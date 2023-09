Investigashon di medio ambiente na empresanan ta kuminsá dia 26 di sèptèmber

09/22/2023

E inspektornan di medio ambiente di Servisio Ambiental Hulanda i di Direktorado di Supervishon i Mantenshon di Lei ta ehekutá e investigashon akí.

Dia 26 di sèptèmber 2023 ta kuminsá un investigashon di medio ambiente na empresanan na Boneiru. E investigashon ta identifiká e medidanan i disposishonnan di medio ambiente ku empresanan a tuma pa redusí òf eliminá e chèns pa efektonan negativo di kontaminashon di medio ambiente. E inspektornan di medio ambiente di Servisio Ambiental Hulanda (omgevingsdiensten Nederland) i di Direktorado di Supervishon i Mantenshon di Lei ta ehekutá e investigashon akí. E investigashon ta un aktualisashon di investigashonnan anterior ku a tuma lugá.

Regulashon

Aktividatnan empresarial por tin konsekuensia pa medio ambiente. Pensa riba desperdisio, awa shushi, zonido òf trahamentu ku supstansia ku ta dañino pa e bisindario. Pa redusí e efektonan akí, tin mester di regla di medio ambiente. E reglanan di medio ambiente akí ta formulá den e Dekreto di Establesimentu i Aktividat BES (Inrichtingen en activiteitenbesluit BES – IAB BES). Segun espektativa e regulashon ta drenta na vigor dia 1 di yanüari 2024. Den e regulashon tin disposishon di medio ambiente òf medida. Esakinan ta por ehèmpel:

un operashon empresarial limpi i ordená (good housekeeping)

un tanki séptiko pa awa shushi si no tin konekshon riba kloaka

un baki pa fangu líkido dañino ku ta lèk

disponé di un instalashon pa separá vèt den kushina pa protehá e kloaka i e purifikashon di awa shushi kontra depósito di vèt

E reglanan ta den e konsepto di Areglo di Establesimentu i Aktividat BES i ta elaborá nan mas aleu den un ordenansa insular Dekreto di Establesimentu i Aktividat BES Boneiru.

E investigashon di medio ambiente

E investigashon di medio ambiente ta identifiká kua ta e disposishonnan i medidanan ku empresanan a tuma kaba. Esaki ta duna un mihó bista di kua ta e invershonnan ku ainda mester hasi pa por kumpli ku e reglanan di e Dekreto di Establesimentu i Aktividat BES. E investigashon lo dura en total mas òf ménos 8 siman.

Mas informashon

Pa pregunta tokante e reglanan di medio ambiente bo por bishitá e Punto di Informashon Medio Ambiente ku ta ubiká na Kámara di Komèrsio. E ta habrí riba dianan di trabou di 08:00 or pa 12:00 or. Bo por hasi bo pregunta tambe riba wèpsait di e Punto di Informashon Medio Ambiente i lesa e regulashon di medio ambiente ku ta na kaminda.

Milieuonderzoek bedrijven start 26 september

22 sep 2023

De milieu-inspecteurs van omgevingsdiensten Nederland en van de Directie Toezicht en Handhaving voeren dit onderzoek uit.

Op Bonaire start op 26 september 2023 een milieuonderzoek bij bedrijven. Het onderzoek brengt de maatregelen en milieuvoorzieningen in kaart, die bedrijven hebben getroffen om de kans op negatieve effecten van milieuverontreiniging te verminderen of weg te nemen. De milieu-inspecteurs van omgevingsdiensten Nederland en van de Directie Toezicht en Handhaving voeren dit onderzoek uit. Het onderzoek is een actualisatie van eerdere onderzoeken die hebben plaatsgevonden.

Regelgeving

Activiteiten van bedrijven kunnen gevolgen hebben voor het milieu. Denk aan afval, afvalwater, het maken van geluid of het werken met stoffen die schadelijk zijn voor de omgeving. Om deze effecten te verminderen, zijn milieuregels nodig. Deze milieuregels staan in het Inrichtingen en activiteitenbesluit BES (IAB BES). De regelgeving treedt naar verwachting op 1 januari 2024 in werking. In de regelgeving staan milieuvoorzieningen of maatregelen. Dit zijn bijvoorbeeld:

een nette en opgeruimde bedrijfsvoering (good housekeeping)

een septic tank voor afvalwater als er geen rioleringsaansluiting is

een lekbak om schadelijke vloeistoffen te kunnen opvangen

het hebben van een vetafscheider in keukens om de riolering en de afvalwaterzuivering te beschermen tegen vetafzettingen

De regels staan in de concept Regeling inrichtingen-en activiteiten BES en worden verder uitgewerkt in een eilandsverordening IAB Bonaire.

Het milieuonderzoek

Het milieuonderzoek brengt in kaart welke voorzieningen en maatregelen bedrijven al hebben getroffen. Hiermee kan beter in beeld worden gebracht welke investeringen nog gedaan moeten worden om aan de regels van het IAB BES te kunnen voldoen. Het onderzoek zal in totaal ongeveer 8 weken in beslag nemen.

Meer informatie

Voor vragen over de milieuregels kunt u langsgaan bij het Informatiepunt Milieu dat is ingericht bij de Kamer van Koophandel. Het is op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur geopend. Ook kunt u op de website van het Informatiepunt Milieu uw vraag stellen en de aanstaande milieuregelgeving nalezen.

