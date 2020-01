Conferencia:

“Making The Best of 2020”, Francis Groeneveldt di Lead2Success

“Participantenan lo inicia y termina 2020 cu exito”

ORANJESTAD – Lead2Success, atravez di nan seminario binidero “Making The Best of 2020” ta cla pa introduci materia nobo pa haci di e aña 2020 e miho aña pa su participantenan.

“Hopi ta e biahanan cu nos ta habri aña bisando, nos kier tin un tremendo aña, nos kier mira cierto soño y metanan bira realidad. Sinembargo na fin di e aña nos ta desapunta pa motibo cu nos no a logra locual nos a desea na inicio di e aña. Mayoria biaha esaki tin di haci cu falta di debido planificacion y ehecucion. Pa fortalece e iniciativanan aki, nos a uni e miho facilitadonan cu conoce y ta carga nan materia, pa ranca saca tur e meta y soñonan aki, pone nan den mocion y cu debido planificacion, ehecuta esakinan. Y asina saca lo miho di aña 2020,” Coach Francis Groeneveldt di Lead2Success – afitrion “Making The Best of 2020,” a duna di conoce.

“Durante e conferencia aki no lo bay tin facilitado Sr. Raymond Maxwell, kende lo papia di e tema: ‘Put Your Dreams to the Test’ – Pone bo soño na prueba. Mi mes persona cu tema ‘Successful Goal Setting’ – Con pa pone y ehecuta bo metanan di manera exitoso, facilitado Fern Duinkerk cu tema, ‘Managing Bad Experiences’ – Con pa maneha mal experiencia y facilitado y nutricionista, Johanna Stroo cu su tema Healthy Lifestyle – Con pa hiba un estilo di bida saludabel. Temanan cu ta core alinea cu otro pasobra si un no ta na su luga, e otro no por cana manera mester ta. Mescos ta, ora nos no ta hiba un bida saludabel, pero ora nos haci esaki na manera debido, e ta hisa enfoke, concentracion y produccion di un manera incomparabel,” Groeneveldt a añadi.

“Tambe na mes momento bo ta uni bo mes na un comunidad di inciadonan, y hunto bo ta cana y encrassa otro riba e camina di “Making The Best of 2020.”

E conferencia lo tuma luga dia prome di februari binidero na Paseo Herencia Ballroom y lo bay ta for di 9am pa 3pm. Cu un inversion chikito di solamente Awg 100.00 – cu ta inclui almuerso – participantenan ta sali cla pa inicia y termina nan 2020 cu exito.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Lead2Success na +297 5934535 of email nan na info@lead2success.net. Registracion ta bay via nan website http://www.led2success.net.