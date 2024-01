Ocho hóbennan den JJIC a sigui ku éksito un proyekto di IT i STIMA. Fase 3 lo kuminsá na yanüari.

‘Nos Ta Konektá – STIMA den JJIC’ ta un proyekto ku ta enfoke riba mehorá abilidatnan di kòmpiuter i STIMA (Siensia, Teknologia, Ingeniero, MAtemátika) pa hóbennan di JJIC. E ta kontinuá riba éksitonan anterior di Nos Ta Konektá den diferente bario manera Ser’i Domi, Souax, Rif i Nieuw Nederland, organisá pa Fundashon Kòrsou Habrí, i e proyektonan Luna di STIMA di Fundashon Desaroyo i Progreso.

E meta di e proyekto ta pa hasi hóbennan vulnerabel resistente kontra e desafionan di uso di internet, oumentá nan outosufisiente i hasi nan familiar ku abilidatnan esensial di siglo 21. Ku un enfoke kombiná riba abilidatnan di ICT i STEM, e proyekto ta ambishoná pa prepará hóbennan partisipante mihó pa futuro.

Kurason di e proyekto aki ta e hóbennan di JJIC, ku edatnan variando entre 12 pa 18 aña. E grupo aki a siña hopi den un tempu kòrtiku, ku guia intensivo i soportá dediká. E promé fase di e proyekto tabata konsentrá riba entrená e guianan di JJIC den uso di laptop i material di les digital.

E segundo fase a añadí un elemento esensial: enseñansa di STEM (STIMA), kombiná ku lèsnan tokante seguridat di internet i abilidatnan digital.

E resultadonan di e proyekto te awor ta impreshonante. Esaki a bira klaro durante e presentashon riba 7 di yüli 2023. E hóbennan a presentá diferente komponente manera un kwis online kreá ku Kahoot!, diseño pa tarhetanan di bishitá i poster ku Canva, i prinsipionan físiko ku ayudo di LEGO® Education.

E guianan di JJIC tambe tabata entusiasmá. Nan ta yuda e hóbennan un biaha pa siman den klas, pero tambe ta traha den e salanan ku e lèptòpnan Chromebook pa entre otro prepará presentashonnan, usa weganan edukativo pa mehorá lenguahe i matemátika, i hasi músika i ‘beats’. Asta e músika pa un musical produsí pa e hóbennan a ser hasí ku e lèptòpnan.

Fundashon Kòrsou Habrí ke gradisí di kurason na tur esnan envolví, partikularmente na e spònsòrnan generoso, sin kende e proyekto aki no lo por a realisá. Danki spesial ta bai na Sra. Natascha Pieter i Sra. Monique Zimmerman pa nan koordinashon i sòpòrte di proyekto insustituibel, na Sra. Marlydah Cijntje pa su lèsnan ku inspirashon, Chandell Welvaart pa e kurso di fotografia, i na Ace Suares di Suares Projects pa e konsepto, ehekushon i dokumentashon di e proyekto.

Sin e siguiente spònsòrnan e proyekto no lo por a realisá: Active Change, Tom’s Planner, Vertegenwoordiging van Nederland Kleine Fondsen Project, BTC Curaçao i Fundashon Konstruí Awe i Mañan.

E proyekto aki ta un ehèmpel ekselente di kon intervenshonnan dirigí den enseñansa di ICT i STEM por tin un impakto signifikante riba bida di hóbennan. Pa mas informashon tokante e proyekto i plan di futuro, por konsultá e informe intermedio kompleto òf tuma kontakto ku Fundashon Kòrsou Habrí.

E proyekto lo drenta su tersera fase riba 30 di yanüari, kaminda e guianan di JJIC lo ta entrená pa por sigui ku e proyekto independientemente pa hopi aña mas.

Acht jongeren in JJIC volgen geslaagd IT en STEM project. Fase 3 start in januari.

‘Nos Ta Konektá – STIMA in de JJIC’ is een project gericht op het verbeteren van computer- en STEM-vaardigheden bij jongeren uit de JJIC. Het bouwt voort op de eerdere successen van Nos Ta Konektá in diverse wijken waaronder Ser’i Domi, Souax, Rif en Nieuw Nederland, georganiseerd door Fundashon Kòrsou Habrí, en de Luna di STIMA projecten van Fundashon Desaroyo i Progreso.

Het project heeft als doel kwetsbare jongeren weerbaar te maken tegen de uitdagingen van internetgebruik, hun zelfredzaamheid te vergroten en hen vertrouwd te maken met essentiële 21e-eeuwse vaardigheden. Door middel van een gecombineerde focus op zowel ICT-vaardigheden als STEM vaardigheden, streeft het project ernaar deelnemende jongeren beter voor te bereiden op de toekomst.

Het hart van dit project zijn de jongeren van het JJIC, variërend in leeftijd van 12 tot 18 jaar. Deze groep heeft door intensieve begeleiding en toegewijde ondersteuning in korte tijd veel geleerd. De eerste fase van het project concentreerde zich op het opleiden van de JJIC-begeleiders in het gebruik van laptops en digitaal lesmateriaal.

De tweede fase voegde een essentieel element toe: STEM-onderwijs, gecombineerd met lessen over internetveiligheid en digitale vaardigheden.

De resultaten van het project zijn tot nu toe indrukwekkend. Dit werd duidelijk tijdens de presentatie op 7 juli 2023. De jongeren presenteerden vershillende onderdelen zoals een zelfgemaakte online quiz met Kahoot!, design voor visitekaartjes en posters met Canva, en natuurkundige principes met behulp van LEGO® Education.

De begeleiders van JJIC waren ook enthousiast. Zij helpen de jongeren 1 keer week in de les, maar werken ook op de zalen met de chromebook laptops om onder andere spreekbeurten voor te bereiden, educatieve spellen te gebruiken voor verbetering van taal en rekenen, en muziek en ‘beats’ maken. Zelfs de muziek voor een door de jongeren geproduceerde musical werd met de laptops gemaakt.

Fundashon Kòrsou Habrí wenst haar oprechte dank uit te spreken aan alle betrokkenen, met name de gulle sponsors, zonder wie dit project niet mogelijk zou zijn geweest. Speciale dank gaat uit naar Mevr. Natascha Pieter en Mevr. Monique Zimmerman voor hun onmisbare projectcoördinatie en -ondersteuning, naar Juf Marlydah Cijntje voor haar inspirerende lessen, Chandell Welvaart voor de fotografiecursus, en naar Ace Suares van Suares Projects voor het bedenken, uitvoeren en vastleggen van het project.

Zonder de volgende sponsors was het project niet mogelijk geweest: Active Change, Tom’s Planner, Vertegenwoordiging van Nederland Kleine Fondsen Project, BTC Curaçao en Fundashon Konstruí Awe i Mañan.

Dit project is een goed voorbeeld van hoe gerichte ICT en STEM onderwijsinterventies een aanzienlijke impact kunnen hebben op het leven van jongeren. Voor meer informatie over het project en de toekomstplannen kunt u het volledige tussenverslag raadplegen of contact opnemen met Fundashon Kòrsou Habrí.

Het project gaat op 30 januari de derde fase in, waarbij de begeleiders van de JJIC getraind worden om zelfstandig het project nog vele jaren voort te kunnen zetten.

