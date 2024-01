AMAK A DUNA INFORMASHON RIBA E ULTIMO DETAYENAN RELASHONA KU FESTIVAL DI TUMBA 2024

WILLEMSTAD- Nos ta proksimando e siman kulminante di festival di tumba 2024. Djaluna awor ta momentu ku e tan spera festival ta ranka sali. E espektativanan ta haltu ora 47 komposishon ta den kontienda riba e 3 anochinan preliminar. Direktiva di AMAK i tumba team ta trahando ku alma i kurpa riba e último detayenan pa asina Kòrsou eksperensia un festival di tumba tremendo. Kada anochi preliminar lo tin 7 agrupashon musikal ku lo subi esenario pa asina duna kada un di nan parti lo máksimo pa Kòrsou por disfrutá di tumbanan nobo.

E aña aki bishitantenan na dicho festival lo bai nota kambionan grandi den e kompleho.

Dianan Preliminar i Preshow

Manera ta konosí djadumingu último despues ku e inskripshon pa e festival a klousurá, e agrupashon musikalnan por a skohe nan órden di presentashon. Tur e tres dianan preliminar ta bai tin un kantidat di 7 agrupashon musikal ku lo subi esenario. E festival ta inisiá djaluna, djamars i djarason 8 or di anochi miéntras e djabièrnè kual ta e dia di e anochi final e festival ta kuminsá 7 or di anochi. Durante e dianan preliminar esta riba djaluna i djamars lo bai tin un pre show. Djaluna lo tin presentashon di Grupo Kòmpèr i djamars Orirí lo keinta e públiko den e preshow. Djarason no tin pre show mirando ku e dia ei ta e dia kaminda mester bai spera ken lo bira e 30 finalistanan di e festival ku lo kompetí di nobo ku otro riba djabièrnè anochi.

Entrada Festival Center

Festival di tumba e aña aki lo konosé diferente kambio kompará ku den pasado pa loke ta e akomodashon i fasilidatnan pa e bishitantenan. Lo bai tin 2 entrada separá kaminda tantu esnan ku a kumpra karchi pa e sekshon general i esnan ku ta disponé di entrada pa e sekshon A huntu ku prensa lo pasa di mesun entrada. Miéntras esnan ku tin nan karchi di Red Carpet lo drenta di un otro entrada. Na momentu ku bo drenta bo ta pasa den e chekeo di seguridat ku lo no tolerá nada esta niun opheto straño ku por ta un opheto ku por keda usa komo arma. Lo kita tur esakinan for di e bishitantenan. Na momentu ku bo pasa e seguridat bo karchi di entrada ta keda di scan i bo por sigui pa bo sekshon apuntá.

Bishitantenan di Red Carpet por fabor tuma nota di e siguiente informe, na momentu ku bo drenta bo ta pasa den e chekeo di seguridat ku lo no tolerá nada esta niun opheto straño ku por ta un opheto ku por keda usa komo arma. Lo kita tur esakinan for di e bishitantenan. Na momentu ku bo pasa e seguridat bo karchi di entrada ta keda di scan i bo por sigui pa bo sekshon di Red Carpet. Bo ta risibí un banchi. E banchi aki ta poseé un QR code. Esaki ta enserá ku na momentu ku bo drenta den Red Carpet bo mester scan bo banchi i e ta duna bo entrada pa e Red Carpet. Na tur momentu ku bo kier sali for di Red Carpet bo mester scan bo banchi atrobe pa bo por sali. Si bo disidí ku bo ta Sali sin scan na momentu ku bo kier drenta e ta i bo bai scan pa bo entrada e ta duna un lus kòrá ku ta indiká ku bo no tin akseso pa drenta. Lo bo tin di splika seguridat un motibu bálido kon bin bo no a scan na momentu ku bo a sali for di Red Carpet. Esaki ta pa bo propio seguridat i asina tambe ta invitá intruso den Red Carpet.

E aña aki tambe nos a remodelá e foodcourt kaminda bo por sinti bo na kas i disfrutá di e festival di tumba segun bo ta saboriá un bon plato. Den Red carpet tambe tin foodcourt e aña aki pa esnan ku kier keda serka di e festival i ku nan no kier pèrdè nada dje evento te dilanti.

Mester apuntá tambe ku tur sekshon tin nan propio tualètnan pa bishitantenan por hasi uso di dje.

Introdukshon di MC nan nobo

E aña aki tantu Rignald Maduro komo Armando Huerta lo bai pa nan último aña komo maestro di seremonia. Pa e motibu aki e aña aki ta introdusí sangernan hóben ku lo bai karga e festival pa futuro. Durante dianan di festival nan tambe lo forma parti dje elenko pa asina pueblo kuminsá kustumbrá ku nan. Awe nochi nos ta introdusí Ruvette Dirks, Chris Strick i Jason Obispu komo esnan ku lo bai karga festival di tumba den futuro komo maestro di seremonia.

Branding Partners

Direktiva di AMAK ta masha kontentu ku e aña aki nos a risibí sosten i konfiansa di un kantidat di Branding partners. Sin nan aporte festival di tumba no ta posibel. Nan ta demonstrá ku nan ta kere den e produkto ku AMAK ta ofresé pa asina nan por tei komo partnernan ideal den e festival. Nos brandingpartnernan ta:

Partnernan FESTIVAL DI TUMBA 2024

Licores Maduro Medical laboratoy Services (M.LS.) Flow Venequip T.B. Global paint Reshapers Gobièrnu di Kòrsou Star Motors; Massive productions Jet Air Curacao Airport Partner/ Curacao Airport Holding Aqualectra Core

Karchinan pa Festival di tumba ta na benta

No ta keda bo nada mas pa buska bo karchi pa festival di tumba 2024 ku ta bayendo kandela kandela.

pa sekshon general e preis ta 90,– (ink OB) pa tur 4 anochi pa Red Carpet e preis ta ANG. 345,– (ink OB) pa tur 4 anochi.

Tuma nota ku:

NO ta bende karchi separá/lòs.

Tur karchi tin un “QR code”, pues LO NO ta posibel pa dos persona drenta ku mesun number di karchi.

Tin diferente puntonan di benta i eseinan ta

Tur filial di Sentronan di Pago di Tu y Yo

24 uur uit de muur

Ticketpoint na Zeelandia

Around the clock na Rio Canario

ESO Events

Fun Miles (por kambia punto pa karchi)

Kompania òf instansianan ku kier kumpra un kantidat por app e numbernan +5999-6962084 òf +5999-5125853

Pay Per View

AMAK e aña aki akòrda tambe riba esnan ku lo no por yega Festival Center òf ku ta den eksterior pero ku si kier sigui e festival tur dia. Esaki ta posibel via e sistema di Pay Per View (PPV). Pa bo apliká pa e sistema bo mester download e app “Nos Tumba” i apliká. Esaki tambe ta posibel via e sistema di Flow i tantu na Aruba, Boneiru via Flamingo TV i komo Sint Maarten na Tel Tv+

