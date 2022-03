Menki Rojer E lokura di trahadó indokumentá

E lokura di trahadó indokumentá

Reflekshon # 13

Algun aña pasá pa di tantísimó biaha a lanta e diskushon tokante trahadó ilegal/indokumentá. Manera tur kos na Kòrsou,ta un ratu masha hende sali, hasi poko beheit, reklamá, despues nos ta pasa pa ordu di dia. Tur kos ta sigui normal manera nada no a pasa. Mi filosofia di bida ta, ku trabou ta algu universal, inherente na e ser humano, pues tur hende tin derechi riba trabou, sin importá unda na mundu e hende aki ta bibá of ta kedando. Apesar di e echo, ku hipokresiá i dobel moral ta dos eskudo fijo ku e gobiernu aki tin di plak ariba nan frenta, un hende normal ta keda asombrá ora e konstatá ku un Minister ku supuestamente ta biba e ideologia Kristian Demokratá, den kombinashon ku su homologo di Hustisia, ta permití nan sup- alternonan envadí un projekto manera esun di Sandals, arestá i laga sera bastante trahadó indokumentá, ku tabata ehersé nan trabou honradamente. E homber ku e idiotanan aki ta arestá i ku ta indokumentá, ta gana kisas shen florin pa dia of menos. Ora nan séré den prison, wardando su deportashon, e kosta gobiernu (pueblo) alrededor di kuater shen florin pa dia. Ta dura den mayoria kaso lunas promé ku e wordu deportá.Pueblo ta paga! Meskos ku gobiernu a tuma COHO over, asina ey lembé tantu e Parlamentarionan di PNP ku esnan di MFK ku ta pretendé otro kos, un skop sepá den nan atras, nan por a tuma over tambe e forma ku Hulanda ta atendé ku trahadonan illegal den mayoria kaso. Nan ta registranan temporalmente (witte illegalen) enbuska di un solushon p’e problema. Nos no tin trahadó lokal pa hasi e trabou , gobiernu no ta but esun ku empleá e trahadó illegal manera mester ta, esun indokumentá tin ku warda siglonan promé ku su estadia por wordu reglá, sinembargo kada biaha di nobo pa populismo i bomboshi gobiernu ta laga envadí negoshinan ku ta empleá un hende indokumentá. Anto kada biaha filtra den pueblo, ku ilegalnan ta manda tur sen afó. Komo sifuera nan no ta pagando un luga pa keda, nan no ta koré den bus, nan no ta kumpra kuminda pa komé, nan no ta paga pa bai un dokter of pa nan yunan por bai skol, tur sen ta bai afó. Na Kòrsou tur e indokumentadonan ta biba riba airu! Si Sandals no por haña trahadó lokal, i nan disidi di laga lastra, nos ta mas leu fo’i kas. Makaku ta keda hunga ku su yu, te ora e saka su wowo.