AKTIVIDATNAN DI MOVESHON “SAMEN FIT” TA KONTINUÁ DEN BARIO

Direktorado Komunidat i Kuido den koperashon ku Indebon ta kontinuá ku aktividatnan di moveshon den Bario dia 19 di febrüari próksimo. Mas moveshon diario tin diferente benefisio pa hendenan ku defisiensia i hendenan di 55+ aña.

E siguiente aktividatnan di moveshon ta tuma lugá for di 9:30 pa 11 or riba e siguiente fecha nan:

19 mart 2022 na sentro di bario Amboina, sentro di bario Tera Kora i Plasa Chiku Goeloe Antriol

2 aprel 2022 na sentro di bario Noord Saliña, Parke Lan Lan Clarinda na Nikiboko i Cocari na Rincon

Dia 22 di mart tin un aktividat nobo: “SAMEN GEZOND” ku ta keda realisá huntu ku Salubridat Públiko.

Durante e aktividat aki lo papia tokante estilo di bida salú.

E aktividat: “ SAMEN GEZOND” lo tuma lugá na:

Sentro di bario Noord Saliña for di 17:30 or pa 19:00 or.

Bo tin un defisiensia/ hèndikèp òf bo tin edat 55+? Bo ta bonbiní na un di nos sitionan di aktividat. Bo por inskribí pa partisipashon i transpòrt. Por tuma kontakto ku Direktorado Komunidat i Kuido ku señora Sharifa Sedney na telefòn 715-5311 òf whatsapp 785-4374 òf manda un meil na moveshondenbario@bonairegov.com