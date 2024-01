Animal Welfare and Education Initiative

Overeenkomst voor Maandelijkse Donaties

Deze overeenkomst (de “Overeenkomst”) wordt aangegaan op [Datum] (de “Ingangsdatum”)

tussen:

Stichting Educatie Dierenwelzijn (de “Stichting”)

Abattoirweg z/n, Curaçao

KvK-nummer 162563

1. Doel van de Overeenkomst

Het doel van deze Overeenkomst is het vaststellen van de voorwaarden waarop het Bedrijf

maandelijks een donatie zal doen aan de Stichting om een grootschalige

bewustwordingscampagne over dierenwelzijn in Curaçao uit te voeren, zoals hierin nader

beschreven (de “Bewustwordingscampagne”).

2. Donatiebedrag en Duur

Het Bedrijf verbindt zich ertoe om beginnend op de eerste dag van de maand vanaf de

Ingangsdatum en gedurende [24] maanden daarna, maandelijks een bedrag van NAf. [1.000,-]

(de “Donatie”) over te maken aan de Stichting. Indien het Bedrijf daarna de Donatie voortgezet,

geschiedt dat tot wederopzegging op de wijze in artikel 6 voorgeschreven.

3. Voorwaarden voor Donatie

De Stichting zal de Donatie pas aanwenden voor de Bewustwordingscampagne zodra er naar het

oordeel van de Stichting voldoende fondsen beschikbaar zijn om de Bewustwordingscampagne

gedurende een zinvolle periode te voeren. Mocht de Stichting onverhoopt binnen 12 maanden

vanaf de Ingangsdatum niet over voldoende fondsen komen te beschikken, dan wordt de Donatie

niet dan na voorafgaande mededeling aan het Bedrijf aangewend voor andere

dierenwelzijndoeleinden, tenzij het Bedrijf alsdan binnen 10 dagen na de mededeling aangeeft op

retournering van de onbestede Donatie te staan.

4. Gebruik van Donatiefondsen

De Donatie zal worden aangewend voor het uitvoeren van Bewustwordingscampagne, en

eventuele daaraan gelieerde vervolg-campagnes over dierenwelzijn. De

Bewustwordingscampagne zal worden uitgevoerd onderbegeleiding van een professioneel

marketingbureau dat is gekozen door de Stichting. Alle informatie inzake de

info@educatiedierenwelzijn.com

Bewustwordingscampagne die niet reeds publiekelijk bekend zal worden gemaakt is op afspraak

ten kantore van de Stichting in te zien door het Bedrijf.

5. Financiële Verslaglegging

De Stichting zal periodiek, maar minstens één keer per jaar, een financieel verslag opstellen en

dit aan het Bedrijf verstrekken. Het verslag kan apart voor de Bewustwordingscampagne of als

onderdeel van het jaarverslag van de Stichting worden opgemaakt, ter keuze van de Stichting.

Dit verslag zal de gedetailleerde besteding van de Donatie bevatten en zal dienen als jaarlijkse

eindverantwoording van de Stichting aan het Bedrijf.

6. Beëindiging van de Overeenkomst

Deze Overeenkomst kan worden opgezegd met schriftelijke kennisgeving aan de andere partij

met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 60 dagen. Gehoudenheid tot betaling van

de Donatie eindigt op de laatste dag waartegen is opgezegd. Het Bedrijf begrijpt dat planning en

(verdere) uitvoering van de Bewustwordingscampagne afhankelijk is van de Donatie en zal

gedurende een afgesproken bepaalde duur van deze Overeenkomst niet dan wegens

zwaarwichtige redenen opzeggen.

7. Geheimhouding

Beide partijen verbinden zich ertoe om alle vertrouwelijke informatie met betrekking tot deze

Overeenkomst strikt vertrouwelijk te houden en zullen deze informatie niet openbaar maken aan

derden zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij.

Stichting Educatie Dierenwelzijn

Gregory Berry

