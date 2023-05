Boeklancering ‘Un kashi yen’ groot succes

Kralendijk – Op vrijdagmiddag werd ‘Un kashi yen’ – het kinderboek over emoties en trauma – door Mental Health Caribbean (MHC) aan het publiek gepresenteerd. “Een groot succes”, zegt GZ-psycholoog Marielle Hoekstra, die de kinderen op een boeiende manier wist mee te trekken in het verhaal van een moeder die met psychische klachten kampt door trauma’s uit het verleden.

Zij toonde met emotiekaartjes de verschillende emoties die in het boek voorkomen en werd in haar presentatie begeleid door een pianist, die aan die gevoelens geluid wist te geven. Kinderen moesten aan de hand van de pianogeluiden een emotie koppelen en benoemen. Ook kwam er in de interactie met de aanwezigen ruimte vrij om eigen (vervelende) gevoelens uit te drukken, die metaforisch hun eigen kast vol maken.

Ervaringsdeskundige Lena, die een belangrijk onderdeel vormde in de totstandkoming van de Caribische versie van ‘Een kast vol’, sprak over haar eigen situatie en hoe zij bij Hoekstra een psychische behandelingstraject volgde. Samen met Hoekstra gaf ze uitleg over de metafoor ‘een kast vol’ en het belang van praten over emoties en nare (traumatische) ervaringen. Ook werd er voorgelezen uit het boek.

Waardevol

Krista Oplaat, bestuurssecretaris bij MHC, die samen met TOP Bonaire het boekje heeft weten om te zetten naar de culturele context van Bonaire, kijkt voldaan terug. “Maar het is van belang dat er over deze thema’s gesproken blijft worden en dat men het boek gaan lezen.” ‘Un kashi yen’ is te leen bij de bibliotheek. “Boeken zoals deze zijn een waardevolle aanvulling op onze collectie”, aldus Jennifer Pocornie-Martis, lid van de werkgroep Doorontwikkeling Bibliotheek Bonaire, die initiatieven en samenwerkingen zoals deze omarmt. “Dit past bij het maatschappelijke karakter van de bibliotheek.”

Lansamentu di buki ‘Un kashi yen’ un éksito grandi

Kralendijk – Djabièrnè atardi Mental Health Caribbean (MHC) a presentá ‘Un kashi yen’ – e buki pa mucha tokante emoshon i trouma – na públiko. “Un éksito grandi”, según sikólogo di GZ Marielle Hoekstra, ku den un forma fasinante tabata sa di hinka e muchanan den e storia di un mama ku ta luchando ku keho mental pa motibu di trouma di den pasado.

Ku vários karchi di emoshon el a mustra e diferente emoshonnan ku ta bini dilanti den e buki i un pianista, kende a sa di duna sonido na e sintimentunan ei, a kompañ’é den su presentashon. A base di e sonidonan di e piano, e muchanan mester a konektá i nombra un emoshon. Den e interakshon ku e presentenan tabatin espasio tambe pa nan ekspresá nan propio sintimentunan (fastioso), ku metafórikamente ta yena nan propio kashi.

E eksperto di eksperensia Lena, ku a forma un parti importante den realisashon di e vershon karibense di ‘Un kashi yen’ a papia tokante su propio situashon i kon el a sigui un trayekto di tratamentu sikológiko serka Hoekstra. Huntu ku Hoekstra el a duna splikashon tokante e metáfora ‘un kashi yen’ i importansia di papia tokante emoshon i eksperensia desagradabel (troumátiko). A lesa tambe for di e buki.

Balioso

Krista Oplaat, sekretario di direktiva na MHC, ku huntu ku ‘TOP Bonaire’ a sa di konbertí e buki i pon’é den konteksto kultural di Boneiru, ta wak bèk ku satisfakshon. “Pero ta di importansia pa sigui papia tokante e temanan akí i pa hendenan bai lesa e buki.” Por fia ‘Un kashi yen’ na biblioteka. ‘Buki manera esaki ta un añadidura balioso na nos kolekshon”, segun Jennifer Pocornie-Martis, miembro di e grupo di trabou Desaroyo Biblioteka Boneiru, ku ta brasa inisiativanan i kolaborashonnan manera esaki. “Esaki ta kuadra ku e karakter sosial di Biblioteka Públiko Boneiru.”