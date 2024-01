Plataforma di mentoring orientá pa futuro: Paso inovativo pa Reino Hulandes

Willemstad, 18 di yanüari 2024 – Riba djamars, 16 di yanüari último, Steven de Lira, consultant eksperensiá, coach, i outor di “Tur hende ta un mentor”, a bishitá Konseho Sosial i Ekonómiko (SER) di Kòrsou. De Lira, nasé na Kòrsou, ta integrá insightnan di e kultura lokal di ‘nos’ ku práktikanan organisatorio moderno i tambe ta kreadó di e método di Social Deep Learning.

E enfoke di e bishita aki tabata riba e diskushon pa establesé un plataforma na nivel di reino Hulandes, dediká na desaroyo sosio-emoshonal di hóbennan entre 15 i 25 aña. E plataforma aki ta diseñá pa mehorá e selekshonnan di estudio i karera di hóbennan i pa fortifiká nan partisipashon síviko. Hasiendo uso di téknikanan inovativo di liderazgo i teknologia avansá di ICT, ta trahando riba e desaroyo di un plataforma di mentoring akseptabel.

Durante e bishita, a tene diskushonnan produktivo ku ekspertonan i konseheronan na SER tokante un posibel kolaborashon. E partidonan tin e intenshon di avansá pa eventualmente firma un ‘karta di intenshon’ pa un partnership den e proyekto inovativo aki.

SER, ku su kompromiso firme pa promové bienestar i durabilidat, ta konsiderá e plataforma di mentoring aki komo un hèrmènt balioso pa asistí hóbennan i organisashonnan den enfrentá e desafionan aktual. E proyekto ta aliniá bon i ta den harmonia ku e prinsipionan di Prosperidat Amplio (Brede Welvaart) i ta apoyá aktivamente e Metanan di Desaroyo Sostenibel (SDG’s) di Nashonnan Uni, ku un enfoke espesífiko riba SDG 3 (salú i bienestar), SDG 8 (trabou desente i kresementu ekonómiko) i SDG 17 (asosiashon pa logra metanan).

E inisiativa aki ta mira pa logra un avanse signifikante den desaroyo di e poblashon hóben i pa kontribuí na e prosperidat sosial i ekonómiko den hinter Reino Hulandes.

Toekomstgericht mentorplatform: innovatieve stap voor Koninkrijk

Willemstad, 18 januari 2024 – Op dinsdag 16 januari jongstleden bracht Steven de Lira, ervaren consultant, coach en auteur van “Everyone is a mentor”, een kennismakingsbezoek aan de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao. De Lira, die zijn wortels heeft op Curaçao, combineert inzichten in de lokale wij-cultuur met moderne organisatiepraktijken en is tevens de ontwikkelaar van de methode Social Deep Learning.

Dit bezoek stond in het teken van het voornemen om een koninkrijk-breed platform op te zetten, gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Dit platform heeft als doel de studie- en carrièrekeuzes van jongeren te verbeteren en hun burgerbetrokkenheid te versterken. Door de inzet van innovatieve leiderschapstechnieken en geavanceerde ICT-technologie wordt gewerkt aan de realisatie van een schaalbaar en betaalbaar mentoren platform.

Tijdens het bezoek werd intensief overlegd met de experts en adviseurs werkzaam bij de SER over een mogelijke samenwerking. De intentie is om eventueel over te gaan tot ondertekening van een ‘letter of intent’ voor een partnership in dit grensverleggende project.

De SER, die zich onophoudelijk inzet voor het bevorderen van welzijn en duurzaamheid, ziet in dit mentorplatform een veelbelovend instrument om jongeren en organisaties te ondersteunen bij de uitdagingen van deze tijd.

Het project sluit naadloos aan bij de principes van Brede Welvaart en ondersteunt de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, met een specifieke focus op SDG 3 (goede gezondheid en welzijn), SDG 8 (waardig werk en economische groei) en SDG 17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken).

Met dit initiatief wordt beoogd een significante stap voorwaarts te zetten in de ontwikkeling van de jonge bevolking en een bijdrage te leveren aan de sociale en economische toekomst van het gehele Koninkrijk.

Future-oriented mentoring platform: innovative step for Kingdom

Willemstad, January 18, 2024 – On Tuesday, January 16, Steven de Lira, an experienced consultant, coach, and author of “Everyone is a Mentor,” visited the Social and Economic Council (SER) of Curaçao. De Lira, who hails from Curaçao, blends insights into the local ‘we-culture’ with modern organizational practices and is also the creator of the Social Deep Learning method.

The focus of this visit was to discuss the establishment of a kingdom-wide platform aimed at the social-emotional development of young people between the ages of 15 and 25. This platform is designed to enhance the study and career choices of young people and to bolster their civic engagement. Utilizing innovative leadership techniques and advanced ICT technology, efforts are being made to develop a scalable and affordable mentoring platform.

During the visit, productive discussions were held with the experts and advisors at the SER regarding potential collaboration. The parties intend to move towards signing a ‘letter of intent’ for a partnership in this innovative project.

The SER, steadfast in its commitment to promoting well-being and sustainability, views this mentoring platform as a valuable tool to assist young people and organizations in addressing contemporary challenges. The project is in perfect harmony with the principles of Broad Prosperity and actively supports the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), particularly focusing on SDG 3 (healthy life and well-being), SDG 8 (decent work and economic growth), and SDG 17 (partnerships). This initiative aims to mark a significant advancement in the development of the young population and to contribute to the social and economic prosperity of the entire Kingdom.

Plataforma de mentores orientada al futuro: paso innovador para el Reino

Willemstad, 18 de enero de 2024 – El martes 16 de enero, Steven de Lira, consultor experimentado, coach y autor del libro “Todo el mundo es un mentor”, realizó una visita al Consejo Económico y Social (SER) de Curazao. De Lira, oriundo de Curazao, aúna conocimientos sobre la cultura local del ‘nosotros’ con prácticas organizativas modernas y es también el creador del método Social Deep Learning.

El propósito de esta visita fue discutir la creación de una plataforma a nivel del reino de los Países Bajos enfocada en el desarrollo socioemocional de los jóvenes de entre 15 y 25 años. Esta plataforma está diseñada para mejorar las opciones de estudio y carrera profesional de los jóvenes y fortalecer su compromiso cívico. Utilizando técnicas de liderazgo innovadoras y tecnología avanzada de ICT, se está trabajando en el desarrollo de una plataforma de tutoría escalable y accesible.

Durante la visita, se sostuvieron conversaciones productivas con los expertos y asesores del SER sobre una posible colaboración. Las partes tienen la intención de proceder a la firma de una “carta de intención” para una asociación en este innovador proyecto.

La SER de Curazao, comprometida de manera constante en la promoción del bienestar y la sostenibilidad, considera que esta plataforma de mentoría representa una herramienta valiosa para apoyar a los jóvenes y a las organizaciones en los desafíos contemporáneos. El proyecto está perfectamente alineado con los principios de Prosperidad Amplia y apoya activamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG’s) de las Naciones Unidas, enfocándose especialmente en el SDG 3 (salud y bienestar), el SDG 8 (trabajo decente y crecimiento económico) y el SDG 17 (alianzas para alcanzar los objetivos).

Esta iniciativa es un paso significativo en el desarrollo de la población joven y contribuir a la prosperidad social y económica de todo el Reino.

