsterdam. Un pikòp a dal un siklista i a sigui kore bai. Na yegada di patruya a topa ku e baiskel ku e tayer di patras destruí i algu mas leu e siklista benta abou na suela. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko. A konsekuensia di e ‘hit & run’, un spil a di banda drechi e pikòp a keda benta abou i a konfiská esaki. A hiba baiskel di víktima warda di polis pa ward’e. Ta investigando e kaso.

Ultimo tempu mas i mas kaso di ‘hit & run’ ta tuma lugá. Bo ta víktima di un kaso di ‘hit & run’? Purba identifiká plachi di number di e vehíkulo, e tipo di vehíkulo, koló di vehíkulo i e posibel shofùr. Mèldu esaki mesora na polis.

E persona ku a kometé e akto aki i kore bai, tin 3 ora pa mèldu su mes na warda di polis. Si dentro di 3 ora e no mèldu, e víktima por entregá keho pa violashon di artíkulo 31 di e buki di ‘Wegensverkeersverordening Bonaire’. E ora ei, polis ta kuminsá ku un investigashon ku por yega na konsekuensianan penal.

Bo a mira algu òf bo tin mas informashon tokante e ‘hit & run’ aki?E ora ei tuma kontakto ku polis via 715 8000, 911 òf via e liña di tep anónimo 9310.

Kiebro den negoshi

Riba djasabra 30 di desèmber a drenta keho di kiebro den un negoshi situá na Kaya Korona. Entre djabièrnè 29 di desèmber alrededor di 10.30 or di anochi i djasabra 30 di desèmber, alrededor di 10 or di mainta, deskonosínan a destruí un hèkwèrk pa drenta. Djei nan a forsa un kaha i bai ku sèn kèsh. Investigashon den e kaso ta andando.

Aksidente entre dos skuter

Alrededor di 7.30 or di anochi riba djabièrnè 29 di desèmber, un aksidente entre dos skuter a tuma lugá riba Bulevar E.E.G. Shofùr di skuter 1 a deklará ku e tabata bayendo den direkshon sùit na momento ku skuter 2 tabata biniendo for di direkshon kontrali, pero riba e banda di kaminda robes. Na momento ku skuter 1 a mira skuter 2 ya tabata lat pa desviá ku konsekuensia ku nan a dal frontal den otro. Shofùr di skuter 2 a resultá herida i ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 29 december 2023 tot en met woensdag 3 januari 2024

Aanrijding E.E.G. Bulevar

Op maandag 1 januari, rond 19:10 uur vond een aanrijding tussen twee voertuigen plaats op de E.E.G. Boulevard. Bij aankomst van de patrouille bleek dat een pick-up achterop een personenauto aanreed. De bestuurder van de pick-up kon door zijn hoge snelheid niet op tijd remmen met het gevolg dat het voertuig tegen de auto ervoor botste. De bestuurder van de personenauto raakte licht gewond en is ter plekke behandeld door het ambulancepersoneel. Bij beide bestuurders waren de documenten in orde.

Aanhouding rijden onder invloed

Op maandag 1 januari, rond 18:50 uur, werd een 34-jarige man met initialen D.M.A.L. aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte was betrokken bij een eenzijdige aanrijding op de Kaminda Onima. De verdachte reed met zijn auto de mondi in. Hij raakte hierdoor licht gewond en is ter plekke behandeld door het ambulancepersoneel. Naar aanleiding van het resultaat van een blaastest die werd afgenomen, werd de verdachte aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. De rijbewijs van de verdachte werd ingevorderd.

Op maandag 1 januari, rond 18:15 uur, werd een 62-jarige man met initialen C.R.P.V. aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte was betrokken bij een aanrijding tussen twee voertuigen op de Kaya Korona. Bestuurder van auto 1 verklaarde dat hij richting Playa reed en zag dat auto 2 slingerend uit tegengestelde richting aankwam rijden toen plotseling auto 2 tegen zijn voertuig reed. Naar aanleiding van het resultaat van een blaastest die met bestuurder van auto 2 werd afgenomen, is de verdachte aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Het rijbewijs van de verdachte werd ingevorderd.

Op vrijdag 29 december, rond 15:35 uur, werd een 69-jarige man met initialen M.L.D. aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol. De verdachte was betrokken bij een aanrijding tussen twee voertuigen op de Kaya Dr. Jose G. Hernandez. Na een onderzoek werd een blaastest afgenomen waaruit bleek dat hij onder invloed was. De verdachte werd aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol en naar het politiebureau gebracht.

Aanrijding tussen scooter en pick-up

In de ochtenduren op maandag 1 januari, rond 11:10 uur, vond een aanrijding tussen een scooter en een pick-up plaats op de Kaya Nikiboko Zuid. De bestuurder van de pick-up verklaarde dat de bestuurder van de scooter door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor en tegen zijn pick-up botste. De bestuurder van de scooter viel hierdoor op de grond en raakte gewond. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Verschillende gelegenheden dicht tijdens controle op nieuwjaarsdag

In de nachtelijke uren op maandag 1 januari, rond 04:30 uur, heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) tijdens reguliere patrouilles verschillende activiteiten bij horecagelegenheden gestopt en een eetgelegenheid gesloten. Dit in verband met overtreding van de toegestane sluitingstijd. In het kader hiervan werd een evenement te Lagun gestopt, twee (2) horecagelegenheden en één mobiele eetgelegenheid gesloten. Tijdens de controle werd iedereen naar buiten gestuurd en de zaken gesloten omdat ze geen vergunning hadden om open te blijven. Het betreft een mobiele eetgelegenheid aan de Kaya Caribe, een horecagelegenheid aan de Kaya Nikiboko Noord en één aan de Hanchi Amboina. Bovendien kon één van de horecagelegenheden geen geldige vergunning tonen. De eigenaren van de gelegenheden werden streng onderhouden en kregen een waarschuwing.

Aanrijding tussen twee voertuigen

In de vroege ochtenduren op maandag 1 januari, rond 05:40 uur vond een aanrijding tussen een auto en een pick-up plaats op de Bulevar Gobernador N. Debrot ter hoogte van de kruising met de Kaya P.N. Antonio Neuman. Door het niet geven van voorrang, botsten de twee voertuigen tegen elkaar. De bestuurder van één van de voertuigen raakte licht gewond en is ter plekke behandeld door het ambulancepersoneel.

Aanhouding diefstal

Op zondag 31 december, rond 15:00 uur, werd een 34-jarige man met initialen R.L.M. in een woning aan de Bario Mexico aangehouden voor diefstal. De verdachte was betrokken bij een diefstal die op woensdag 18 oktober 2023 had plaatsgevonden op het erf van een bedrijf op de Kaya Petra. Op die dag kon via videobeelden van een beveiligingscamera waargenomen worden dat verschillende bedrijfsvoertuigen doorzocht werden door een man en dat er geld werd meegenomen. De man werd herkend en is aangehouden. Onderzoek in deze zaak loopt.

Hit & Run

Op zaterdag 30 december, rond 22:45 uur, vond een Hit en Run plaats op de Kaya Amsterdam. Een pick-up reed een fietser aan en is vervolgens doorgereden. Bij aankomst van de patrouille zagen ze een fiets met een beschadigd achter wiel en verderop de gewonde fietser op de grond. Hij werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Als gevolg van deze Hit en Run werd een rechter spiegel die op de grond achter was gebleven, in beslag genomen. De fiets van het slachtoffer werd naar de politiebureau gebracht ter bewaring. De zaak wordt onderzocht.

De laatste tijd vinden er vaker hit & run gevallen plaats. Ben je slachtoffer van een ‘hit & run’? Probeer het kenteken van het voertuig, het soort voertuig, de kleur van het voertuig en de mogelijke bestuurder te identificeren. Meld dit onmiddellijk bij de politie.

De persoon die deze daad heeft pleegt en wegrijdt, heeft 3 uur de tijd om zichzelf te melden bij het politiebureau. Als de dader zich niet binnen 3 uur meldt, kan het slachtoffer aangifte doen wegens overtreding van artikel 31 van de Wegensverkeersverordening Bonaire. Op dat moment start de politie een onderzoek dat kan leiden tot strafrechtelijke gevolgen.

Mocht je iets hebben gezien of weet je meer over een ‘hit & run’? Neem dan contact op met de politie via 715 8000, 911 of via de anonieme tip lijn 9310.

Inbraak bedrijf

Op zaterdag 30 december werd aangifte gedaan van inbraak in een bedrijf gelegen aan de Kaya Korona. Tussen vrijdag 29 december rond 22:30 uur en zaterdag 30 december rond 10:00 uur hebben onbekenden een hekwerk vernield om binnen te komen. Hierna hebben ze een kassa geforceerd en contant geld meegenomen. Onderzoek in deze zaak loopt.

Aanrijding tussen twee scooters

Rond 19:30 uur op vrijdag 29 december, vond een aanrijding plaats tussen twee scooters op de E.E.G. Boulevard. Bestuurder van scooter 1 verklaarde dat hij in de zuidelijke richting reed en dat scooter 2 in de noordelijke richting aan kwam rijden maar op de verkeerde weghelft. Op het moment dat bestuurder van scooter 1, de scooter 2 had gezien, was het te laat om uit te wijken met het gevolg dat ze frontaal tegen elkaar botsten. De bestuurder van scooter 2 raakte gewond en werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket