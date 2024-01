Bo mes ta kousa daño, bo mes ta husga kua si kua nò

Aqualektra. Ken ta responsabel pa daño okashoná debi na “Blackout”?

Pa transparensia laga un instansia imparsial disidi

Abigaïl Boelijn di Trabou pa Kòrsou TPK a risibi algun keho riba Aqualektra di algun siudadano rabiá ku ta splika ku relashoná ku e apagon ku tabata tin algun siman atrás, nan a keda perhudika ku daño nan na nan aparatonan di koriente na kas. Nan a entama keho na Aqualektra manera ta wòrdu sugerí, pa haña di tende via di un karta di Aqualektra ku no ta kubri e daño aki pasombra riba Aqualektra su wèpsait, den e tap di “claims-complaints” i “terms and delivery” na artíkulo 28 tin klaramente para ku nan no ta responsabel pa kubri daño nan okashona dor di interupshon di energía dor di mantenshon planifika. Abigaïl Boelijn por kòrda ku den un matutino dia 5 di desèmber 2023 i den entrevista nan na algún kanal di televishon ku otro media e direktor finansiero a duna su deklarashon bisando ku ta dor di test nan ku nan tabata hasiendo pa oumentá konfiabilidat serka kliente nan a kousá ku koriente a bai.

Pa Abigaïl Boelijn ta straño e ora ei, pasó kon bin riba e wèpsait di Aqualektra ta bisa ku nan no ta para responsabel? Anto ora ku kliente a bai pidi kompensashon pa su aparatonan ku a daña, ta mand’e bai lesa artikulo 28 di “terms and delivery” riba un wèpsait ku pa kolmo ta na ingles. Nos ta puntra nos mes ku si ta asinaki e kompanía aki ta siguí atendé ku pueblo, mientras no tin otro alternativa, pasó Aqualektra tin monopolio. Kon konfiansa ta hasi kresé asinaki? Riba nos país unda mas bo por bai ora algu asinaki sosodé ku bo? Kua otro instansia lo por sali na defensa di komunidat. Pasombra riba Aqualektra su wèpsait ku ta insidentalmente kompletamente na ingles ku yen kondishon nan ku no ta faborese e konsumidó no tin mas solushon ku solamente ku ta nan ta disidí si algu di aparato elektroniko daña den bo kas, e kompanía no ta para responsabel pa esakinan.

Abigaïl Boelijn a bolbe hasi un investigashon pa buska un solushon i a yama algún instansia pa wak kiko e por haña komo un kontesta satisfaktorio, pasombra komo polítiko organiko e ta di opinión ku ta nos den e posishon aki mester por guía pueblo pa nan mes sali pa nan mes derecho nan, pasó nos hendenan gusta laga nan wòrdu tuma hasi tin ora. Manera e dicho na hulandes ta bisa: “iemand met een kluitje in het riet sturen.”

Tin dos solushon, por yama “Ombudsman” después ku bo a yena e formulario di keho riba wèpsait, i bo tin prueba di esaki huntu ku reporte di keho di un inspektor ku a konkludi ku ta dor di e koriente di Aqualektra bo aparato a daña, i si via di “Ombudsman” no por siguí yuda, nan ta rekomenda e kliente pa bai “Fundashon di Konsumido” ku tambe lo hasi nan investigashon pa asina yuda e kliente mas mihor posibel.

Kier men pueblo, pa bo gana bo kaso bo mes tambe tin ku hasi algun tarea den bo rason pa bo prueba ku ta dor di Aqualektra su “tèst” nan bo artefaktonan elektroniko di kas a daña. Meskos ku mundu a wòrdu obliga pa digitalisa asina servisio aki na Kòrsou tambe a avansá, nada no ta sosodé ni resolve mas sin prueba i esfuerso propio.

Trabou pa Kòrsou ta di opinión ku bo ke yuda pueblo bo tin ku kuminsa stap pa stap i no avansá faltando buraku den bo servisionan. Nos ta biba na Kòrsou, Aqualektra tin posibilidat di pidi e diseñadó di pagina di wèpsait pa buta mas opshon di lenguahe riba nan pagina di wèpsait i no ingles so. Nos ta den karibe si, pero pa ken bo ta buta bo kondishon nan na ingles? TPK ta keda bisa tambe ku nos slogan; “Let’s fix Curaçao”, “Ban drecha Kòrsou”,

semper kuminsa serka bo mes.

Na momentu ku niun di e opshon nan aki no a traha pa bo komo konsumidó, i bo ta sinti ku ahinda bo ta den bo derechi, bo por manda Aqualektra korte tambe, dor di pidi riba “website” di korte di hustitia di Kòrsou pa un formulario “Small Claim Court” pa laga e kaso wòrdu hiba dilanti un wes basta e daño ta bou di 10 mil florin, pa di un forma imparsial tuma un desishon i tambe wak si ahinda ta asina aki Aqualektra ke keda trata su kliente nan.

Pa mas informashon por tuma kontakto ku kolaborador i miembro di direktiva di

Trabou Pa Kòrsou TPK, señora Abigaïl Mahalja Boelijn na 665-3108.

