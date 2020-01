Germain Gibbs ta bira Manager di Komunikashon i Informashon na CMC / Germain Gibbs Manager Communicatie en Voorlichting CMC

Germain Gibbs ta bira Manager di Komunikashon i Informashon na CMC

WILLEMSTAD – Germaine Gibbs (44) a keda nombrá komo Manager di Komunikashon di Curaçao Medical Center entrante 1 di febrüari 2020. Gibbs a fungi komo “Vice President Marketing and Business Development” na IBIS Management Associates durante e último sinku añanan. Promé ku esei Gibbs a okupá diferente funshon riba tereno di Merkadeo i Business Development tantu na Kòrsou komo na Merka, den kua komunikashon a hunga un ròl prominente. Bibando na Merka, Gibbs a traha komo Category Manager na un di e kadenan botikario di mas grandi na Merka. Tambe e tabata doño di “Awa, a Spa and Wellness Sanctuary” pa kasi 10 aña. Durante di e periodo ei e tabata Vice President Sales pa un empresa médiko teknológiko tambe.

Germaine Gibbs tin un diploma Bachelor den Komunikashon i Ekonomia di Point Park University na Pittsburgh i un MBA den Marketing, Finance and International Business di University of South Florida, Tampa. Te ku òktober 2019 Gibbs tabata miembro di Hunta di Komisario di Curaçao Tourism Development Foundation i aktualmente e ta miembro di direktiva di Children’s Museum Curaçao. Ocho aña pasá, despues di a biba kasi 20 aña na Merka, Gibbs a tuma e desishon di bin biba bèk na Kòrsou pa kontribuí na desaroyo di su país i duna un aporte positivo na komunidat. Despues di un proseso amplio di rekrutashon, selekshon i un ‘screening’ intensivo, ehekutá pa Global Resourcing, e eskoho tabata pa Germaine Gibbs. Komo Manager di Komunikashon i Informashon di CMC Gibbs lo karga ku un responsabilidat amplio riba tereno di strategia di komunikashon. Banda di esei Gibbs lo forma parti di e tim di maneho di CMC i lo fungi komo konsehero riba tereno di komunikashon di Hunta di Direktiva. CMC ta konvensí ku Gibbs, ku su trayektoria eksitoso riba tereno di komunikashon, tantu lokal komo internashonal, tin e abilidatnan interpersonal adekuá pa por ehersé e funshon di un forma éksitoso.

Gibbs a duna di konosé ku su nombramentu na Curaçao Medical Center ta un reto nobo den un ambiente konosí: ”E sírkulo ta rònt. CMC, komo un hospital ultra modèrno, ta hunga un papel prominente den kuido médiko riba nos isla i tin e potensial pa atraé turismo médiko for di nos region. Di e forma ei CMC lo duna un kontribushon importante na ekonomia di Kòrsou. Mi ta hopi orguyoso di por duna mi aporte na esaki.

Gerensia di HNO i tambe CMC ta gradisído pa e aporte balioso ku Clifton Wallé komo Konsehero di Komunikashon Stratégiko a desplegá pa e proyekto Hospital Nobo Otrobanda durante un periodo di 18 luna. Wallé a informá gerensia ku despues di e mudansa éksitoso di 15 di novèmber último i e promé simannan di operashon di Curaçao Medical Center, ku ela kumpli ku e mishon pa kua ela keda kontratá. Clifton Wallé aparte di sigui sirbi diferente otro kliente, lo asumi e funkshon di Chief Customer Officer (CCO) na e kompania Profound. Riba petishon di gerensia di CMC Clifton Wallé lo keda disponibel pa asesorá durante un periodo kortiku.

Willemstad 22 yanüari 2020

Germain Gibbs Manager Communicatie en Voorlichting CMC

WILLEMSTAD – Germaine Gibbs (44) treedt per 1 februari 2020 in dienst van Curaçao Medical Center als Manager Communicatie en Voorlichting. Gibbs komt van IBIS Management Associates, waar ze voor bijna vijf jaar als “Vice President Marketing and Business Development” heeft gewerkt. Daarvoor heeft ze diverse Marketing en Business Development functies zowel op Curaçao als in de Verenigde Staten uitgeoefend en waarin communicatie te allen tijde belangrijk was. In de Verenigde Staten, heeft Gibbs voor één van de grootste apotheekketens als Category Manager gewerkt. Ook was zij voor bijna 10 jaar eigenaar van “Awa, a Spa and Wellness Sanctuary”. Gedurende die periode bekleedde zij ook de functie van ‘Vice President Sales’ voor een medisch technologie bedrijf.

Germaine Gibbs heeft een Bachelor diploma in Communicatie en Economie van Point Park University in Pittsburgh en een MBA in Marketing, Finance en International Business van University of South Florida, Tampa. Gibbs was tot oktober 2019 lid van de Raad van Commissarissen van Curacao Tourism Development Foundation. Gibbs is bestuurslid van het Children’s Museum Curaçao. Na bijna 20 jaar in de VS te hebben gewoond, besloot Gibbs acht jaar geleden terug te keren naar Curaçao om haar steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van haar geboorteland en gemeenschap.

Na een uitgebreid werving- en selectieproces en een intensieve ‘screening’, uitgevoerd door Global Resourcing heeft CMC gekozen voor Germaine Gibbs. Als Manager Communicatie en Voorlichting bij CMC zal Gibbs verantwoordelijk zijn voor zowel de interne als externe communicatie van het ziekenhuis. Als lid van het managementteam zal zij fungeren als communicatieadviseur van de Raad van Bestuur. Aan de hand van haar persoonlijkheid, haar ‘track record’ op het terrein van onde meer Communicatie en Marketing zowel lokaal als internationaal en de juiste interpersoonlijke vaardigheden waarover zij beschikt, ziet CMC in haar de geschikte kandidaat om de functie op waardige wijze uit te kunnen voeren. Voor Gibbs is de aanstelling bij Curaçao Medical Center een nieuwe uitdaging in een bekende omgeving: ”De cirkel is rond. Het CMC, als state-of-the art ziekenhuis, speelt een centrale rol in de gezondheidszorg op ons eiland en heeft de potentie om regionaal medisch toerisme aan te trekken. Daarmee zal het CMC een belangrijke bijdrage leveren aan de economie van Curaçao. Ik ben heel trots dat ik daar een steentje aan mag bijdragen.”

De directie van HNO en de Raad van Bestuur van CMC is dankbaar voor de geleverde diensten door Senior Adviseur Strategische Communicatie Clifton Wallé met betrekking tot het Hospital Nobo Otrobanda project gedurende de periode van 18 maanden. Wallé heeft de directie geïnformeerd dat na de succesvolle verhuizing van 15 di novèmber jl. en de eerste weken van een draaiende Curaçao Medical Center zijn verstreken dat hij aan de missie waarvoor hij was ingehuurd heeft voldaan. Wallé zal naast het bedienen van andere klanten voor een nieuwe uitdaging aangaan als Chief Customer Officer (CCO) bij Profound.

Op verzoek van de CMC directie zal hij CMC indien nodig nog voor een korte periode bijstaan.

Willemstad 22 januari 2020