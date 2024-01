Notisia di polis di djaluna 22 di yanüari te ku djárason 24 di yanüari 2024 // Politieberichten van maandag 22 januari tot en met woensdag 24 januari 2024

Notisia di polis di djaluna 22 di yanüari te ku djárason 24 di yanüari 2024

Pistol di kèlki konfiská durante kòntròl

Riba djamars 23 di yanüari, alrededor di 6.30 or di anochi, a spòt dos crosser riba Bulevar Miguel A. Pourier. Kara di e promé shofùr tabata kompletamente tapá ku un flanèl i su wowonan so tabata visibel. E patruya a rekonosé e di dos shofùr sí. Algun ratu despues e patruya a mira e di dos shofùr pará na un kas na Bulevar Miguel A. Pourier. E shofùr tabata riba e crosser i tabata papia ku un persona den kurá di e kas. E patruya a disidí pa aserká e shofùr pa un kòntròl. Na momentu ku e agente a aserká e shofùr, el a trata na kore bai. Despues a dun’é òrdu pa mustra un reibeweis bálido i un seguro bálido. E no por a kumpli ku esaki. Despues e no por a mustra un prueba di identifikashon tampoko. Durante e kòntròl, e shofùr a kuminsá komporta di forma sospechoso. El a keda ku su tas di lomba duru tené. Na e momentu ei un otro patruya a yega na e sitio. Na momentu ku e shofùr a mira e koleganan aki, el a tira su tas di lomba riba pòrch di e kas i a bai para untiki mas leu. E agentenan a disidí pa kontrolá e tas i a mira probablemente un arma di kandela den e tas. Na e momentu ei mesora e sospechoso a kore bai. E patruya a bai su tras pero sin resultado. A konfiská e tas di lomba ku e arma di kandela i e crosser i a hibanan warda di polis. Algun ratu despues, e departamentu di Investigashon Forénsiko (FO) a hasi un investigashon i a resultá ku e arma tabata un pistol di kèlki. Investigashon den e kaso ta andando.

Aksidente Kaminda Gurubu

Riba djamars 23 di yanüari, alrededor di 11.50 or di mèrdia, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente entre dos vehíkulo riba Kaminda Gurubu. Na yegada di e patruya a resultá ku outo 1 a dal den outo 2 ku tabata kore su dilanti. Na promé instante brantwer tambe a akudí na e sitio komo ku posiblemente tabatin un di e okupantenan pega den e outo, pero esaki no tabata e kaso. E shofùr i e pasahero di outo 2 a resultá heridá i ambulans a transport ámbos pa hòspital pa tratamentu médiko. Polis a sera e kaya temporalmente pa e servisionan konserní por a hasi nan trabou. Koninklijke Marachaussee tambe a asistí na esaki.

Kachó ku ta kana lòs a ataká hòmber riba skuter

Riba djamars 23 di yanüari, un hòmber a presentá na warda di polis i a deklará ku un kachó a atak’é i mordé riba su skuter na Kaya Sabana. E víktima tabata heridá na su pia i a bai huntu ku polis na e sitio kaminda e insidente a tuma lugá. Aki el a indiká kua tabata e kachó ku a atak’é. Miéntras polis tabata na e sitio, un otro notifikashon di un habitante den bisendario a drenta. E notifikadó aki tambe a indiká ku e mesun kachó a drenta su kurá i a morde su kachó. Dor di tur e notifikashonnan aki i pa seguridat di habitantenan di e bario, a skohe pa dòkter di bestia pasa e kachó aki angua.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djaluna 22 di yanüari a detené un hòmber di inisial H.V.V. di 68 aña di edat pa manehá bou di influensia di alkohòl. E sospechoso tabata enbolbí den un aksidente entre dos outo riba Kaya Rofina. A hasi un tèst di supla kuné i a resultá ku e tabata bou di influensia. A detené i a hib’é warda di polis pa un análisis di rosea. A konsekuensia di e resultado di esaki a konfiská su reibeweis.

A topa kurpa sin bida

Riba djaluna 22 di yanüari , alrededor di 9 or di anochi, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon pa manda un patruya na Kaya Caiquetio pa asistí personal di ambulans ku mironnan ku tabata presente na e sitio. Na yegada di e patruya, e personal di ambulans tabata bezig ku e reanimashon di e víktima ku tabata abou riba kaminda públiko. Algun ratu despues e personal di ambulans a stòp ku e reanimashon. A transportá e kurpa sin bida pa kas mortuoria i despues di investigashon dor di e departamentu di Investigashon Forénsiko (FO), dòkter a konstatá un morto natural. Ta trata di un hòmber di inisial A.A.A. di 62 aña di edat, nasé riba 9 di februari 1961 na Boneiru.

Bringamentu ta kondusí na detenshon

Alrededor di 3.50 or di atardi riba djaluna 22 di yanüari, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon tokante un bringamentu entre un grupo di hóben na altura di un parke riba Kaminda Lagun. Na yegada di e patruya a topa ku un grupo di persona bou di un palu na Kaya Rebecca. Na promé instante niun hende no kier a deklará nada na polis tokante e bringamentu. Despues di un investigashon, e agentenan a mira un hòmber ku tabata ful na sanger. E tabatin un flanèl na su man robes pa stòp sangramentu. E víktima i un testigu a deklará na polis kiko a sosodé. E patruyanan despues a bai buska e dos sospechosonan. Algun ratu despues a topa ku e sospechosonan den kurá di un kas na Kaya Papa Cornes. A detené e hòmber di inisial J.F.A.C. di 23 aña di edat pa destrukshon i maltrato ku un arma i a detené un hòmber di inisial J.R.B.T. di 28 aña di edat pa maltrato ku un arma. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa violashon Lei di Opio BES

Riba djaluna 22 di yanüari a detené un mucha muhé ménor di edat na Kaya Frater Odulfinus pa violashon di Lei di Opio BES. A gara e sospechoso ku supstansianan probablemente narkótiko. Ta trata di un mucha muhé di inisial S.S.A.S.D. di 15 aña di edat. A konfiská e supstansianan probablemente narkótiko. En konekshon ku e kaso aki, den oranan di atardi riba djamars 23 di yanüari a tene un entrada hudisial na Kaminda Nieuw Amsterdam. No a topa ku nada partikular. Investigashon den e kaso ta kontinuá.

Kòntròl di tráfiko planiá

Den oranan di mainta riba djaluna 22 di yanüari, a tene un kòntròl di tráfiko planiá riba Kaya Nikiboko Nort. E kòntròl tabata dirigí riba reibeweis bálido i prueba di seguro bálido. Durante e kòntròl a para i kontrolá 11 vehíkulo. En total a duna 4 shofùr un but.

Esaki tabata pa lo siguiente:

1x pa manehá sin faha di seguridat bistí;

2x pa manehá sin seguro bálido;

1x pa manehá sin reibeweis bálido.

KPCN ta hala atenshon di un i tur pa nan tin e dokumentunan nesesario, na òrdu. Tambe ta konsehá estriktamente pa kumpli ku e reglanan di Lei di Tráfiko. Ku esaki bo tambe ta kontribuí na un tráfiko seif i sigur riba e isla.

Bo no ta kumpli ku reglanan? Bo por haña un but. E suma di un but pa e violashonnan menshoná ta varia entre $30 te ku $225.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 22 januari tot en met woensdag 24 januari 2024

Luchtpistool in beslag genomen tijdens controle

Op dinsdag 23 januari, rond 18:30 uur, werden twee crossers op de Miguel A. Pourier Boulevard gespot. Het gezicht van de eerste bestuurder was helemaal bedekt met een t-shirt en alleen zijn ogen waren zichtbaar. De tweede bestuurder werd wel door de patrouille herkend. Iets later zag de patrouille de tweede bestuurder bij een woning aan de Miguel A. Pourier Boulevard staan. De bestuurder zat op de crosser met een persoon op het erf van de woning te praten. De patrouille besloot om de bestuurder van de crosser te benaderen voor een controle. Op het moment dat de bestuurder benaderd werd door de agent, deed hij aanstalten om weg te rijden. Vervolgens werd hij gevorderd om een geldig rijbewijs en een geldige verzekering te tonen. Hier voldeed hij niet aan. Hij kon daarna ook geen identiteitsbewijs tonen. Tijdens de controle, begon de bestuurder verdacht gedrag te tonen. Hij bleef zijn schoudertas heel stevig vasthouden. Op dat moment arriveerde nog andere patrouille op de locatie. Toen de bestuurder deze collega’s zag, gooide hij de rugtas op de porch van de woning en ging verderop staan. De agenten besloten om de tas te controleren en zagen een vermoedelijke vuurwapen in de tas. Op dat moment rende de verdachte meteen weg. De patrouille ging hem achterna maar zonder resultaat. De rugtas met het vuurwapen en de crosser werden in beslag genomen en naar het politiebureau gebracht. Iets later is een onderzoek door de afdeling Forensisch Onderzoek (FO) verricht waaruit bleek dat het wapen een luchtpistool is. Onderzoek in deze zaak loopt.

Aanrijding Kaminda Gurubu

Op dinsdag 23 januari, rond 11:50 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding tussen twee voertuigen op de Kaminda Gurubu. Bij aankomst van de patrouille bleek dat auto 1 tegen auto 2 die ervoor reed, botste. In eerste instantie werd de brandweer erbij gehaald omdat men dacht dat er een inzittende vastzat, maar dat bleek niet het geval te zijn. De bestuurder en de passagier van auto 2 raakten gewond en werden met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De weg werd tijdelijk door de politie afgezet zodat de diensten hun werkzaamheden konden verrichten. De Koninklijke Marachaussee assisteerde ook hierbij.

Loslopende hond valt man op scooter aan

Op dinsdag 23 januari, kwam een man bij het politiebureau en verklaarde dat hij op zijn scooter door een hond was aangevallen en gebeten op de Kaya Sabana. De slachtoffer raakte aan zijn benen gewond en ging samen met de politie naar de plaats waar het incident had plaatsgenomen. Hier wees hij de hond aan die hem had aangevallen. Terwijl de politie ter plekke was, kwam nogmaals een melding binnen van een bewoner in de buurt. Deze melder wees ook dezelfde hond aan die op zijn erf was gekomen en zijn hond had gebeten. Naar aanleiding van deze meldingen is ervoor gekozen om voor de veiligheid van de buurtbewoners de hond door een dierenarts te laten inslapen.

Aanhouding rijden onder invloed

Op maandag 22 januari is een 68-jarige man met initialen H.V.V. aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol. De verdachte was betrokken bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaya Rofina. Er werd een blaastest afgenomen waaruit bleek dat hij onder invloed was. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse. Naar aanleiding van het resultaat hiervan werd zijn rijbewijs ingevorderd.

Aangetroffen lijk

Op maandag 22 januari, rond 21:00 uur, kreeg de centrale meldkamer melding om een patrouille naar de Kaya Caiquetio te sturen om de personeel van de ambulance te assisteren met de omstanders die ter plekke waren. Bij aankomst van de patrouille was de personeel van de ambulance bezig met het reanimeren van een slachtoffer die op de openbare weg lag. Iets later stopte de personeel van de ambulance met de reanimeren. Het lijk werd naar het mortuarium gebracht en na enig onderzoek door de forensische afdeling van het KPCN, is een natuurlijke dood door de schouwarts geconstateerd. Het betreft een 62-jarige man met initialen A.A.A. geboren op 9 februari 1961 op Bonaire.

Vechtpartij leidt tot aanhoudingen

Rond 15:50 uur op maandag 22 januari kreeg de centrale meldkamer melding over een vechtpartij tussen een groep jongens bij een park op de Kaminda Lagun. Bij aankomst van de patrouille werd een groep personen onder een boom aan de Kaya Rebecca waargenomen. In eerste instantie wilde niemand niets over de vechtpartij verklaren aan de politie. Na enig onderzoek zagen de agenten een man die onder het bloed zat. Hij had aan zijn linkerhand een T-shirt vastgebonden om de bloeding even te stoppen. Het slachtoffer en een getuige verklaarden aan de politie wat er was gebeurd. De patrouilles gingen daarna op zoek naar twee verdachten. Iets later zijn de verdachten op het erf van een woning aan de Kaya Papa Cornes aangetroffen. Een 23-jarige man met initialen J.F.A.C. is aangehouden voor vernieling en mishandeling met een wapen en de 28-jarige man met initialen J.R.B.T. is aangehouden voor mishandeling met een wapen. Onderzoek in deze zaak loopt.

Aanhouding voor overtreding Opiumwet

Op maandag 22 januari is een minderjarige meisje aan de Kaya Frater Odulfinus aangehouden voor overtreding van de Opiumwet BES. De verdachte is met vermoedelijk verdovende middelen betrapt. Het betreft een 15-jarige meisje met initialen S.S.A.S.D. De vermoedelijk verdovende middelen werden in beslag genomen. In verband met deze zaak, vond in de middaguren op dinsdag 23 januari een huiszoeking plaats aan de Kaminda Nieuw Amsterdam. Er is niks bijzonders aangetroffen. Onderzoek in deze zaak loopt.

Geplande verkeerscontrole » 2024000777

In de ochtenduren op maandag 22 januari, werd een geplande verkeerscontrole gehouden op de Kaya Nikiboko Noord. De controle was gericht op het controleren van geldige rijbewijzen en geldige verzekering. Tijdens de controle werden 11 voertuigen gestopt en gecontroleerd. In totaal werden er 4 bestuurders bekeurd.

Deze waren als volgt:

1x voor het rijden zonder veiligheidsgordel om;

2x voor het rijden zonder geldige verzekering;

1x voor het rijden zonder geldig rijbewijs.

Het KPCN wil een ieder erop attenderen om de nodige documenten op orde te hebben. Ook wordt er streng geadviseerd om zich te houden aan de regels van de verkeersregels. Hiermee draag je ook bij aan een veilig verkeer op het eiland.

Houdt jij je niet aan de regels? Dan kan je een bekeuring krijgen. Het bedrag van een boete voor bovengenoemde overtredingen varieert tussen de $30 en $225.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket