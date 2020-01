Opening Expositie – Three Caribbean Artist in Gallery Alma Blou

Op zaterdag 11 januari vindt de opening van de expositie en tevens de lancering van de internationale publicatie van het boek ‘Three Caribbean Artists” plaats in Gallery Alma Blou . De expositie wordt geopend door Monique Van Herksen, initiatiefneemster en één van de schrijfsters van dit bijzondere boek dat persoonlijke inzichten en invloeden op het leven en werk van Nelson Carrilho, Jose Maria Carpricorne en Philipe Zanolino omvat.

Monique van Herksen is een internationale juriste thans werkzaam in Amsterdam. Ze is geboren en getogen op Curaçao, waar haar ouders in het onderwijs zaten. Ze kent deze drie kunstenaars sinds haar jeugd. Zelf studeerde ze rechten in Amsterdam en internationaal recht in Washington DC. Ze publiceerde meer dan 150 artikelen op haar vakgebied internationaal fiscaal recht.

Eén van de andere schrijfsters van het boek is de Abmerikaanse kunsthistorica Susan Wilczak. Susan heeft Frans, Antropologie en Kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Michigan State University. Ze is meer dan 20 jaar actief als curator van regionale en internationale kunstexposities en heeft o.a. ook Curaçaose kunstenaars gebracht naar de States voor een expositie. Voor de presentatie van het boek en de expositie is zij naar Curaçao gekomen.

De expositie toont een rondgang door het leven van deze 3 kunstenaars met werk van verschillende periodes uit hun leven, speciaal geselecteerd om de verschillennde inzichten en technieken te laten zien die de kunstenaars hanteren.

Nelson Carrilho is in 1953 geboren op Curacao. In de expositie laat hij tekeningen en een aantal bronzen sculpturen zien, geinspireerd door zijn zoektocht naar zijn identiteit en roots en verkennen het licht en de schaduw.

Jose Maria Capricorne, geboren in 1932 op Curaçao is de nestor van de moderne kunst op het eiland. In de expositie toont hij een grote varieteit aan technieken en materiaalgebruik, met vooral figuratief en verhalend werk, kleurrijk en sprookjesachtig.

Philipe Zanolino, geboren in Frankrijk en in 1986 verhuisd naar Curacao verhuisd waar hij zijn medische carriere opgaf voor het kunstenaarschap. Sindsdien is hij onderdeel van de visuele kunst op Curacao. Door de jaren heen is zijn werk meer en meer spiritueel getypeerd.

De opening van de exposite is op 11 januari van 19:30 – 21:00 en is vrij toegankelijk.

De expositie is te bezichtigen tot 1 februari. Openingstijden dinsdag – vrijdag van 9.30-5.30 nonstop, Zaterdag van 10-2 uur en Maandag gesloten