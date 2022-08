LIGA DI PONE BALA 2O22

Despues ku hopi ta ekiponan ku tabata pidi pa un liga di softbol di bala pone, Fundashon nobo ku su presidente Johnny Isabella ta bai kumpli. No ta un secreto ku mas ku 35 anja Johnny Isabella tabatin Liga Koktel ku despues a bira Liga Endrew Isabella. Despues di keda sinku anja afo, liga Koktel ta bek.

E liga ku a trese masha hopi inovashon den softbol. Entre otro a bin ku no ta pasa bala durante inning, despues di dos strike i bo foul e bala ta out. Durante inning no ta subi ku bala pa kalenta. Ora out kai ta tira bala direct pa picher. Pa 2022 ta bai tin tres regla nobo ku lo bai wordu introdusi.

4 SEPTEMBER TENTATIVO PA START KU E LIGA

E dia tentativo pa kuminsa ku e liga ta 4 september. Lo start na Muizenberg Ballpark. Intenshon ta pa hunga tur wega na Muizenberg Ballpark. Tin posibilidat ku por kuminsa dia 2, 3,4 i 5 september. Esei ta depende di sponsernan ku mester bai para tras di e liga aki. For di awor nos por bisa ku ta algu kompletamente otro lo bai tin ku ambiente i tambe aktividatnan ku no ta slowpitch so. Dianan 2 i 5 september lo hunga na un otro tereno debi ku muizenberg no tin lus. Ya tin tres ekipo inskribi pa e liga. Si yega 8 ekipo lo ta oke pa start ku e liga. Ta bai ku Sistema nobo ku financieramente ekiponan lo por sali di bon for di dje. Ta bai estilo di ta un famia. E premio di mas grandi ta pa ekipo mas disiplina. Si bo ekipo kier partisipa na e liga, por tuma kontakto riba app na 5190808.