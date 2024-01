Parlamento ta e órgano di mas haltu den nos país, pero no ta respete

Gobièrnu a bolbe falta parlamento rèspèt. Rèspèt ta ser ganá ku echo

Partidonan polítiko semper a debilitá nos parlamento.

Sherwin Thielman di Trabou pa Kòrsou TPK ta remarká ku partidonan ta traha lista ku personanan ku kisas tin fama pa por haña voto, pero ku no ta sufisiente prepará, eduká i madurá pa ún posishon tan responsabel asina. Nos sistema elektoral ta dirigí riba Parlamento. Partido nan ta traha lista pa purba gana elekshon, sabiendo ku nan mihó karta nan lo pasa después pa bira minister. Nos sistema aktual ta pèrmiti esei, kual ta bira imposibel pa esnan ku e ora ei ta na turno pa drenta Parlamento tin e kapasidat, konosementu, eksperensia, madures i outoridat pa realmente kontrolá e Gobièrnu. Outomatikamente nan ta bira abogado defensor di e Gobièrnu, kende ta esnan ku ta siñanan kon pa hasi nan trabòu. Kon bo mes por kere ku esun menos prepará i ku menos eksperensia por kontrolá i, o dirigi e ora ei?

Lamentablemente nos politikonan en general no ta mira e diferensia entre un direktor i un mènedjer. Bo mester konsiderá e Parlamento komo é Direktor, i e Gobièrnu komo e Mènedjer.

Un direktor ta duna e direkshon, pero ta e manager tin ku manehá ku e rekurso nan ku e tin pa kumpli ku e mandatonan di e direktor nan. Pesei e parlamentarionan mester tin muchu mas kapasidat, konosementu, eksperensia i madures pa por duna mandatonan responsabel i nesesario tambe. Un bon ehèmpel di esaki ta ku for di 13 di novèmber 2023 te 8 yanüari 2024 no tabata tin reunion públiko. Ku otro palabra parlamento no a tuma niun desishon pa medio di moshon pa logra nada pa Kòrsou.

E polítikonan mas madura ku ta den funshon komo minister ta bai Parlamento práktikamente ora nan haña ta bon of ora nan ta pega, paso lei ta eksigí aprobashon di parlamento pa por haña presupuesto. Si no, nan no ta ni ke bini parlamento.

Resientemente nos ta bolbe mira ku e Gobièrnu kier hasi kambio den e struktura operashonal di e aparato públiko, sin aprobashon di Parlamento. Pueblo o su representantenan sa kon e struktura propone ta bai bira? Sa kuantu e lo bai kosta, o spar nos? Kiko lo ta e bendishonnan? Unda nos kier yega ku e aparato públiko? Úniko kos ku pueblo i parlamento si i mag di papia di djé ta ku e ta den gobièrnu su programa di gobernashon i ku e ta tema B den “landspakket. Nada mas.

Ta kon anto a kuminsá informá e empleado nan públiko djamars 16 yanüari 2024 tokante (verbetering functionering overheid) sin aprobashon di Parlamento, sin ni sikiera informa pa medio di un reunion di komishon sentral o reunion públiko? Na final nan lo kore bai

Parlamento pa aprobashon di presupuesto? E komportashon aki ta prueba e falta di rèspèt pa nos Parlamento. Chéri riba e bolo ta ku pa medio di ún E-mail ta manda un sirkulario invita parlamentario nan pa partisipa na un webinar pa duna informashon. Awor parlamentarionan a para bira ambtenar. Ministernan no ta bai sala di parlamento mas? Dia 18 ougùstùs 2022, minister di BPD ta manda un karta pa presidente di Parlamento, pidiendo pa e bini Parlamento 2 bia, inkluso e minister ta manda fecha pa presidente, respektivamente dia 5 o 6 di sèptèmber 2022 i lo e ke bai splika hinter Parlamento 8 di sèptèmber 2022. E realidat ta ku bèrdat a splika den komishon di Parlamento di BPD. E komishon no ta konsistí di hinter Parlamento. Artíkulonan 58 i 59 di Reglamento di Òrdu di Parlamento ta bisa bon kla ku esaki ta un reunion kual su kontenido ta sekreto. Te awe presidente di parlamento no a skèdjel ún reunion públiko kaminda parlamentario nan por hasi pregunta públiko i kaminda pueblo tambe por sa tur kos. Esaki no ta nifiká ku gobièrnu tin lus bèrdè pa dal bai. Gobièrnu i presidente ta forma partí djé mésun partidonan i koalishon. Gobièrnu di pueblo, pa pueblo, huntu ku pueblo?

Ta basta awor ku hasimentu di kos nan den un formá no korekto. Ta pa e motibunan aki hopi bes polítiko nan ta wòrdu marka negativamente den komunidat. E ministernan a demostrá ku ni nan 13 mayoria nan no ta respetá.

Miembro Trabou Pa Kòrsou TPK, Sherwin Thielman, MBA

