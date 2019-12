Overhandiging aan sommige lokale schrijvers van een tweedelige set boeken. Onderzoek en publicaties over taal, cultuur en maatschappij in Caribisch Nederland en verder.

Op 12 december jl. ontvingen degenen die een lokale bijdrage leverden aan de totstandkoming ervan, een tweedelige set boeken met artikelen van diverse auteurs uit handen van enkele van de hoofdredacteuren, prof. dr. Ronald Severing, dr. Elisabeth Echteld en drs. C. Weijer uit Curaçao.

De Algemene Faculteit van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez tracht met deze uitgavenserie onderzoek te bevorderen over onderwerpen die Caribisch Nederland en het Groot Caribisch gebied betreffen. Jaarlijks vindt in de laatste week van oktober of in de eerste week van november de Eastern Caribbean Islands Cultures Conference; de zogeheten ECICC of Islands in Between-conferentie plaats. Tijdens deze conferentiedagen ontmoeten onderzoekers uit het Caribische gebied en van elders op de wereld elkaar om resultaten van onderzoek over het Caribische gebied te presenteren. De conferentiedeelnemers kunnen doorgaans hun bevindingen van onderzoek in de vorm van artikelen aan de redactie voorleggen voor publicatie. Na aanvaarding door de redactie en als de revisierondes zijn volbracht, worden de bijdragen opgenomen. De onderzoeksthema’s zijn taal, cultuur, onderwijs, geschiedenis en maatschappij in brede zin, maar er zijn ook artikelen in de boeken aan te treffen over biologie, aardwetenschappen, recht en nog meer.

In het boek over Caribisch Nederland van 2019 valt er ten aanzien van bijvoorbeeld de taal Papiamentu te lezen over een belangrijk taalkundig verschijnsel in deze taal door drs. Ithel Brute en prof. dr. Ronald Severing, Reduplicatie. Zuleika Fernandes Perna-Silva MEd gaat in haar artikel in op de positie van het Papiamento op de Universiteit van Aruba. Dr. Hélène Garrett brengt op haar beurt een Ode aan het gedicht Mi nigrita Papyamentu van de Curaçaose schrijver Guillermo Rosario (1917 – 2003). In hetzelfde deel van een van de twee bundels, schrijft Kirtie Algoe over Sarnámi en Hindoeisme in Suriname. Ook zijn er artikelen over literatuur, zoals van prof. dr. Wim Rutgers, die schrijft over twee eeuwen lokale literatuur op de Nederlands Caribische eilanden, die van “global” naar “local” gaat; Elisabeth Echteld en Ronald Severing schrijven over een recent uitgekomen meertalige bloemlezing met gedichten, liedteksten en monologen van Fridi Martina. Interessant is de bijdrage van drs. Welmoed de Boer, die twee ogenschijnlijk onverenigbare werelden laat samen komen door te schrijven over de Ontmoeting tussen de Friese en Surinaamse literaire beweging in het wereldkader. Opmerkelijk is de bijdrage van Dannabang Kuwabong en Nifa Ansano, die, na een introducerende tekst van Dannabang Kuwabong een compilatie bevat van lokale dichters met hun creatieve pennenvruchten in verschillende talen zoals van Nifa Ansano, Frits Faber, Elodie Heloise, Aemy Niafeliz, Katiuska Quiñones en Crisèn Schorea. Over maatschappelijke onderwerpen zijn er bijdragen over Women’s and gender studies op Curaçao door dr. Rose Mary Allen, en schrijft Charles Dorego over de beleving van 30 mei in Nederland, toen deze historische gebeurtenis op Curacao plaatsvond. Ook zijn er onderzoeken naar aspecten van digitaal onderwijs in de klas (door drs. Adrienne Fernandes, Janneke Beerman MA en ir. Leendert Pengel). In het boek over het Grotere Caribisch gebied zijn er aanvullende onderwerpen zoals over Caribische muziek. Ook de eilanden waar telkens het onderzoek plaats vindt, is karakteristiek voor de bundels en varieert. Wij zien in de inhoudsopgave verwijzingen naar Jamaica, Trinidad, Puerto Rico en Guyana.

Het ABC-deel van 2019 bevat 20 artikelen van 24 auteurs. Het Caribische deel van 2019 bevat 36 artikelen van 37 auteurs. Op de omslagen staan afbeeldingen van olieverfschilderingen van de Arubaanse kunstenares Angiolina (Giolina) Henriquez.

De redacteuren zijn: prof. Nicholas Faraclas en dr. Sally Delgado van de University of Puerto Rico, Río Piedras en prof. Ronald Severing, dr. Elisabeth Echteld, prof. Wim Rutgers van de University of Curaçao en drs. Ch. Weijer. De bundel met de artikelen over Caribisch Nederland is getiteld: Creative Contradictions: Unsettling Resonances in the study of the languages, literatures and cultures of the Dutch Caribbean and beyond. Het tweede boek met de titel: Positive Interferences Unsettling Resonances in the study of the languages, literatures and cultures of the Greater Caribbean and beyond, betreft bijdragen over het Caribische gebied. De boeken zijn verkrijgbaar bij boekhandels op Curaçao en zijn te bestellen bij de Algemene Faculteit van de University of Curaçao (d.pol@uoc.cw).

Op de foto van links naar rechts:

Rose Mary Allen, Ronald Severing, Janneke Beerman, Leendert Pengel, Nifa Ansano, Frits Faber, Christa Weijer, Liesbeth Echteld. Op de voorgrond: Katiuska Quiñones en Adriënne Fernandes.