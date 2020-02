Coca-Cola Curaçao ta lansa ‘bòter chikí’ en grande

WILLEMSTAD – Curaçao Beverage Bottling Company BV (CBBC), mihó konosí komo Coca-Cola Curaçao, a lansa un bòter nobo di 12oz. E bòter aki ta di un tamaño mas chikí i alabes ku un tapa ku bo por sera bèk. E añadishon na e portafolio di refresko ta hasi’é mas fasil pa e konsumidó por manehá su konsumo di kaloria, miéntras ku nan ta disfrutando di nan bebida di Coca-Cola faborito.

E bòter nobo di 12oz ta optinibel na e siguiente sabor: Coca-Cola original taste; Coca-Cola no sugar i Sprite. E lansamentu di e bòter chikí ta parti di e vishon di Coca-Cola pa sigui ekspandé e variashon di bebidanan. Coca-Cola ta trahando duru pa ta un kompania di refresko kompletu, ku ta ofresé mas produkto fuera di e marka prinsipal. E strategia aki ta sigui e desaroyo bou di konsumidó ku a transformá mundialmente. E tendensia di e merkado ta mustra ku e nesesidat di e konsumidó ta kambiando. E konsumidó kier mas sabor i mas opshon di bebida i un empake mas chikí. Ku esaki na mente, Coca-Cola Curaçao ta ofresé awor un bebida i un empake pa kada nesesidat i antoho.

“Nos tur konosé e ekspreshon ‘less is more’. Awendia e ta evidente ku empake chikí ta ofresé e tamaño perfekto pa un trit di refresko. Nos kier duna e konsumidó mas eskoho di porshon”, Manager di Merkadeo, señora Myrthe George-Verhulst a bisa. “E ta un paso den e direkshon korekto pa e kompania ku no ta solamente ofresé aktivamente diferente opshon, pero ku ta yuda e konsumidó pa skohe e tamaño di bebida ku ta kuadra ku e okashon pa disfrutá di su bebida faborito. Tambe Coca-Cola ta menshoná e kantidat di kaloria riba e parti dilanti di e empake. Ademas e kompania ta ofresé un aún mas bebida sin kaloria I ta invertiendo pa hasi mas empake chiki disponibel rònt Kòrsou ku Boneiru. I ora nos ta papia di e preis e espektiva ta ku e 12oz PET lo bira popular bou di konsumidó’, George-Verhulst ta terminá bisando.

Kolaborashon ku Gentz

Pa selebrá e introdukshon di e bòter innovativo, Coca-Cola a kolaborá ku e banda popular Gentz durante e periodo di karnaval. E kuater kantante di Gentz no ta solamente e kara di e promoshon, pero e banda tambe a produsí e jingle pa hiba e produkto bou di e atenshon di e públiko durante e periodo karnavalesko.

E bòter chikí ta disponibel na tur supermerkado i mini market, i tambe na algun horeca selektá.

Riba e pòrtrèt e representante di e banda Gentz ora nan a risibí e promé bòter chikí di 20Oz. ku ta produsí lokal na Coca-Cola Curaçao.

Vlnr: Randy Leroy; Myrthe George-Verhulst (CBBC); Cesar Rodriguez; Archel Calister

Coca-Cola Curaçao zet “mini” groots op de kaart

Lancering van de 12oz PET-fles

WILLEMSTAD – Curaçao Beverage Bottling Company BV (CBBC), beter bekend als Coca-Cola Curaçao, introduceert een nieuwe, kleinere en hersluitbare 12oz PET-fles op de lokale markt. Deze nieuwste toevoeging aan het portfolio van het bedrijf maakt het voor consumenten gemakkelijker om hun calorie-inname in de gaten te houden, zodat ze verantwoord van het favoriete Coca-Cola-merk naar keuze kunnen blijven genieten.

De nieuwe 12oz flessen zijn verkrijgbaar in de smaken Coca-Cola Original Taste; Coca-Cola No Sugar en Sprite. De lancering van deze mini fles is onderdeel van Coca-Cola’s visie om een drankenproducent te zijn die verder reikt dan zijn het alom bekende basismerk. De lancering van de kleinere fles volgt de mondiaal veranderende trend dat de behoeften van consumenten veranderen. Klanten willen meer smaken en drankopties en tevens kleinere verpakkingen. Met dit in gedachten biedt Coca-Cola Curaçao nu een frisdrank én een verpakking voor elke behoefte en wens.

“We kennen allemaal het gezegde “less is more”. De nieuwe, kleinere fles zien we als een positieve stap om consumenten meer keuze te bieden als het gaat om portiegrootte”, zegt Marketing Manager Myrthe George-Verhulst. “Het is een grote stap in de goede richting voor het bedrijf, dat niet alleen actief het keuzeaanbod verruimt, maar ook consumenten helpt om bij elke gelegenheid de juiste verpakkingsgrootte te kiezen. Daarnaast melden we het aantal calorieën op de voorkant van het etiket. Ook bieden we steeds meer caloriearme drankjes aan en investeren we in het vergroten van de beschikbaarheid van deze mini flessen op Curaçao en Bonaire. En, ook als het gaat om de prijs, verwachten we dat de 12oz PET-fles populair zal zijn bij de consument”, besluit George-Verhulst.

Partnerschap met Gentz

Om de introductie van dit innovatieve verpakking te vieren, is Coca-Cola tijdens deze carnavalsperiode een partnerschap aangegaan met de populaire lokale band Gentz. De vier leadzangers van Gentz ​​zijn niet alleen het gezicht van de promotiecampagne, de band heeft ook de jingle geproduceerd om het nieuwe product onder de aandacht van klanten en consumenten te brengen tijdens de feestelijke carnavalperiode.

De 12oz mini-fles is nu verkrijgbaar in super-en minimarkten, evenals in bepaalde horecagelegenheden.

Op de foto de vertegenwoordigers van de band Gentz op het moment dat zij in de fabriek de eerste lokaal geproduceerde 12oz fles in ontvangst nemen.

Vlnr: Randy Leroy; Myrthe George-Verhulst (CBBC); Cesar Rodriguez; Archel Calister

Coca-Cola Curaçao is bringing “mini” in a big way.

Introducing: the mini bottle.

WILLEMSTAD –– Curaçao Beverage Bottling Company BV (CBBC), better known as Coca-Cola Curaçao has launched a new, smaller and resealable 12oz PET bottle. This newest addition to its beverage portfolio is making it easier for consumers to manage their calorie intake, while still enjoying their favorite Coca-Cola brands.

The new 12oz bottles are available in the following flavors: Coca-Cola original taste; Coca-Cola no sugar and Sprite. The launch of this mini bottle is Coca-Cola Curacao’s next step towards becoming a ‘Total Beverage Company – a vision that expands Coca-Cola beyond its original core brand. This total beverage approach follows the changing consumer trends across the world. Market trends show that consumer needs are evolving, and people want more flavors and beverage options and smaller packaging. With this in mind, Coca-Cola Curaçao now offers a drink and a package for every need and desire.

“We’re all familiar with the saying ‘less is more’. We want to offer consumers more choice when it comes to portion size”, says Marketing Manager, Mrs. Myrthe George-Verhulst. “It is a big step in the right direction for the company that is not only actively offering choice but is also lending a hand to consumers to choose the drink size that best suits the occasion to enjoy their favorite product. We are listing the calories on the front of the packages to help consumers make an informed choice. The Coca-Cola Company is reducing sugar across its drinks. We are offering an increasing amount of drinks without calories and now we’re also investing in making smaller portions more widely available across Curaçao and Bonaire. Also when it comes to price, the 12oz PET is expected to be popular with consumers”, concludes George-Verhulst.

Partnership with Gentz

To celebrate the introduction of this innovative package, Coca-Cola has partnered with the popular local band Gentz during this Carnival period. The four lead singers of Gentz are not only the face of the promotion, but the band has also produced a jingle to bring the new product under the attention of customers and consumers during the festive Carnival period.

The Coca-Cola refreshment mini- bottles are now available in grocery and convenience stores, as well as select food service outlets.

On the portrait representatives of the band Gentz when they received the very first locally produced 12oz bottle.

Vlnr: Randy Leroy; Myrthe George-Verhulst (CBBC); Cesar Rodriguez; Archel Calister