BOG i KvK ku akshon úniko pa empresarionan lokal / BOG en KvK met unieke actie voor lokale ondernemers

BOG i KvK ku akshon úniko pa empresarionan lokal

Kralendijk – Bonaire Overheidsgebouwen NV (BOG) i Kámara di Komèrsio i Industria (KvK) ta duna empresarionan boneriano oportunidat pa via un akshon úniko bini na remarke pa e eksplotashon di un di e tres kioskonan den e parke di rekreashon ku nan ta konstruyendo entre Chogogo Beach Resort i Den Laman Condominiums. Dia 9 di yanüari 2024 e dos organisashonnan akí a firma un akuerdo di kolaborashon.

Meta di e kolaborashon akí ta pa stimulá empresariado, duna ekonomia di Boneiru un impulso i duna empresarionan nobo i eksistente espasio i ekipahe pa kontinuá ku nan desaroyo. Interesadonan por yena un formulario den forma digital via e wèpsait di Kámara di Komèrsio, òf nan por hasi uso di e QR-code akí bou. Banda di esaki mester upload presentashon i motivashon di e plan di negoshi huntu ku un CV via e formulario. Pa mas informashon i asistensia ku yenamentu di e formulario por manda un email na Sentro pa Empresariado via ondernemerschap@kvkbonaire.com òf yama +5997175595. Partisipashon na e akshon ta posibel te 31 di yanüari 2024.

For di tur e formularionan ku a drenta, un tim konsistiendo di profeshonalnan di e sektor i stakeholdernan ta skohe 5 partisipante ku ta bai partisipá na e gran final: un evento den estilo di un ‘Shark Tank – Tanki di Tribon’, kaminda lo anunsiá e tres ganadónan final. Pa kada kiosko tin un kapital inisial di 5000 dòler disponibel komo impulso di BOG. Pa salbaguardiá e chèns pa logra i éksito di e empresarionan akí i pa oumentá nan konosementu di empresariado, guia i partisipashon na KvK Academy lo ta na enkargo di Kámara di Komèrsio Boneiru via e Sentro pa Empresariado.

Traha brùg huntu

“Laga nos stimulá i sigui promové kolaborashon entre organisashonan y empresanan i huntu traha brùg pa Boneiru”, segun Phar Martha, direktor di Kámara di Komèrsio. Direktor di BOG Adely Susana-Jansen ku alegria a bisa: “Nos ta sumamente kontentu ku hasiendo uso di e akshon akí nos por duna un aporte na ekonomia di nos isla i ku di e manera akí nos por duna un impulso na nos empresarionan lokal. Ku orguyo nos por bisa ku e parke a bira posibel pa nos mes hendenan i atraves di nos mes hendenan.”

Lenk pa bai na e formulario: https://bonaire.qualtrics.com/jfe/form/SV_8Bw7CL0QQQUVA6q

QR-code pa download e formulario:

BOG en KvK met unieke actie voor lokale ondernemers

Kralendijk – Bonaire Overheidsgebouwen NV (BOG) en de Kamer van Koophandel en Nijverheid (KvK) geven Bonairiaanse ondernemers de kans om via een unieke actie in aanmerking te komen voor de exploitatie van één van de drie kiosken op het nieuw te komen recreatiepark tussen Chogogo Beach Resort en Den Laman Condominiums. Op 9 januari 2024 hebben deze twee organisaties een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Doel van deze samenwerking is om het ondernemerschap te stimuleren, een impuls te geven aan de economie van Bonaire en om nieuwe en bestaande ondernemers ruimte en bagage mee te geven voor verdere ontwikkeling. Geïnteresseerden kunnen digitaal een formulier invullen via de website van de KvK, of gebruik te maken van onderstaande QR-code. Daarnaast dient onder andere de presentatie en motivatie van het businessplan samen met een CV via het formulier geüpload te worden. Voor meer informatie en assistentie bij het invullen van het formulier kan gemaild worden naar Centrum van Ondernemerschap van KvK via e-mail ondernemerschap@kvkbonaire.com of te bellen naar +5997175595. Meedoen met de actie kan tot 31 januari 2024.

Uit alle inzendingen wordt door een team van branche-professionals en stakeholders 5 inzendingen gekozen die aan de grote finale zullen deelnemen: een evenement in de stijl van een ‘Shark Tank’, waarbij de 3 uiteindelijke winnaars bekend gemaakt zullen worden. Voor elke kiosk is een startkapitaal van 5.000 dollar als impuls van BOG beschikbaar. Om de slagingskans en succes van deze ondernemers te waarborgen en de kennis van ondernemerschap te vergroten, zal KvK Bonaire via het Centrum voor Ondernemerschap de begeleiding en deelname aan de KvK Academy verzorgen.

Samen bruggen bouwen

“Laten we het samenwerken bevorderen en samen bruggen bouwen voor Bonaire”, aldus KvK-directeur Phar Martha. BOG-directeur Adely Susana-Jansen zegt verheugd: “Wij zijn ontzettend blij dat wij met deze actie een bijdrage kunnen leveren aan de economie van ons eiland en lokale ondernemers op deze manier een impuls kunnen geven. Met trots kunnen wij zeggen dat het park voor en door onze eigen mensen mogelijk is gemaakt.”

Link naar het formulier:

https://bonaire.qualtrics.com/jfe/form/SV_8Bw7CL0QQQUVA6q

QR-code om het formulier te downloaden:

