Ta drecha kaminda den barionan di Boneiru

09/22/2023 Wegen

E meta ta pa otro aña kaba ku renobashon di tur e kayanan planiá.

Aktualmente Entidat Públiko Boneiru ta trahando riba drechamentu di kaya den diferente bario. E kayanan ku nan ta trahando riba dje awor akí ta Kaya Luna, Kaya Solo, Kaya Strea, Kaya Venus, Kaya Saturnus i tambe e área rònt di Parke Plasa Chiku Goeloe. Ta pone klenku den e kayanan akí i nan ta haña asera. Entidat Públiko Boneiru, bou di guia di direktorado di Planifikashon i Desaroyo ta hasi esfuerso pa drecha infrastruktura di nos isla. E meta ta pa otro aña kaba ku renobashon di tur e kayanan planiá.

Na mes momentu tin trabou ta tumando lugá den diferente área i bario pa drecha kaminda i di e manera ei mehorá ambiente di biba i oumentá siguridat. Esaki ta forma parti di palabrashonnan i programanan anterior pa hasi Boneiru su infrastruktura mas konfiabel, mas duradero i mas seif. Aktualmente ta poniendo malchi den e kayanan menshoná pa traha rant di betòn, pa despues konstruí e kaya i e aseranan ku klenku. Kaya Strea i Kaya Solo ya kaba ta kompletamente renobá i awor Kaya Luna i Kaya Venus ta riba planifikashon.

Diputado Hennyson Thielman, responsabel pa direktorado di Planifikashon i Desaroyo, resientemente a hasi un bishita na e kayanan akí i meskos ku e abitantenan e tabata satisfecho tokante progreso di e trabounan. E ta entusiasmá tokante estado di e kayanan i e mehorashon ku e sistema nobo di pone klenku ta trese kuné. Esaki ta kontribuí na un mihó ambiente di biba pa e abitantenan. Diputado Thielman a enfatisá ku lo kontinuá ku e trabounan di mehorashon di infrastruktura den e añanan binidero, ku énfasis riba aksesibilidat, sostenibilidat i siguridat di e kamindanan na Boneiru. ‘E meta ta pa dentro di 5 aña kasi tur kaminda den barionan di Boneiru ta den un bon estado,’ segun e diputado.

Wegen in bonairiaanse wijken worden verbeterd

22 sep 2023 Wegen

Het doel is om de vernieuwing van alle geplande straten volgend jaar af te ronden.

Momenteel werkt het OLB aan het opknappen van straten in verschillende wijken. De straten die nu worden aangepakt zijn Kaya Luna, Kaya Solo, Kaya Strea, Kaya Venus, Kaya Saturnus en ook het gebied rondom Parke Plasa Chiku Goeloe. Deze straten krijgen nieuwe klinkerbestrating en trottoirs. Het OLB, onder leiding van de directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O), zet zich in om de infrastructuur van het eiland te verbeteren. Het doel is om de vernieuwing van alle geplande straten volgend jaar af te ronden.

Tegelijkertijd zijn er in verschillende gebieden en wijken werkzaamheden aan de gang om de wegen te verbeteren en zo de leefomgeving en veiligheid te vergroten. Dit maakt deel uit van eerdere afspraken en programma’s om de infrastructuur op Bonaire betrouwbaarder, duurzamer en veiliger te maken. In de genoemde straten worden nu mallen geplaatst om betonranden te maken, waarna de weg en de trottoirs met klinkers worden aangelegd. Kaya Strea en Kaya Solo zijn al volledig vernieuwd, nu staan Kaya Luna en Kaya Venus op de planning.

Gedeputeerde Hennyson Thielman, verantwoordelijk voor de directie R&O, bracht onlangs een bezoek aan deze straten en was net als de bewoners tevreden over de voortgang van de werkzaamheden. Hij is enthousiast over de staat van de straten en de verbetering die de nieuwe klinkerbestrating met zich meebrengt. Dit draagt bij aan een betere leefomgeving voor de bewoners. Gedeputeerde Thielman benadrukte dat de werkzaamheden om de infrastructuur te verbeteren de komende jaren zullen worden voortgezet, met de nadruk op toegankelijkheid, duurzaamheid en veiligheid van de wegen op Bonaire. “Het doel is dat bijna alle wegen in de wijken van Bonaire binnen 5 jaar in goede staat verkeren,” aldus de gedeputeerde.

