Behandeling begrotingen Onderwijs en Algemene Zaken

15 januari 2024

De Tweede Kamer behandelt deze week de begrotingen van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Algemene Zaken (inclusief de begroting van de Koning). U kunt deze plenaire debatten volgen via de livestream en de app Debat Direct. Waarom zijn deze begrotingen niet, zoals gebruikelijk, voor 1 januari behandeld?

Het streven van kabinet en parlement is om de rijksbegroting, die op Prinsjesdag is gepresenteerd, voor 1 januari te hebben vastgesteld. Dit betekent: behandeling en een akkoord van zowel de Tweede als de Eerste Kamer. De ministeries kunnen dan in het nieuwe jaar direct beginnen met de uitvoering van het beleid.

Nieuwe Tweede Kamer

Het afgelopen najaar is dat niet met alle afzonderlijke begrotingshoofdstukken gebeurd. Dit heeft te maken met de val van het kabinet-Rutte IV in juli en de daarop volgende verkiezingen. De Tweede Kamer in oude samenstelling besloot op 21 september enkele begrotingen nog voor de Kamerverkiezingen van 22 november te behandelen, en de resterende begrotingen te laten behandelen door de Kamer in nieuwe samenstelling.

Debatten op agenda

Daarmee werd duidelijk dat de Kamer niet zoals gebruikelijk over alle begrotingen zou gaan stemmen begin december. Begrotingen die, naast Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Algemene Zaken in de eerste helft van 2024 nog aan de orde komen zijn:

Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking

Defensie

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Infrastructuur en Waterstaat (met Deltafonds en Mobiliteitsfonds)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Justitie en Veiligheid

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket