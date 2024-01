Presentatie nieuwe uitgave UoC van Caribische artikelenbundels

Jaarlijks organiseren enkele Caribische universiteiten de zogeheten Eastern Caribbean Islands Culture Conference, de ECICC. Behalve de University of Puerto Rico, Río Piedras, doet ook de University of the West Indies samen met nog enkele andere instellingen uit het Caribisch Gebied mee. De conferenties worden steeds op een ander Caribisch eiland of in een Caribisch kustland gehouden.

De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez zorgt al vijftien jaar jaarlijks voor de proceedings van de conferentie. De bijdragen van de deelnemers en andere onderzoekers worden in een set van twee bundels uitgegeven. Het eerste deel, Volume 1, bevat artikelen van en over de Nederlands-Caribische eilanden (ABC-Volume), the Dutch Caribbean. In het tweede deel, Volume II, staan de artikelen van en over de andere Caribische eilanden, aangeduid als the Greater Caribbean.

De titels van de volumes luiden als volgt.

Caribbean Convivialities and Caribbean Sciences: Inclusive Approaches to the Study of the Languages, Literatures and Cultures of the Dutch Caribbean and Beyond

Volume 1

Nicholas Faraclas, Ronald Severing, Elisabeth Echteld, Sally Delgado and Wim Rutgers (Editors)

Caribbean Cosmopolitanisms and Caribbean Sciences: Inclusive Approaches to the Study of the Languages, Literatures and Cultures of the Greater Caribbean and Beyond

Volume 2

Nicholas Faraclas, Ronald Severing, Elisabeth Echteld, Sally Delgado and Wim Rutgers (Editors)

Op donderdag 18 januari werden de twee ECICC-Volumes van 2022, gelauncht en met trots uitgereikt aan degenen die aan de totstandkoming van de bundels hebben meegewerkt, en die ofwel op Curaçao woonachtig zijn, ofwel er toevallig verbleven.

Op de foto v.l.n.r. drs. Adriënne Fernandes (decaan AF), prof. dr. Rose Mary Allen, prof. dr. Ronald Severing, Ana-Taís Wu MEd, prof. dr. Elisabeth Echteld, Richard Doest, ing.; Christy Hudson MEd.

