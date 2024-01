Mas ku 300 Yu di Kòrsou a mèldu pa Edukashon Militar

Kòrsou – mas ku 300 hòmber i muhé entusiasmá di Kòrsou siman ku a pasa a mèldu pa edukashon pa bira Militar den Karibe. Di e 300 kandidatonan, solamente e 25 mihó nan lo alkansá e punto final di e prosedura di selekshon intensivo i lo start dia 21 di ougùstùs 2024 ku e Formashon Militar Elemental.

Di e 300 registrashonnan, e kandidatonan mas apto a keda selektá i risibí un invitashon pa e prosedura di selekshon. Siman pasá na Kazèrne di Marina na Suffisant, e promé parti di e selekshon a tuma lugá; e tèst di deporte. Durante tres dia e habilidatnan físiko i mental di e potensial militarnan a keda di tèst. Entre otro asina nan mester por a kore 2200 meter den 12 minüt i tambe nan a pasa un tèst di landamentu.

35 kandidato a pasa e tèst di deporte positivamente. Nan ta kuminsá na febrüari na e siguiente buèlta di selekshon; e kùrmentu. Durante e kùrmentu mental entre otro ta tuma lugá un kombersashon ku un sikólogo, i durante e kùrmentu físiko ta eksaminá si e kurpa ta kumpli na e eksigensianan pa bira Militar. E 25 mihó kandidatonan, ku ta terminá e buèlta di selekshon ku éksito, ta kuminsá na ougùstùs na e Formashon pa bira Militar, ku tin e titulo di Formashon Militar Elemental (Elementaire Militaire Vorming (EMV). Durante un periodo di 11 luna nan ta keda formá pa bira Militar na Kòrsou.

Na e momentunan aki Kòrsou tin 136 militar den servisio. Nan ta partisipá na ehersisionan pafó di Kòrsou, ta duna sosten militar den Region Karibe Hulandes i ta trein i laborá mas i mas huntu ku KPC, Kuerpo Polisial Kòrsou. Defensa den Region Karibe Hulandes ta sumamente orguyoso ku mas ku 300 hòmber i muhé a mèldu pa e Formashon Militar Elemental. Asina tantu entusiasmo ta brinda perspektiva positivo pa e kresementu i ekspanshon di Militarnan di Karibe.

Meer dan 300 Curaçaoënaren melden zich aan voor opleiding tot militair

Curaçao – Meer dan 300 enthousiaste Curaçaose mannen en vrouwen meldden zich de afgelopen weken aan voor de opleiding tot Caribische militair. Van de 300 kandidaten behalen enkel de 25 besten de eindstreep van de intensieve selectieprocedure en starten 21 augustus 2024 aan de Elementaire Militaire Vorming.

Uit de 300 aanmeldingen zijn de meest geschikte kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor de selectieprocedure. Afgelopen week vond op Marinekazerne Suffisant het eerste onderdeel van de selectie plaats; de sporttest. Gedurende drie dagen zijn de fysieke en mentale eigenschappen van de potentiële militairen getest. Zo moesten ze onder andere 2200 meter in 12 minuten rennend kunnen afleggen en ondergingen ze een zwemtest.

35 kandidaten rondden de sporttest positief af. Zij starten in februari aan de volgende selectieronde; de keuring. Tijdens de mentale keuring vindt er onder andere een gesprek met een psycholoog plaats en tijdens de fysieke keuring wordt onderzocht of het lichaam voldoet aan de eisen om militair te worden. De 25 beste kandidaten, die selectieprocedure succesvol afronden, starten in augustus aan de opleiding tot militair, ook wel de Elementaire Militaire Vorming (EMV) genoemd. In een periode van 11 maanden worden ze gevormd tot Curaçaose militairen.

Curaçao heeft op dit moment 136 militairen in dienst. Zij nemen deel aan oefeningen buiten Curaçao, leveren militaire bijstand in het Caribisch gebied en trainen en werken steeds meer samen met het KPC. Defensie in het Caribisch gebied is ontzettend trots dat meer dan 300 mannen en vrouwen zich hebben aangemeld voor de Elementaire Militaire Vorming (EMV). Zo veel enthousiasme biedt positief perspectief voor de uitbreiding en groei van de Caribische militairen.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket