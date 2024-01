Kamervoorzitter bij Nationale Holocaust Herdenking

28 januari 2024

Kamervoorzitter Martin Bosma heeft op zondag 28 januari de Nationale Holocaust Herdenking in het Wertheimpark in Amsterdam bijgewoond. Samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn legde hij een krans namens de Staten-Generaal.

Jaarlijkse herdenking

Het Nederlands Auschwitz Comité organiseerde de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking, deze vindt altijd plaats bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheimpark in Amsterdam. Het is dit jaar 79 jaar geleden dat Auschwitz is bevrijd.

‘We blijven herinneren’

In de aanloop naar de herdenking zei Kamervoorzitter Bosma: “Het is belangrijk om stil te staan, en te blijven stilstaan, bij de verschrikkingen van de Holocaust. Het leed, het verdriet en het gemis zijn tot op de dag van vandaag voelbaar. Families zijn verscheurd. Mensen worden gemist. We mogen nooit vergeten wat er toen is gebeurd. We blijven herinneren.”

Toespraken

Na de stille tocht van het stadhuis naar het Wertheimpark waren er onder andere toespraken van de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, Jacques Grishaver, burgemeester Femke Halsema van Amsterdam en demissionair minister-president Mark Rutte. Ook Max Arpels Lezer, overlevende van de holocaust en de jonge Rebecca van den Hoeven spraken genodigden en publiek toe.

Defilé ter afsluiting

Na de kransleggingen, door onder andere Kamervoorzitter Martin Bosma samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn, werd de herdenking afgesloten met een defilé.

