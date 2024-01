Lezing Nienke Hoogvliet

Gamechanger in circulair design maakt nieuw product in opdracht van Farm to Crafts

Willemstad – Garen uit zeewier en vissenhuid als alternatief voor leer. Beide innovaties in de textielindustrie komen uit de koker van Nienke Hoogvliet. De Nederlandse textiel, product- en conceptdesigner is op uitnodiging van Farm to Crafts op Curaçao om een product te creëren gebaseerd op lokale grondstoffen. Op 23 januari neemt ze ons mee in haar maakproces tijdens een interactieve lezing bij de Kathedraal van Doornen. De 34-jarige koploper van de groene generatie Dutch designers zal vertellen over haar baanbrekend werk, inspiraties en toekomstvisie. De presentatie begint om 19.30 uur. Entree is gratis, maar reserveren is verplicht.

Gamechanger

Nienke wordt gezien als een gamechanger in circulair design. Haar werk is over de hele wereld tentoongesteld. Onlangs was ze in Azië voor de Business of Design Week 2023 (BODW 2023) in Hong Kong. Vorig jaar vierde haar studio zijn tweede lustrum. Direct na haar afstuderen aan de Willem de Kooning Academie in 2013 begon ze Studio Nienke Hoogvliet. Ze is ook een van de medeoprichters van Zeefier, een bedrijf dat zich richt op het produceren van natuurlijk textielverf uit zeewier.

Ze heeft ook diverse boeken op haar naam staan, waaronder H.E.R.B.S., wat hoort bij het project Healthy Environment, Remedy for Body and Skin. Dat gaat over het huidige systeem binnen de textielindustrie waarin vrijwel alleen maar gebruik wordt gemaakt van (schadelijke) synthetische textielverf. Textiel kan daardoor een schadelijk effect hebben op onze gezondheid. De studio is toen gaan onderzoeken of de werkzame stoffen in natuurlijk textielverf een positief effect zouden kunnen hebben op de gezondheid van de mens.

Een van de meest bijzondere materialen waarmee ze heeft gewerkt is gebruikt wc-papier. Daarvan maakte ze een reeks mooie tere grijsblauwe schaaltjes en tafelbladen. Zo kreeg afgedankt toiletpapier een tweede leven.

Creatief onderzoeksproject

Net als Farm to Crafts wil Nienke mensen op een andere manier naar situaties laten kijken dan ze nu doen. Farm to Crafts is een creatief onderzoeksproject naar de mogelijkheden tot het reactiveren van kleinschalige landbouw van lokale grondstoffen op Curaçao, bedoeld voor de ontwikkeling van materialen en ambachten. Het uitgangspunt van het project is ‘learning by doing’ en daarmee het tot stand brengen van een dynamische omgeving voor onderzoek en productie. Met de verschillende activiteiten van het project worden er interacties gefaciliteerd tussen landbouwers, ambachtslieden, ontwerpers, experts en geïnteresseerden, op basis van participatie en wederkerigheid.

Met het project wil Farm to Crafts: (1) Curaçaose landbouwers en creatieve ondernemers activeren tot samenwerken om zo de energie en kracht van de lokale gemeenschap rond concrete praktijkexperimenten te mobiliseren. (2) Aan de hand van maakprocessen ruimte creëren voor gesprek, begrip en verbinding. En (3) Aan een breed publiek laten zien dat onze natuurlijke omgeving een bron blijft van waardevolle grondstoffen wat perspectief biedt voor een creatiever, duurzamer en minder afhankelijk Curaçao.

Eerder zijn de internationale designers Fernando Laposse, Loret Karman en Sanne Muiser naar het eiland gekomen op uitnodiging van Farm to Crafts.

Aanmelden voor de presentatie welke om 7.30pm begint bij de Cathedral of Thorns, kan via het Facebookevent van Farm to Crafts of via e-mail hello@farmtocrafts.com

Meer informatie via http://www.farmtocrafts.com of Instagram: @farmtocrafts

