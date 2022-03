GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT HERSTEL EN GROEI LUCHTVERBINDINGEN KLM

WILLEMSTAD – Op vrijdag 18 maart hebben dhr. Bas Gerressen, Senior Vice President KLM voor Nederland, België, the Dutch Caribbean en Suriname en dhr. Dirk Buitelaar, Regional Manager KLM Curacao, een beleefdheidsbezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Daarbij is onder meer gesproken over het herstel en de groei die de luchtverbindingen van KLM laat zien sinds de beheersing van de Coronapandemie in Nederland en de Caribische landen.

