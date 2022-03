Minister Dangui Oduber ta invita pueblo pa atende e “ONE HEALTHY DAY FESTIVAL” diadomingo awor

ORANJESTAD – Minister di Salud Publico Sr. Dangui Oduber ta extende un invitacion na pueblo di Aruba pa atende e “One Healthy Day Festival” diadomingo awor dia 20 di maart for di 5 or di mainta te cu 10 or di anochi. Esaki lo ta e prome edicion di e festival aki, importante pa bisa ta cu e ta gratis y accesibel pa un y tur di tur edad. Lo tin mas di 50 actividad cu lo tuma lugar ful alrededor di nos isla. Durante e dia aki famianan y individualnan por explora diferente opcionan saludabel cu nos isla tin pa ofrece.

Minister Oduber su maneho ta basa riba prevencion y e tipo di eventonan aki sigur ta cuadra cu e maneho cu e mandatario ta hiba. Gobierno di Aruba semper lo sostene campañanan di conscientisacion riba salud y campañanan cu ta promove salud. Locual ta importante pa bisa ta cu tur e ganashi di e festival aki lo bay pa yuda muchanan menos recurso cu e obhetividad pa dunanan e oportunidad pa participa activamente den diferente deporte. Ta importante pa involucra den e mucha di un edad hoben pa haci deporte, movecion pa asina hiba un bida saludabel.

Minister Dangui Oduber a menciona cu e ta di sumamente importancia pa garantisa un fondo sostenibel di AZV. Segun cifranan, 80% di nos comunidad ta sobre peso di cual 30% ta obeso, cifranan di personanan diabetico tambe ta halto. Anualmente AZV tin un gasto di 20 miyon florin door di dialyse solamente, esaki ta procedente di pashentnan cu ta sufri di sucu. Pesei mes ta bay bin cu mas campañanan di conscientisacion pa haci ehercicio y asina cambia nos estilo di biba.

Finalmente Minister Dangui Oduber ta gradici “One Happy Bowl” y “Levi Silvanie Company” pa bin cu e tremendo iniciativa aki den cuadro di conscientisacion di nos salud. Danki tambe na Departamento di Salud Publico y IBISA pa asisti den e festival aki y tur e patronisadornan cu ta haci esaki posibel.

Pa mas informacion manera e agenda y pa inscribi por subi riba e website onehealthydayaruba.com

